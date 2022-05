Golubic scheitert erneut in der ersten Runde

Viktorija Golubic (WTA 56) bekundet auf Sandplätzen weiter Mühe: Die Zürcherin ist zum dritten Mal hintereinander in der ersten Runde ausgeschieden. Beim WTA-1000-Turnier in Rom unterlag die 29-Jährige der Weissrussin Victoria Azarenka (WTA 16) sang- und klanglos 3:6, 0:6 und blieb vor allem im zweiten Satz gänzlich chancenlos. Schon in Stuttgart und Madrid war sie in der Auftaktrunde gescheitert. (dur)