EM-Quali: England gibt Punkte ab

Die Ukraine holt gegen England in der EM-Qualifikation mit dem 1:1 im polnischen Wroclaw einen Punkt und erhöht in der spannenden Gruppe C den Druck auf Italien. Arsenals Alexander Sintschenko brachte die Ukrainer in Führung. Noch vor der Pause gelang den Engländern durch Kyle Walker das 1:1. Für den Verteidiger von Manchester City war es im 77. Länderspiel das erste Tor. Trotz der ersten Punktverluste im fünften EM-Qualifikationsspiel ist England sicher auf Kurs; Italien liegt mit zwei weniger ausgetragenen Spielen vier Zähler hinter der zweitplatzierten Ukraine, die am Dienstag in Mailand gastiert.

Schwedischer Pflichtsieg

Schweden kam in der Gruppe F zum dringend benötigten Sieg in Estland und verkürzte den Rückstand gegenüber den auf den ersten beiden Plätzen klassierten Belgien (1:0 in Aserbaidschan) und Österreich (spielfrei) auf vier Punkte. Mit Viktor Gyökeres, Dejan Kulusevski und Alexander Isak trafen die derzeit am höchsten eingestuften schwedischen Spieler noch vor der Pause gegen die von Thomas Häberli trainierten Esten zur 3:0-Führung. (sda)