WM-Viertelfinal «Wir sind ein Wolfsrudel»: Die Schweizer Hockey-Nati will an der WM auch die USA jagen Die Schweiz wird zum zweiten Mal nach 2013 Gruppensieger und spielt am Donnerstag im WM-Viertelfinal gegen die USA. Nati-Trainer Patrick Fischer hat eine bemerkenswerte Verwandlung gemacht: Er ist vom Tafelmayor zum charismatischen Bandengeneral geworden.

Sie hören nicht auf zu jagen: Nico Hischier, Christoph Bertschy und Calvin Thürkauf (von links) Bild: Peter Schneider/Keystone

Nationaltrainer Patrick Fischer (46) erklärt die Lage nach dem Gruppensieg und vor dem WM-Viertelfinal gegen die USA mit einem Beispiel aus dem richtigen Leben. «Wir haben erst die Sekundarschulprüfung bestanden. Jetzt geht es weiter.» Und sagt auf Nachfrage: Ja, er habe damals die Prüfung bestanden. Als er noch ein Schulbub war, kam man nur nach bestandener Aufnahmeprüfung in die Sekundarschule.

Der Vergleicht passt: Den Gruppensieg müssen sich die Schweizer gegen Deutschland sichern. Ein Unentschieden nach 60 Minuten genügt zwar. Aber ein Ziel gegen die Deutschen zu erreichen, ist kein prüfungsfreier Übertritt in die Sekundarschule: Die beiden letzten wichtigen Partien – der Olympische Viertelfinal 2018 und der WM-Viertelfinal 2021 - gingen verloren. Deutschland, der Angstgegner.

Das Spiel gegen Deutschland ist also eine Sekundarschulprüfung. Sie wird Bravour bestanden: Sieg (4:3) nach Penaltys. Reto Berra lässt sich nicht bezwingen. Nico Hischier und Damien Riat treffen mit Penaltys, Andres Ambühl, Pius Suter und Denis Malgin im Spiel. Zum dritten Mal hintereinander gewinnen die Schweizer in Helsinki ein Spiel, das nicht optimal begonnen hat (1:2 nach dem ersten Drittel).

Und nun, da die Sekundarschulprüfung bestanden ist, geht es am Donnerstag mit dem Viertelfinal weiter. Gegen die USA, in der anderen Gruppe auf Platz 4. Theoretisch der leichteste Gegner: Tschechien (dirigiert vom grossen Kari Jalonen), Finnland oder Schweden wären eine Schuhnummer grösser. Bis auf vier Spieler stehen zwar alle Amerikaner in der NHL in Lohn und Brot.

Trotzdem sind die Schweizer in allen wichtigen Statistiken klar besser: im Powerplay, im Boxplay und in der Abschluss-Effizienz. Das wichtigste Plus ist die Routine: Die Schweizer bringen die Erfahrung aus 554, die Amerikaner bloss aus 137 WM-Partien aufs Eis und haben seit Einführung des Playoff-Modus (1992) den Final noch nie erreicht. Aber in den letzten zehn Jahren fünfmal Bronze geholt. 2015 verlor die Schweiz gegen die USA den Viertelfinal (1:3) und 2013 gewann die Schweiz den Halbfinal (3:0). In beiden Partien stand Reto Berra im Tor.

Erstaunliche Steigerung in drei Monaten

Zu Beginn war Patrick Fischer umstritten als Nationaltrainer - jetzt hat er einen Vertrag bis 2024. Urs Lindt/Freshfocus

Beim Olympischen Turnier in Peking noch im Viertelfinal gegen Tschechien gescheitert (nur ein Sieg im Turnier) und jetzt sieben Siege in Serie, die offensiv beste Mannschaft, das beste Powerplay und zum zweiten Mal nach 2013 WM-Gruppensieger: Diese Steigerung in knapp drei Monaten ist erstaunlich.

Patrick Fischer sagt, die Mannschaft in Helsinki sei jünger und hungriger. Mit der Ausbootung von Raphael Diaz (35, erste WM 2008) und Simon Moser (30, erste WM 2011) hat der Nationaltrainer ein Zeichen gesetzt. Nur noch elf Spieler von Peking sind in Helsinki erneut dabei. Die halbe Mannschaft ist aus verschiedenen Gründen (Verletzungen, nicht nominiert, in Peking keine NHL-Spieler) ausgewechselt worden. Das mag zeigen, welche international konkurrenzfähige Breite unser Hockey inzwischen hat.

Patrick Fischer erklärt diese Entwicklung wiederum mit einem Beispiel aus der realen Welt: Die Mannschaft sei jung und wild und jage den Puck und den Gegner bis zum Schluss. Früher habe bei einer Führung das Sicherheitsdenken überwogen. Das sei nun anders.

«Wir jagen weiter, bis zur Entscheidung. Wir sind ein Wolfsrudel. Wölfe jagen und es stimmt etwas nicht, wenn sie rückwärts gehen.»

Helsinki ist bereits das 8. Titelturnier für Patrick Fischer. Aus dem Zauberlehrling, der noch bei seiner ersten WM 2016 eher ein Tafelmayor war, ist ein charismatischer Bandengeneral geworden. Seine Position, anfangs umstritten, ist inzwischen mit Vertrag bis 2024 «zementiert».

Er ist gelassener, ruhiger und noch selbstsicherer geworden. Ob Medaille oder Scheitern im Viertelfinal wird daran nichts ändern. Er sagt: «Es kommt nun auf ein einziges Spiel an.» Da könne alles passieren. «Du kannst das beste Spiel machen und trotzdem verlieren.» Wo er recht hat, da hat er recht: Wir können es nicht oft genug sagen: Eishockey ist ein unberechenbares Spiel auf eisiger Unterlage – und da kann ein Wolfsrudel auch nach bestandener Sekundarschulprüfung ins Rutschen kommen.