Weg vom Startrainer Leichtathletik-Hoffnung Jason Joseph setzt wieder auf Schweizer Qualität Der Basler Hürdensprinter trainiert nicht mehr bei US-Startrainer Rana Reider in Florida – erhält aber in der Heimat eine prominente Trainingskollegin.

Jason Joseph kehrt den USA den Rücken zu und fokussiert wieder auf die Trainingsarbeit in Basel. Keystone

An der Gala der Schweizer Leichtathletik stehen die Ehrungen herausragender Leistungen im Mittelpunkt. In diesem Jahr wurde die Bühne im Berner Bierhübeli nahezu geflutet von erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern. Jason Joseph war eines der wenigen Aushängeschilder von Swiss Athletics, das bei keiner der fünf unterschiedlichen Belobigungen ins Scheinwerferlicht gestellt wurde – trotz eines vierten Platzes über 110 m Hürden an der EM in München.

Es ist bezeichnend, dass der 24-jährige Baselbieter auch ohne aktive Rolle die Gala besuchte, sich brav ins Publikum einordnete und bei der Würdigung seiner Mitstreiter auf der Bühne immer wieder energisch applaudierte. «Jason ist ein toller Mensch», fasste es die Mutter der Ostschweizer Langhürderin Yasmin Giger kurz und bündig zusammen.

Schonungslos ehrlich und äusserst selbstkritisch

Der Schweizer Rekordhalter mit einer Weltklassezeit von 13,12 – erzielt im August 2021 – ist auch ein spezieller Athlet. Ausreden sind ebenso wenig sein Ding wie diplomatische Antworten. Josephs TV-Interviews nach enttäuschenden Leistungen liegen nur knapp unterhalb der Schmerzgrenze. Seine schonungslos ehrliche Selbstkritik verdient höchsten Respekt, selbst wenn es aus Sicht des Eigenmarketings wohl suboptimal ist, den sportlichen Wert immer wieder mal unter den Scheffel zu stellen – so auch nach dem EM-Final.

Darauf angesprochen, bleibt sich Jason Joseph treu: «Ich mache Leichtathletik, um meine Ziele zu verwirklichen. Dabei denke ich nicht, wie viel Marketingwert ich kreiere», sagt der 24-Jährige mit Schweizer Mutter und Vater von der Karibikinsel St. Lucia. Für einen Aussenstehenden möge ein vierter Platz in einem EM-Final toll tönen, seine Ansprüche seien andere. Eine Medaille wäre die Minimalvorgabe gewesen, der Titel das Ziel. «Ich habe alle Voraussetzungen, um unter 13 Sekunden zu laufen und an Grossanlässen Medaillen anzupeilen. Nun gilt es, dies auf die Bahn zu bringen.»

Um diesen Zielen näher zu kommen, verlegte Jason Joseph im Herbst 2020 direkt nach der Rekrutenschule seinen Trainingsort für mehr als drei Monate nach Florida, wo er in der äusserst renommierten Truppe von Startrainer Rana Reider Unterschlupf fand. Auch vor den Olympischen Spielen hielt er sich nochmals in den USA auf. Im vergangenen Winter verlängerte sich der Aufenthalt sogar von Mitte Oktober bis Mitte Mai.

Trennung vom Starcoach, dafür eine Kambundji im Training

Nun aber hat Jason Joseph eine fünfwöchige Auszeit im Herbst genommen und zuvor eine ebenso schwierige wie mutige Entscheidung getroffen. Er verzichtet auf einen weiteren Winter beim prominenten Coach und trainiert stattdessen in Basel bei seiner langjährigen Heimtrainerin Claudine Müller.

Sein Entscheid hat im Gegensatz zum Rückzug mehrerer britischer Athleten aus dem Trainingscamp in Jacksonville nichts mit der Untersuchung gegen Reider wegen möglicher sexueller Übergriffe gegenüber Athletinnen zu tun. Deswegen hat das untersuchende «US Center for SafeSport» vor wenigen Tagen vorläufige Auflagen wie Kontaktbeschränkungen und Trainingsbegleitung durch erwachsene Personen gegen Reider verfügt.

Josephs Erfahrungen mit dem Training in Florida waren positiver Natur. Er habe als Athlet und vor allem auch als Mensch in dieser Zeit grosse Fortschritte gemacht, attestieren ihm auch Personen aus dem Umfeld. Aber es gelang 2021 erst spät in der Saison und 2022 überhaupt nicht, die Fortschritte im Kraft- und Sprintbereich durch die Arbeit bei Reider mit den technischen Anforderungen im äusserst komplexen Hürdensprint unter einen Hut zu bringen.

Die Stärken von Trainerin Claudine Müller

Nun vertraut der 24-Jährige diese Aufgabe wieder vollumfänglich Claudine Müller an. Er bezeichnet die langjährige Weggefährtin als «sehr bestrebt auf die Perfektion der technischen Abläufe und mit grosser Qualität beim Feedback - insgesamt zweifellos die beste Hürdentrainerin der Schweiz».

Dass Jason Joseph mit dieser Ansicht nicht allein dasteht, unterstreicht ein spektakulärer Transfer in der Schweizer Leichtathletik. Die Berner Hürdensprinterin Ditaji Kambundji setzt neu ebenfalls auf die Expertise von Müller und trainiert zwei bis dreimal pro Woche gemeinsam mit dem 193 cm grossen Baselbieter.

Dieser will trotz grossen Enttäuschungen spürbarer sportlicher Frustration im Sommer 2022 nicht von seinen hohen Zielen abweichen. «Konstanz und Zeiten, die meinem Potenzial entsprechen» benennt sie Jason Joseph. Bei der nächsten Ehrung von Swiss Athletics soll auch wieder für ihn applaudiert werden.