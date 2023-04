Aegerter wieder mit Bestergebnis in Assen

Dominique Aegerter erlebt in der Superbike-WM ein erfolgreiches Wochenende. Nachdem der 32-jährige Berner in Assen am Samstag den sechsten Rang belegt hatte, konnte er sein bisher bestes Saisonresultat am Sonntag gar steigern. Der Yamaha-Pilot, der in dieser Saison erstmals in dieser Klasse an den Start geht, wurde auf dem niederländischen Circuit Vierter und verbesserte sich in der Gesamtwertung auf Rang 8.

Der Sieg ging wie schon am Vortag an den überlegenen WM-Leader und Superbike-Titelverteidiger Alvaro Bautista aus Spanien, der seinen sechsten Sieg in Serie feiern konnte und in den bisherigen neun Rennen nur einmal nicht zuoberst auf dem Podest stand.