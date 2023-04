Sport-News FCSG entführt Punkt dank Last-Minute-Treffer ++ Wawrinka übersteht Startrunde in Monte Carlo ++ Villarreal-Profi Baena erstattet Anzeige Resultate, Transfers, News: Mit dem tagesaktuellen Sport-Ticker bleiben Sie über das laufende Geschehen stets informiert. Die neuesten Meldungen aus der Welt des Sports.

FCSG entführt Punkt dank Last-Minute-Treffer Der Ost-Süd-Gipfel zwischen dem FC Lugano und dem FC St. Gallen endet mit 1:1. Lange sah es im Cornaredo danach aus, als würden die Tessiner die Ostschweizer in der Tabelle überholen können. Nati-Spieler Renato Steffen (22.) brachte die Hausherren, nachdem Teamkollege Ignacio Aliseda diesen im Anschluss eines schönen Sololaufs bediente, in Front. Aus der optischen Überlegenheit machten die Gäste in der 2. Hälfte zu wenig – bis zur 95. Minute. Nach Videostudium sah der Unparteiische, dass Lugano-Verteidiger Mikael Facchinetti im Strafraum der Ball an die Hände ging. Chadrac Akolo (90.+5) verwertete den fälligen Elfmeter souverän. (gav) Kein Sieger im Duell zwischen dem FC Lugano (in Weiss) und dem FC St. Gallen. freshfocus

Wawrinka übersteht Startrunde in Monte Carlo Über Umwege zieht Stan Wawrinka beim ATP-1000-Turnier von Monte Carlo in die 2. Runde. Der 38-jährige Schweizer (ATP 88) gewinnt gegen Tallon Griekspoor (ATP 35) 5:7, 6:3, 6:4. Beim sechsten Matchball - notabene alle in einem Game - sollte es doch noch klappen: Wawrinka entschied die Startpartie für sich. Der Lausanner musste gegen den knapp zwölf Jahre jüngeren Niederländer einmal mehr Nerven und Ausdauer beweisen. Nach dem Verlust des ersten Satzes wehrte er im zweiten erst zwei Breakbälle gegen ihn ab, ehe er mit seiner ersten Breakchance überhaupt das 4:2 und später den Satzgewinn realisierte. Auch im dritten Satz zeigte sich Wawrinka bei Breakbällen gnadenlos effizient und realisierte zwei weitere Servicedurchbrüche. Während der Lausanner letztlich drei von drei Breakbällen erfolgreich nutzte, konnte Griekspoor nur zwei von insgesamt zwölf in Punkte umwandeln. In der zweiten Runde trifft der mit einer Wildcard angetretene Wawrinka auf Taylor Fritz, gegen den er in bisher zwei Duellen zwei Siege eingefahren hat. Der an Nummer acht gesetzte Amerikaner genoss in der 1. Runde ein Freilos. (sda) Stan Wawrinka übersteht beim Sandplatzturnier in Monte Carlo die Startrunde. Keystone

Villarreal-Profi Baena erstattet Anzeige Nach den Gewalt-Vorwürfen rund um den 3:2-Sieg gegen Real Madrid hat Villarreal-Profi Alex Baena Anzeige erstattet. Der Mittelfeldspieler habe sich entschieden, nach dem tätlichen Angriff den Angreifer bei der Polizei anzuzeigen, teilte sein Klub mit. Die Zeitungen «AS» und «Marca» hatten berichtetet, Real-Profi Federico Valverde habe Baena auf dem Parkplatz des Bernabeu-Stadions einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Weder Valverde direkt noch Real äusserten sich offiziell zu den Vorwürfen. Villarreal und Baena berichteten lediglich von einem tätlichen Angriff, ohne Details zu nennen. Der 21 Jahre alte Spanier sei auf dem Weg zum Mannschaftsbus tätlich angegriffen worden, teilte der Club mit. Der Verein wolle nochmals seine Ablehnung gegen jede Art der Gewalt zum Ausdruck bringen. Er glaube an die Version seines Spielers und werde ihn durch den Prozess begleiten, hiess es in dem Statement. (sda/dpa) Real Madrids Federico Valverde (vorne) im Zweikampf mit Alex Baena. Jose Breton / AP

Schottland mit WM-Titel im Curling Nach drei Europameister-Titeln in Serie ist das schottische Curlingteam um den 28-jährigen Skip Bruce Mouat erstmals Weltmeister. Die Schotten fügten dem kanadischen Meisterteam um Skip Brad Gushue im Final der Weltmeisterschaft in Ottawa mit einem 9:3 eine empfindliche Niederlage zu. Die Entscheidung fiel im Prinzip schon in der ersten Spielhälfte. Während dem Team aus Edinburgh drei Zweierhäuser - davon ein gestohlenes - glückten, liessen sich die Kanadier lediglich einen Punkt gutschreiben. Das kanadische Männercurling, das sich jahrzehntelang mit Erfolgen verwöhnte, erlebt eine immer länger werdende Durststrecke. Ihren letzten WM-Titel sicherten sie die Kanadier ebenfalls durch das Neufundländer Team von Brad Gushue vor sechs Jahren. 2020 wurde infolge der Pandemie indes keine WM durchgeführt. (sda) Schottland grwinnt die Curling-WM in Ottawa. Adrian Wyld / AP

Belinda Bencic unterliegt Ons Jabeur im Charleston-Final Nachdem sich Belinda Bencic wegen eines Regenunterbruchs am Vortag erst am Sonntag für den Final von Charleston hat qualifizieren können, reicht es im Endspiel nicht mehr. Gegen die Tunesierin Ons Jabeur zeigt Bencic über weite Strecken eine gute Leistung, verliert am Ende aber dennoch mit 6:7 und 4:6. Damit revanchiert sich Jabeur für die Finalniederlage aus dem Vorjahr. Der erste Satz geht ins Tiebreak, wo Bencic sechs Satzbälle abwehren kann und selbst auch noch deren zwei vergibt. Im zweiten führt die als Nummer 2 gesetzte Tunesierin mit zwei Breaks, ehe sich Bencic (4) eines zurückholt. Am Ende bringt Jabeur das letzte Aufschlagsspiel trotz Breakbällen gegen sich doch noch durch und holt sich ihren vierten Turniersieg. (chm) Belinda Bencic muss sich geschlagen geben. Mic Smith / AP

Zuber Doppeltorschütze und Matchwinner Steven Zuber glänzte bei AEK Athen als effektiver Joker. Der 31-jährige Winterthurer wurde beim 3:1-Sieg des Leaders gegen Aris Thessaloniki nach einer Stunde eingewechselt und avancierte mit zwei Treffern zum Matchwinner. Dank dem Sieg gegen den Tabellenfünften behauptete sich AEK Athen an der Spitze. Für Zuber waren es die Saisontore 4 und 5 in Griechenland. Sein Klub war letztmals 2018 Meister. (sda) Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ΑΕΚ ATHENS FC (@aekfc_official)

Bencic erneut im Charleston-Final Die Titelverteidigerin Belinda Bencic erreicht am WTA-500-Turnier in Charleston, South Carolina, erneut den Final - nach nur fünf Minuten in der Zugabe. Bencic gewann den am Samstag wegen Regens im Tiebreak des zweiten Satzes abgebrochenen Halbfinal gegen die topgesetzte Amerikanerin Jessica Pegula 7:5, 7:6 (7:5). Sie sicherte sich bei erneut garstigen Bedingungen fünf von sechs gespielten Punkten. «Schräg» fand die 26-jährige Ostschweizerin das fünfminütige Nachsitzen im Platzinterview. Ihre Bilanz gegen die Weltnummer 3 und Milliardärstochter aus Buffalo ist eindrücklich: In vier Partien gewann sie viermal und verlor keinen Satz - allerdings erstmals, seit Pegula in die Top Ten vorgestossen ist. Lange Zeit, sich über den Einzug in ihren 18. WTA-Final - dem dritten in diesem Jahr - zu freuen, hat Bencic nicht. Wenn das Wetter mitspielt, trifft sie bereits gegen 20.30 Uhr Schweizer Zeit auf die Tunesierin Ons Jabeur - gegen die sie letztes Jahr im Final gewann. (sda) Belinda Bencic erreicht in Charleston den Final. Keystone

Curler holen Bronze nach Kanter-Sieg Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller schliessen die WM in Ottawa erfolgreich ab, nämlich mit dem Gewinn der Bronzemedaille. Im Spiel um Platz 3 deklassieren sie Italien 11:3. Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller und Benoît Schwarz vom CC Genf zeigten sich am Tag nach der schwer verdaulichen Niederlage gegen Kanada in den Halbfinals bestens erholt. Sie setzten die vom gebürtigen Genfer Joël Retornaz angeführten Italiener mit einem Zweierhaus schon ab dem 1. End unter Druck. Da sie im Unterschied zum Gegner keinen nennenswerten Fehler begingen, stahlen sie in der Folge Steine. Sie sammelten also Punkte in Ends, in denen sie nicht den letzten Stein hatten. Auf diese Weise kamen in der ersten Spielhälfte sechs gestohlene Punkte zum Zweierhaus hinzu - was eine 8:0-Führung ergab. Die beiden Teams liegen mit ihren Leistungen normalerweise nicht weit auseinander. Just die Italiener fügten den Schweizer in den zwölf Spielen der Round Robin die einzige Niederlage zu. (sda) Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller sichern sich an der WM die Bronzemedaille. Keystone

Küng bei Paris-Roubaix Fünfter Mathieu van der Poel gewinnt die 120. Austragung von Paris-Roubaix. Der 28-jährige Niederländer erreichte das Velodrom in Roubaix nach 256,6 Kilometern solo und triumphierte mit einem Vorsprung von 46 Sekunden auf seinen Teamkollegen Jasper Philipsen und Wout van Aert. Nach dem Triumph von Mailand-Sanremo und der Flandern-Rudfahrt, entschied van der Poel bereits den dritten Klassiker für sich. Stefan Küng konnte seinen dritten Rang vom Vorjahr nicht wiederholen, zeigte auf dem 5. Platz (+ 50 Sekunden) dennoch ein starkes Rennen. Die entscheidende Szene ereignete sich im Sektor Carrefour de l’Arbre. Rund 17 Kilometer vor dem Ziel war die Spitzengruppe, unter anderem mit Küng, noch siebenköpfig. Nach einem Sturz des deutschen John Degenkolb konnten sich die Stars van Aert und van der Poel absetzen. Wout van Aert erlitt wenig später jedoch einen Hinterraddefekt und konnte den Sieg seines Erzrivalen nicht mehr verhindern. (gav) Stefan Küng (Groupama) wird in Paris-Roubaix Fünfter. Keystone

Woods muss verletzungsbedingt aufgeben Nach den Wetterkapriolen und den Unterbrechungen soll es beim US Masters in Augusta um 14.30 Uhr weitergehen. Am Ostersonntag nicht dabei sein wird Golf-Superstar Tiger Woods. Der 47-Jährige, der schon zum Einstand unter Schmerzen am rechten Bein eine 74 und damit die schlechteste Auftaktrunde bei einem US Masters seit 18 Jahren gespielt hatte, stieg aufgrund einer Verletzung offiziell aus. Nach sieben Löchern der dritten Runde stand der fünfmalige Champion bei 9 über Par - und damit auf dem letzten Platz unter den 54 Teilnehmern, die sich für die beiden Schlussrunden qualifiziert haben. In Führung liegt der US-Amerikaner Brooks Koepka, der bei 13 unter Par steht. Dahinter folgen der Spanier Jon Rahm (9 unter Par) und US-Amateur-Champion Sam Bennett (6 unter Par). (gav/sid) Tiger Woods muss verletzungsbedingt aufgeben. Keystone

Schweizer Curler verlieren WM-Halbfinal Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller müssen an der Weltmeisterschaft in Ottawa mit dem Spiel um Bronze vorliebnehmen. Nachdem sie die letzten acht Spiele der Round Robin alle gewonnen haben, verlieren sie den Halbfinal gegen Kanada 5:7. In der Partie um den 3. Platz spielen die Genfer am Ostersonntag um 17 Uhr Schweizer Zeit gegen Schottland oder Italien. Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller spielen an der Curling-WM um Bronze. Keystone

Weltcup-Final: Schwizer rutscht ab Der Weltcupfinal in Omaha endete für Pius Schwizer mit einer Enttäuschung. Der 60-Jährige aus Oensingen rutschte im Sattel von Vancouver im letzten Ritt als Führender auf Platz 6 ab. Der Coup war nicht bloss ein Traum, sondern er war zum Greifen nah. Doch der vierte und letzte Umgang der inoffiziellen Hallen-Weltmeisterschaften endete für Schwizer, der als Letzter eintritt, mit einer Enttäuschung. Sein Hengst liess zwei Stangen in den Sand fallen. Somit ging der Sieg an den Weltmeister und Weltranglisten-Ersten Henrik von Eckermann. Der Schwede hatte mit King Edward eine Nullfehler-Runde vorgelegt und den Routinier aus der Schweiz mächtig unter Druck gesetzt. Am letzten Tag des Championats wurde zwei Umgänge geritten. Nach der ersten Runde hielt sich Schwizer trotz eines Fehlers an der Spitze des Klassements, weil bloss drei der 30 Paare makellos blieben. In der Reprise verpasste der gebürtige Luzerner den dritten Schweizer Sieg beim Weltcupfinal in Serie - 2019 hatte Steve Guerdat gewonnen, 2022 triumphierte Martin Fuchs. Der Titelverteidiger zeigte mit Leone Jei in der Nacht auf Sonntag seine beste Leistung beim dreitägigen Event im US-Bundesstaat Nebraska. Fuchs verzeichnete in den beiden Ritten nur einen Fehler. Der Zürcher stiess vom 15. Zwischenrang noch auf Platz 8 vor. Der Genfer Edouard Schmitz mit Gamin klassierte sich bei seiner Weltcupfinal-Premiere im 23. Rang. (sda) Pius Schwizer rutscht im letzten Ritt von der Leaderposition ab. (Archiv) Keystone

Golf: US-Masters in Augusta erneut unterbrochen Der Spielbetrieb am 87. US Masters der Golfprofis in Augusta musste auch während der dritten Runde unterbrochen werden. Zum Zeitpunkt des Abbruchs führte der Amerikaner Brooks Koepka vier Schläge vor dem Spanier Jon Rahm. Beide hatten erst sechs Löcher der dritten Runde absolviert. Nach heftigen, gewittrigen Regenfällen waren die Greens im Augusta National Golf Club nicht mehr regulär bespielbar, weshalb das Turnier erneut unterbrochen wurde. Am frühen Sonntagnachmittag Schweizer Zeit soll das Spiel wiederaufgenommen werden. Die Wetteraussichten sind für den Sonntag besser. (sda) Wieder Unterbruch: Das Wetter spielt verrückt in Augusta. Keystone

Halbfinal von Bencic wegen Regens unterbrochen Die Halbfinal-Partie des WTA-500-Turniers in Charleston zwischen der Titelverteidigerin Belinda Bencic und der topgesetzten Amerikanerin Jessica Pegula wurde wegen Regens unterbrochen und wird am Sonntag um 17.30 Uhr Schweizer Zeit fortgesetzt. Bencic gewann den ersten Satz 7:5, Pegula führt jedoch im Tiebreak des zweiten Satzes 4:2. Die Siegerin wird auf Ons Jabeur treffen, die 2022 den Final beim Sandplatz-Turnier im US-Bundesstaat South Carolina gegen Belinda Bencic verlor. (sda)

Ein Unentschieden im Klassiker FCZ - FCB Zürich und Basel trennen sich im dritten Super-League-Klassiker der Saison zum zweiten Mal unentschieden. Basel verpasst durch das 1:1 den Sprung auf die Europacup-Plätze, der FCZ steckt weiter im Abstiegskampf. Vor nicht ganz 20’000 Zuschauern waren Torchancen im Letzigrund angesichts der lange Zeit vorsichtigen Herangehensweise beider Mannschaften dünn gesät. Eine Unachtsamkeit von Nikola Boranijasevic im Rückwärtsgang ermöglichte Sergio Lopez Basels Führung nach 20 Minuten, ein wuchtiger Distanzschuss von Cheick Conde führte sieben Minuten später zum Ausgleich. Beide Torschützen waren zum ersten Mal in der Super League erfolgreich, dem rechten Aussenbahnspieler Lopez gelang das Kunststück an seinem 24. Geburtstag. (sda)

Bayern gelingt Revanche – Fischers Union verliert Der FC Bayern München hat sich beim SC Freiburg für das Pokal-Aus unter der Woche zumindest ein wenig revanchiert. Vier Tage nach dem Viertelfinal-K.o. gewann der deutsche Fussball-Rekordmeister sein Bundesliga-Auswärtsspiel in Freiburg mit 1:0 und verteidigte seine Tabellenführung.. Bayerns Vorsprung auf Borussia Dortmund beträgt jedoch weiter nur zwei Punkte, weil der BVB gegen Verfolger Union Berlin mit 2:1 (1:0) gewann. Dortmund verhinderte mit etwas Mühe den dritten Rückschlag innerhalb einer Woche nach der Liga-Niederlage in München und dem Viertelfinal-Aus im DFB-Pokal bei RB Leipzig. Union als Dritte hat bereits fünf Zähler Rückstand auf den BVB. Bayer Leverkusen setzte derweil seine Siegesserie beim 3:1 (2:0) gegen Eintracht Frankfurt fort und verdrängte die in der Bundesliga weiter schwächelnden Hessen vom sechsten Tabellenplatz. Der 1. FC Köln machte durch das 3:1 (2:1) beim FC Augsburg einen grossen Schritt Richtung Klassenerhalt und tauschte in der Tabelle mit dem FCA die Plätze. Der FSV Mainz 05 und Aufsteiger Werder Bremen trennten sich in einer wilden Schlussphase 2:2 (0:0). In Leverkusen bestimmten die Gastgeber die Partie und gewannen verdient durch Tore von Amine Adli (10.), Moussa Diaby (34.) und Sardar Azmoun (90.+5). Für die Eintracht reichte es nur zum zwischenzeitlichen 1:2 durch Djibril Sow (74.). Die Kölner legten in Augsburg einen überragenden Start hin und führten durch Treffer von Ellyes Skhiri und Eric Martel nach einer Viertelstunde bereits mit 2:0. Nach dem 1:2-Anschlusstor durch Ruben Vargas (29.) schöpfte der FCA neue Hoffnung, doch Linton Maina sorgte nach einer Stunde für die erneute Zwei-Tore-Führung für den FC. Ludovic Ajorquen brachte Mainz in der 85. Minute in Führung, doch der Bremer Jens Stage (87.) antwortete mit dem schnellen 1:1. Nelson Weiper (90.+3) sorgte wieder für dei Mainzer Führung, doch Niclas Füllkrug (90.+5) gelang der erneute Ausgleich für Bremen. (dpa)

Newcastle weiter auf Champions-League-Kurs Newcastle United ist der Qualifikation für die Champions League einen weiteren Schritt nähergekommen. Die Mannschaft mit dem Schweizer Fabian Schär machte in der 30. Runde der Premier League in Brentford einen Rückstand wett und gewann zum fünften Mal in Folge. Alexander Isak erzielte das entscheidende Tor für Newcastle nach einer Stunde. Wenige Minuten zuvor hatte ein Eigentor von Villas Goalie David Raya zum Ausgleich geführt. Newcastle verteidigte damit den 3. Platz vor dem punktgleichen Manchester United, das zuhause gegen Everton 2:0 gewann, aber den verletzungsbedingten Ausfall seines besten Torschützen Marcus Rashford beklagte. Tottenham (2:1 gegen Brighton) liegt als Fünfter nur drei Punkte dahinter, hat aber ein Spiel mehr absolviert. Bei Chelsea verpuffte die Entlassung von Trainer Graham Potter ohne positiven Effekt. Der nur noch auf Platz 11 liegende Champions-League-Sieger von 2021 unterlag beim Einstand von Interimscoach Frank Lampard bei den Wolverhampton Wanderers 0:1 und lieferte eine enttäuschende Leistung ab. (sda)

Newcastle’s Willock (r.) und Brentford’s Hickey im Kampf um den Ball. AP Photo/Alastair Grant)

Vingegaard gewinnt Baskenland-Rundfahrt Als erster Däne hat Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard die Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Im Finale der sechsten und letzten Etappe rund um Eibar dominierte der 26-Jährige vom Team Jumbo-Visma nach Belieben, er sicherte sich nach anspruchsvollen 137,8 km seinen dritten Etappensieg und verteidigte das Führungstrikot mit unnachahmlicher Leichtigkeit. Vingegaard hatte die Gesamtwertung nach dem dritten Teilstück übernommen und seine starke Frühform auch in der Folge unter Beweis gestellt. Auf der Schlussetappe, die am Samstag mit sieben Bergwertungen und knapp 3500 Höhenmetern aufwartete, attackierte der Däne am Itzua knapp 29 km vor dem Ziel aus dem Feld heraus. Er passierte die verbleibenden Fahrer der Spitzengruppe und fuhr als Solist mit 47 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Briten James Knox (Soudal-Quick Step) über den Zielstrich. Dritter wurde der Spanier Ion Izagirre (Cofidis/+49 Sekunden), der sich damit im Gesamtklassement am Franzosen David Gaudu (Groupama-FDJ) auf Rang drei vorbeischob. Izagirres Landsmann Mikel Landa (Bahrain-Victorious) komplettierte das Podium als Gesamtzweiter. (sid) 🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡



ITZULIA 2023 WINNER ‼️



ZORIONAK JONAS 🥳#Itzulia2023 pic.twitter.com/xQsoh9ylCV — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 8, 2023

Handball: Schweizerinnen verlieren das Heimspiel knapp Das Nationalteam der Frauen geht mit einem knappen Rückstand ins Rückspiel des WM-Playoffs gegen Tschechien. Das Heimspiel in Basel verlieren die Schweizerinnen 31:32. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase lag das Team von Nationaltrainer Martin Albertsen zur Pause mit zwei Toren zurück. Den Rückstand konnten die Schweizerinnen in der zweiten Halbzeit lange nicht verkleinern, in der 55. Minute stand es gar 28:32. Dank einer Steigerung zum Schluss sorgte das Nationalteam vor einer Rekordkulisse von über 3200 Fans aber immerhin dafür, dass die Niederlage mit dem knappst möglichem Rückstand ausfiel. Dennoch wird es für die Schweiz schwierig, sich erstmals überhaupt für eine WM-Endrunde zu qualifizieren. Das Rückspiel findet am Dienstag (19.30 Uhr) in Brünn statt. Bereits vor zwei Jahren waren sich die beiden Nationalteams im WM-Playoff gegenübergestanden. Damals gingen die Schweizerinnen mit einem 27:27 ins Rückspiel, das sie 22:28 verloren. (sda)

WM Qualifikation Playoff - Schweiz - Tschechien; Nuria Bucher (SUI) (Marc Schumacher/freshfocus)

Mixed-Staffel Gehen neu olympisch Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wird der Leichtathletik-Disziplin Gehen neuen Schub verliehen. Erstmals gelangt die Mixed-Staffel zur Austragung. Der Wettkampf wird über die Marathondistanz (42,195 km) ausgetragen. Das IOC und World Athletics einigten sich auf ein Format, bei dem 25 Teams zugelassen sind, bestehend aus einem Mann und einer Frau, die abwechselnd zwei Einsätze von jeweils etwas mehr als 10 km absolvieren. Der Wettkampf wird am Fusse des Eiffelturms stattfinden. (sda)

Von Bredow-Werndl verteidigt Titel beim WC-Finale Die Deutsche Jessica von Bredow-Werndl gewann in Omaha in den USA den Weltcupfinal im Dressurreiten. Die Olympiasiegerin kam mit der Stute Dalera auf 90,482 Prozentpunkte und war damit klar besser als Nana Skodborg Merrald aus Dänemark (Blue Hors/87,146) und Isabell Werth (Quantaz/85,761). Das Dressurreiten fand ohne Schweizer Beteiligung statt. Dalera ist im Besitz der Schweizerin Beatrice Bürchler-Keller aus dem Kanton Bern. (sda/keg)

Bencic in Charleston im Halbfinal Belinda Bencic steht beim WTA-500-Turnier in Charleston in den Halbfinals. Die Titelverteidigerin bezwang die Russin Jekaterina Alexandrowa 6:3, 6:3 und trifft nun auf die topgesetzte Jessica Pegula. Sollte sich Belinda Bencic in der Nacht auf Sonntag auf dem Sandplatz im US-Bundesstaat South Carolina durchsetzen, würde sie ihren 20. Sieg in diesem Jahr feiern. 2022 Semifinal: Bencic d. Alexandrova, 6-4, 6-3

2023 Quarterfinal: Bencic d. Alexandrova, 6-3, 6-3



Both meetings at the @CharlestonOpen go @BelindaBencic's way! pic.twitter.com/AzRJLwDQVa — wta (@WTA) April 7, 2023

Golf: Zweite Runde des US-Masters unterbrochen Die 2. Runde des US Masters der Golfprofis in Augusta musste wegen heftiger Unwetter und Sturmböen unterbrochen werden. Der Spielbetrieb wird am Samstag um 14 Uhr Schweizer Zeit wiederaufgenommen. Zum Abbruch der 2. Runde am Freitag Ortszeit kam es, als in der Nähe des 17. Lochs, neben dem Zuschauerbereich, zwei mächtige Kiefern entwurzelt wurden und fielen. Spieler und Zuschauer brachten sich in Sicherheit. (sda)

Umgestürzte Bäume liessen keinen weiteren Golfsport mehr zu. Keystone

Schweizer Curler stehen im WM-Halbfinal Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller beenden die Round Robin der Weltmeisterschaft in Ottawa mit einem 7:6-Sieg gegen Japan und einem grandiosen 8:5-Erfolg gegen Titelverteidiger Schweden und ziehen so direkt in den WM-Halbfinal ein. Das weitere Programm des Genfer Quartetts Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller und Benoît Schwarz ist noch völlig offen. Sie schliessen die Round Robin mit 11 Siegen aus 12 Partien ab und werden die nachfolgenden Partien jeweils mit dem Vorteil des letzten Steins beginnen können. Der Gegner in den Halbfinals wird erst am heute Samsstag ab 20 Uhr Schweizer Zeit in den Viertelfinals ermittelt. Die beiden Viertelfinal-Paarungen wiederum ergaben sich erst in der letzten Round-Robin-Runde (ohne Schweizer Beteiligung), die in der Nacht auf Sonntag ausgetragen wurde. (sda) Skip Yannik Schwaller führt die Schweiz in den WM-Halbfinal. Keystone

Steeple-Weltmeisterin wegen Dopingverdacht vorläufig gesperrt Die Leichtathletik-Weltmeisterin Norah Jeruto steht unter Dopingverdacht. Wie die unabhängige Integritätskommission (Aiu) von World Athletics mitteilte, sei bei der aus Kenia stammenden Langstreckenläuferin eine verbotene Substanz nachgewiesen worden. Deshalb wurde die 27-Jährige, die im vergangenen Sommer für Kasachstan WM-Gold über 3000 m Steeple gewonnen hatte, vorläufig gesperrt. Die in Kenia geborene Norah Jeruto gewann für Kasachstan in 8:53,02 Minuten Gold über 3000 m Steeple. (sda/dpa)

Fussball: Nati-Captain verkündet Pause und steht gegen Island nicht zur Verfügung Captain Lia Wälti ist am Freitagmorgen vorzeitig aus dem Camp der Frauen-Nationalmannschaft in Freienbach abgereist. Die Mittelfeldakteurin von Arsenal braucht in den kommenden Tagen eine Auszeit, um sich zu erholen. Die Nationaltrainerin Inka Grings verzichtet darauf, für das Testspiel am Dienstag im Letzigrund gegen Island eine Spielerin nachzunominieren. (sda) Nati-Captain Lia Wälti spielt bei Arsenal. Martin Meienberger / freshfocus

Pius Schwizer übernimmt beim Weltcupfinal die Führung Pius Schwizer trumpft beim Weltcupfinal in Omaha gross auf. Der Routinier führt vor der letzten Prüfung das Zwischenklassement der inoffiziellen Hallen-Weltmeisterschaften an. Der 60-Jährige aus Oensingen belegte im Sattel von Vancouver auch in der zweiten Prüfung des Championats im US-Bundesstaat Nebraska Platz 4. Schwizer erreichte mit acht weiteren Paaren das Stechen, in welchem er erneut ohne Abwurf blieb. Pius Schwizer, hier beim CHI Basel im Einsatz, übernimmt in Omaha die Führung. Marc Schumacher / freshfocus Martin Fuchs (13. Rang) hingegen wird die erfolgreiche Titelverteidigung verpassen. Der 30-jährige Zürcher mit Leone Jei musste wie der 23-jährige Genfer Edouard Schmitz (12.) auf Gamin einen Abwurf hinnehmen. (sda)

Timo Meier knackt Marke von 40 Toren Timo Meier traf in der Nacht auf Freitag beim 8:1-Sieg der New Jersey Devils über die Columbus Blue Jackets gleich doppelt. Der Appenzeller knackt somit in der Regular Season erstmals die Marke von 40 Toren. Neben den Treffern zum 4:1 und 6:1 war Meier zudem als Passgeber beim 3:0 beteiligt. Auch Captain Nico Hischier liess sich beim höchsten Sieg der Devils in den vergangenen vier Jahren zwei Assists gutschreiben. Der Walliser ist mit 77 Zählern (31 Tore/46 Assists) der erfolgreichste Skorer der Schweizer NHL-Fraktion, Meier (65 Punkte - 40/25) der erfolgreichste Torschütze. Ein wichtiger Sieg gelang den Nashville Predators, die weiterhin ohne ihren verletzten Captain Roman Josi spielen. Sie gewannen als Aussenseiter gegen die Carolina Hurricanes, die Nummer 2 der Eastern Conference, 3:0. Nashville bleibt somit in der Western Conference in den Kampf um den zweiten Wild-Card-Platz, der noch das letzte Ticket für die Playoffs einträgt, involviert. Die Predators weisen 88 Punkte auf, die Winnipeg Jets (mit Niederreiter) und die Calgary Flames deren 89. Für Nashville und Winnipeg sind noch vier Partien ausstehend, für Calgary deren drei. (sda)

Belinda Bencic auf Umwegen zum Sieg Belinda Bencic bleibt beim WTA-500-Turnier in Charleston auf Kurs Richtung erfolgreicher Titelverteidigung. Die als Nummer 4 gesetzte Schweizerin bezwang in den Achtelfinals die Amerikanerin Shelby Rogers 4:6, 7:5, 6:2. Die Olympiasiegerin musste wegen eines Einbruchs im ersten Umgang den Umweg über den Entscheidungssatz gehen. Belinda Bencic verspielte eine 4:1-Führung. Die Nummer 11 des Rankings liess sich durch das Zwischentief nicht aus dem Konzept bringen und beendete die Partie nach 2:45 Stunden mit einem Breakball. Gegen die 30-jährige Shelby Rogers, aktuell die Nummer 44 im Ranking, führt die Ostschweizerin in den Direktduellen nun mit 6:1 Siegen. In den Viertelfinals des Sandplatz-Turniers im US-Bundesstaat South Carolina erhält Belinda Bencic gegen Jekaterina Alexandrowa die Chance zur Revanche. Die Russin (WTA 17) hatte die Schweizerin vor zwei Wochen beim Masters-1000-Turnier in Miami in der 3. Runde besiegt. (sda) Belinda Bencic nimmt Fahrt Richtung Titelverteidigung auf. Mark J. Terrill / AP

Illustres Trio führt am US Masters Brooks Koepka und Jon Rahm, ehemalige Majorturnier-Gewinner, sowie der Weltranglisten-9. Viktor Hovland aus Norwegen führen das US Masters der Golfprofis in Augusta nach der 1. Runde gemeinsam an. Koepka, der schon vier Turniere auf der Stufe Grand Slam gewonnen hat, gehört als Einziger in der Spitzengruppe zu den Golfern, die seit letztem Jahr in der umstrittenen saudiarabischen Splitter-Tour LIV spielen. Der in einer überragenden Form befindliche Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler, US-Masters-Sieger 2022, hat sich mit einem Rückstand von drei Schlägen auf die drei führenden Spieler in eine vorzügliche Position gebracht. (sda) Brooks Koepka ist einer von drei Führenden am US Masters. Jae C. Hong / AP

Schweizer Curler vorzeitig in den WM-Halbfinals Skip Yannick Schwaller in Aktion. Sean Kilpatrick / AP Dank einem 7:6-Sieg gegen Japan haben sich die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller an der Weltmeisterschaft in Ottawa vorzeitig einen Platz in den Halbfinals gesichert. Im letzten Spiel der Round Robin treffen Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller und Benoît Schwarz vom CC Genf am Freitag um 20 Uhr Schweizer Zeit auf Titelverteidiger Schweden. Bei einer Niederlage könnten sie in der Rangliste von Norwegen und Schottland eingeholt werden. Sie haben aber beide Direktbegegnungen mit diesen Gegnern gewonnen, weshalb sie den 2. Platz der Round Robin auf jeden Fall verteidigen werden. Wie schon den vorangegangen Match gegen die USA entschieden die Schweizer auch die Partie gegen Riku Yanagisawa im 10. End zu ihren Gunsten. Nach einem 5:6-Rückstand glückte ihnen ein Zweierhaus. In der Prozent-Statistik dominierten die Schweizer das Spiel mit 92:80 deutlich. (sda)

Genf nach Sieg in Verlängerung vor Finaleinzug Servette benötigt noch einen Sieg, um zum vierten Mal den Playoff-Final zu erreichen. Die Genfer bezwingen Titelverteidiger Zug auswärts 3:2 nach Verlängerung und führen in der Best-of-7-Halbfinalserie 3:1. Die Tore im Video MySports Den entscheidenden Treffer für den Qualifikationssieger erzielte Marc-Antoine Pouliot in der 86. Minute nach einem Fehler von EVZ-Verteidiger Christian Djoos. Zuvor hatten die Zentralschweizer in der Overtime mehrere gute Möglichkeiten vergeben, was auch am starken Genfer Goalie Robert Mayer lag. In der regulären Spielzeit hatten die Gäste nach der ersten Pause mit einem Doppelschlag innert 95 Sekunden ein 0:1 (21.) in ein 2:1 (26.) gedreht. Das 1:1 (24.) erzielte wie bereits beim 2:1-Erfolg am Dienstag der finnische Verteidiger Sami Vatanen. Die Zuger monierten eine Torhüterbehinderung und nahmen eine Coaches Challenge. Da die Berührung aber wohl ausserhalb des Torraumes stattfand, gaben die Schiedsrichter den Treffer. In der Verlängerung jubelten die Genfer. Philipp Schmidli / KEYSTONE Als Folge davon musste ein Zuger Spieler auf die Strafbank, was die Gäste zum 2:1 nutzten. Teemu Hartikainen reagierte nach einem Abpraller am schnellsten und erzielte sein 33. Tor in der laufenden Meisterschaft. Für die Führung der Zentralschweizer hatte nach nur 42 Sekunden im Mitteldrittel Lino Martschini verantwortlich gezeichnet. Es war für den EVZ, nach zuvor sieben vergeblichen Versuchen, der erste Powerplay-Treffer in diesem Halbfinal. In der 43. Minute glich Reto Suri auf äusserst kuriose Art und Weise aus. Zunächst wurde sein Schuss von Servettes Verteidiger Simon Le Coultre abgelenkt, worauf er von der Bande zurückprallte und via dem Genfer Torhüter Robert Mayer ins Tor ging. Dabei blieb es in der regulären Spielzeit. Die Gastgeber waren gut in die Partie gestartet, in der 5. Minute vergab Brian O’Neill eine Topchance zum 1:0. Danach aber kamen die Genfer im ersten Drittel einem Tor näher, beispielsweise als Noah Rod alleine vor Leonardo Genoni (11.) scheiterte. Das Spiel der Zuger war geprägt von vielen Ungenauigkeiten und Fehlern, jener von Djoos war dann einer zu viel. Somit haben die Genfer am Samstag vor heimischem Publikum den ersten Matchpuck in diesem Halbfinal. Sie sind jedoch gewarnt. Vor einem Jahr drehten die Zuger im Final gegen die ZSC Lions ein 0:3. (sda)

England gewinnt Finalissima Das erste Duell zwischen den Südamerika-Meisterinnen und den Europameisterinnen wird im Penaltyschiessen entschieden. England setzt sich mit 4:2 gegen Brasilien durch. In der 93. Minute erzielte Andressa Alves den nicht unverdienten Ausgleichstreffer für die in der zweiten Halbzeit aktiveren Brasilianerinnen. Davor hatte Ella Toone die Engländerinnen in der 23. Minute nach einer schönen Pass-Stafette in Führung gebracht. So kamen die 83’132 Fans im Londoner Wembley in den Genuss eines Penaltyschiessens. In diesem behielten die Engländerinnen die besseren Nerven und gewannen 4:2. Die Finalissima der Männer hatte im letzten Jahr Argentinien mit einem 3:0-Erfolg gegen Italien für sich entschieden. (sda)

Ajoie holt sich mit Rebreak den Heimvorteil zurück Der HC Ajoie holt sich in der Ligaqualifikation mit einem 4:1-Auswärtssieg beim Swiss-League-Champion La Chaux-de-Fonds den Heimvorteil in der Ligaqualifikation zurück. Die Entscheidung fiel zu Beginn des Schlussdrittels, als Ajoies Playoff-Topskorer Thibault Frossard zum 3:1 traf. Die Tore im Video MySports Matchwinner war indes der amerikanische Verteidiger T.J. Brennan, der das 1:0 und 2:0 beim zweiten aufeinanderfolgenden Sieg der Jurassier erzielte. Der 34-Jährige, in der Qualifikation der National League noch der zweitbeste Torschütze unter den Verteidigern nach dem Genfer Abwehrchef Henrik Tömmernes, beendete mit seinem Doppelpack eine Torflaute von zehn Spielen. Ajoie kann zum zweiten Mal in Folge jubeln. Jonathan Vallat/Freshfocus Gleich in ihrem ersten Powerplay schlugen die Gäste dank T.J. Brennan zu Beginn des Mitteldrittels zu. Der Siegtreffer war das erste Überzahltor überhaupt und gleichzeitig die erstmalige Führung des Oberklassigen im diesjährigen Auf-/Abstiegs-Playoff. Gut sechs Minuten später erhöhte T.J. Brennan bei numerischem Gleichstand auf 2:0. Ajoie überzeugte ansonsten mit einem kompakten Team-Effort. Das unterlegene Chaux-de-Fonds besass seine stärkste Phase in der Endphase des Mitteldrittels, als man den möglich gewesenen 2:2-Ausgleich knapp verpasste. Die Gastgeber kassierten am Ende die erste Niederlage vor eigenem Publikum nach 18 Heimsiegen. Bei Neuenburgern steht übrigens fest, dass Captain Daniel Carbis (34) am Saisonende den Verein verlassen wird. Der frühere Flügelstürmer des HC Davos wird in seinem Heimatkanton Graubünden mit dem bisherigen MHL-Team Arosa in Verbindung gebracht, das in der kommenden Saison in der Swiss League spielen möchte. (sda)

Jan van Berkel tritt nach Ironman Switzerland zurück Triathlet Jan van Berkel bei der Dillier Classic 2021. Alexander Wagner Der dreifache Ironman-Switzerland-Gewinner Jan van Berkel (37) wird bereits mit dem nächsten Ironman Switzerland vom 9. Juli in Thun seine Profikarriere beenden. Der im aargauischen Döttingen wohnhafte Zürcher Unterländer verzichtet mit seinem Rücktritts-Entscheid auch auf eine Teilnahme an der Ironman-WM der Männer vom 10. September in Nizza, für die er seit letztem Spätherbst qualifiziert gewesen wäre. «Am Ironman im eigenen Land den Schlusspunkt zu setzen, ist für mich bedeutsamer als eine weitere WM-Teilnahme», sagt Van Berkel gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Van Berkels wertvollste Resultate als Triathlet erzielte er mit seinen zuletzt drei aufeinanderfolgenden Siegen am Ironman Switzerland (Zürich 2018 und 2019 sowie Thun 2021), wobei er in Thun den letztjährigen britischen Ironman-WM-Fünften Joe Skipper im Marathon im Kampf um den Sieg zu distanzieren vermochte. (sda)

Mauro Schmid erneut auf dem Podest In der 4. Etappe der Baskenland-Rundfahrt erreicht Mauro Schmid zum zweiten Mal das Podest. Der 23-jährige Zürcher klassiert sich im 3. Rang. Auf dem 176 Kilometer langen Rundkurs mit Start und Ziel in Santurtzi machten wie am Vortag Jonas Vingegaard und Mikel Landa den Sieger unter sich aus. Der dänische Leader des Gesamtklassements fuhr knapp vor dem Spanier ins Ziel und feierte den zweiten Etappensieg in Folge. Der Däne Jonas Vingegaard setzt sich vor seinem spanischen Konkurrenten Mikel Landa durch. Miguel Tona / EPA Mit zwei Sekunden Rückstand fuhr die 19-köpfige Verfolgergruppe ins Ziel, an deren Spitze sich Schmid gegen seine Mitstreiter durchsetzte. In der 1. Etappe war der Schweizer Zweiter geworden. Nach seinem zweiten Podestplatz verbesserte sich Schmid im Gesamtklassement vom 36. auf den 20. Platz. (sda)

Lampard übernimmt bis Ende Saison Chelsea Der FC Chelsea holt seinen früheren Teammanager Frank Lampard als Übergangslösung zurück. Der langjährige englische Nationalspieler und ehemalige Blues-Profi übernimmt den Trainerposten beim Premier-League-Klub bis zum Saisonende, entsprechende Medienberichte bestätigten die Londoner am Donnerstag. Chelsea ist nach der Entlassung von Graham Potter, der nach nur sieben Monaten im Amt hatte gehen müssen, dennoch weiter auf der Suche nach einem Nachfolger. Zuletzt war Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gehandelt worden, auch der ehemalige spanische Nationaltrainer Luis Enrique stand angeblich auf der Liste. (SID) Kehrt bis Saisonende zu Chelsea zurück: Vereinslegende Frank Lampard (links). Adam Vaughan / EPA

Ruefers Zitat im SRF-Dok: «Xhaka ist vieles, aber er ist kein Schweizer» Nächstes Kapitel rund um die Aussagen von Sascha Ruefer in der Dokserie «The Pressure Game». Nachdem CH Media publik machte, dass SRF-Kommentator Sascha Ruefer eine Aussage von ihm über den Natispieler Granit Xhaka zurück gezogen habe, macht die Wochenzeitung WOZ publik, um welche Aussage es sich handelt. «Wie die WOZ von Beteiligten erfuhr, erörterte Sascha Ruefer am Set während eines langen Gesprächs die angeblichen Wesenszüge von Granit Xhaka», heisst es im Artikel. Laut WOZ hat Ruefer schliesslich den Satz gesagt haben: «Granit Xhaka ist vieles, aber er ist kein Schweizer.» Sascha Ruefer hat sich zum Vorfall selber bisher noch nicht geäussert. (rg) SRF-Kommentator Sascha Ruefer. Roger Grütter

Gigathlon-Gründer Wirz im Alter von 72 Jahren gestorben Die Welt des Sports trauert um Peter Wirz. Der Gründer des Gigathlons starb im Alter von 72 Jahren an Krebs. Der sportaffine Werber aus Zürich hatte diesen Event für die Landesausstellung 2002 mit den Disziplinen Schwimmen, Laufen, Velo, Bike und Inline ins Leben gerufen. Der Gigathlon bewegte einst die Massen, nach und nach liess aber das Interesse nach. Die Derniere fand vergangenen Sommer statt. (sda)

FC Basel schliesst Muttenzerkurve und Gästefans von Spiel gegen YB aus Am Tag nach den erschütternden Ausschreitungen im Anschluss an den Cup-Halbfinal zwischen dem FC Basel und dem BSC Young Boys sind die Verantwortlichen seitens der Behörden und des FCB zusammengesessen, wie der FCB schreibt. Ausserdem teilt er die Konsequenz für die Fans mit: «Als direkte Sanktion für die absolut sinnlose und unentschuldbare Gewalt wurde entschieden, das nächste FCB-Meisterschaftsheimspiel am 16. April 2023 gegen YB ohne Fans im Sektor D und im Gästesektor auszutragen.» Die verheerenden Folgen sind seit Mittwoch bekannt: Es gab mehrere Schwerverletzte auf Seiten des Ordnungsdienstes. Der FCB schreibt, «dass zum Entsetzen aller festgestellt werden musste, dass dabei auch lebensgefährliche Verletzungen in Kauf genommen wurden.» Neben dem Ausschluss der Fans im Sektor D sowie im Gästesektor bleibt der darüber hinaus der Ticketverkauf für das Heimspiel gegen YB im ganzen Stadion per sofort geschlossen. (cfe) YB-Fans zünden beim Spiel in Basel Pyros. Claudio De Capitani / freshfocus

Argentinien stösst Brasilien vom Thron Weltmeister Argentinien erklimmt nach dem letzten Update der FIFA-Weltrangliste Platz 1 und verdrängt Brasilien. Der Rekordweltmeister fällt nach der Niederlage gegen Marokko in den 3. Rang zurück und muss WM-Finalist Frankreich vorbeiziehen lassen. Die Schweiz belegt nach den beiden souveränen Siegen in der EM-Qualifikation gegen Belarus und Israel weiterhin Platz 12 hinter Marokko. (sda) Weltmeister Argentinien liegt neu auch an der Spitze der Weltrangliste. Juan Ignacio Roncoroni / EPA

Atlanta mit Capela konsolidieren 8. Zwischenrang Die Atlanta Hawks mit Clint Capela gewannen das Heimspiel gegen die Washington Wizards 134:116. Mit einer Bilanz von 41 Siegen und 39 Niederlagen festigte Atlanta zwei Runden vor Ende der Regular Season Platz 8 in der Tabelle der Eastern Conference. Diese Position würde Atlanta im sogenannten Play-in-Turnier, bei dem die letzten zwei Playoff-Plätze ausgespielt werden, einen Heimvorteil verschaffen. Der direkte Einzug in die Playoffs ist nicht mehr möglich, weil die Brooklyn Nets in der Nacht auf Donnerstag ebenfalls gewannen. Clint Capela erhielt gegen die Wizards nur 15 Minuten Spielzeit. Der Genfer nutzte dies für neun Punkte und vier Rebounds. Trae Young war mit 25 Punkten und 16 Assists der beste Mann des Abends. (sda) Der Schweizer NBA-Stars Clint Capela liegt mit Atalanta Hawks auf dem 8. Zwischenrang. Hakim Wright Sr. / AP

Niederreiter und Winnipeg Jets kassieren Niederlage Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter mussten im Kampf um die Teilnahme an den NHL-Playoffs eine empfindliche Niederlage einstecken. Sie unterlagen den Calgary Flames, dem direkten Konkurrenten auf den zweiten Wild-Card-Platz in der Western Conference, im eigenen Stadion 1:3. Die Vorteile liegen derzeit immer noch bei den Winnipeg Jets. Sie weisen wie die Calgary Flames 89 Punkte aus. Die Jets haben allerdings noch vier Partien ausstehend, die Flames nur noch deren drei. In den Kampf um den zweiten Wild-Card-Platz, der noch den letzten Playoff-Platz einträgt, sind auch die Nashville Predators involviert. Das Team von Roman Josi hat zwar erst 86 Zähler auf dem Konto, kann aber noch fünfmal punkten. Die Niederlage der Jets war nicht zwingend, zumal sie nach einem Powerplay-Tor mit einer 1:0-Führung in die erste Pause gingen. Die formstarken Calgary Flames liessen sich aber nicht aus dem Konzept bringen und kamen noch zum fünften Sieg aus den vergangenen sechs Partien. (sda) Nino Niederreiter (links) scheitert an Calgary-Torhüter Jacob Markstrom. John Woods / AP

Souveräner Auftritt von Belinda Bencic Belinda Bencic ist souverän ins WTA-500-Turnier in Charleston gestartet. Die als Nummer 4 gesetzte Titelverteidigerin bezwang die Kanadierin Katherine Sebov 6:0, 6:3. Die Nummer 11 des Rankings gestand der 24-jährigen Qualifikantin (WTA 148) keinen einzigen Breakball zu. Nach 62 Minuten schloss die Schweizerin die Partie mit dem insgesamt fünften Break ab. In den Achtelfinals des Sandplatz-Turniers im US-Bundesstaat South Carolina wartet nun Shelby Rogers (WTA 44). (sda) Belinda Bencic gelingt ein souveräner Sieg. Mark J. Terrill / AP

Schweizerinnen verhindern Kanterniederlage gegen Kanada Die Schweizer Frauen verloren zum Auftakt der Eishockey-Weltmeisterschaft gegen Titelverteidiger und Gastgeber Team Canada 0:4. Dem Team von Coach Colin Muller gelang somit eine ansprechende Leistung. Das Team von Colin Muller hatte die Niederlage budgetiert, was sich auch in der von den Buchmachern festgelegten Siegquote von 1:55 widerspiegelt. Die zweite WM-Partie bestreitet die Schweiz am Freitag um 17 Uhr gegen die USA erneut als klarer Aussenseiter. Die Schweiz zählt zu den besten fünf Teams der letzten Weltmeisterschaft und bildet zusammen mit Kanada, USA, Tschechien und Japan die Gruppe A. Diese fünf Equipen sind bereits für die Viertelfinals qualifiziert. (sda) Die Schweizerinnen mit Andrea Braendli (im Tor) und Nicole Vallario (links) schlagen sich gegen Kanda mit Laura Stacey beachtlich. Nathan Denette / AP

Reit-Weltcupfinale: Einzig Schwizer glückt der Auftakt nach Wunsch Pius Schwizer im Sattel von Vancouver zeigte zum Auftakt des Weltcupfinals in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska die beste Leistung des Schweizer Trios. Der Routinier rangiert im 4. Zwischenrang.Letztlich büsste er nur eine halbe Sekunde auf den Tagessieger Henrik von Eckermann ein. Der Weltmeister aus Schweden setzte sich auf seinem Paradepferd King Edward vor dem Briten Scott Brash (Hello Jefferson) und dem Deutschen Daniel Deusser (Scuderia) durch. Der Titelverteidiger Martin Fuchs hingegen liegt nach der ersten von drei Prüfungen auf dem 22. Zwischenrang. Edouard Schmitz lief es nicht nach Wunsch. Der Genfer büsste sehr viel Zeit ein, weil Gamin an dem mit Wasser unterlegten Oxer refüsierte. Schmitz musste nochmals neu ansetzen. Immerhin beendete er den Parcours. Die zweite Prüfung des Championats steht in der Nacht auf Freitag an. Das Finale steigt dann mit zwei Umgängen in der Nacht auf Sonntag. (sda)

WM Männer Ottawa: Die Schweizer Curler reihen Sieg an Sieg Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller erringen an der Weltmeisterschaft in Ottawa ihren fünften Sieg in Serie und ihren achten Sieg in neun Spielen. Sie bezwingen Aussenseiter Neuseeland 7:5. Die Neuseeländer lagen vom 3. End an immer im Rückstand, aber sie konnten das Ergebnis bis zum 9. End, in dem ihnen ein Dreierhaus glückte, einigermassen offenhalten. Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller und Benoît Schwarz spielen am Donnerstagabend Schweizer Zeit gegen die USA, die Olympiasieger von 2018. (sda) Yannick Schwaller und seine Teamkollegen sind erfolgreich unterwegs. Sean Kilpatrick/ Freshfocus

Lugano setzt sich gegen Servette nach Penaltys durch Nach der regulären Spielzeit hiess es 2:2 zwischen dem FC Lugano und Servette Genf. So musste das Halbfinal des Schweizer Cups im Penalty-Schiessen entschieden werden. Servettes Kevin Mbabu verschoss als Einziger. Anschliessend verwandelte Jonathan Sabbatini sicher – wie auch alle anderen Tessiner. Lugano gewinnt auswärts mit 5:3 und trifft damit im Final auf YB. Die Genfer gingen zunächst durch Dereck Kutesa in Führung (22. Minute), ehe Ignacio Aliseda mit einem Doppelpack (31., 40.) die Partie noch vor der Pause drehte. Danach sah es lange nach einem Sieg der Tessiner aus. Erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit gelang Enzo Crivelli der Ausgleich. Die Verlängerung brachte keinen Sieger hervor.

Copa del Rey: Real Madrid schlägt Barcelona im Halbfinal-Rückspiel mit 4:0 Das Hinspiel konnten die Katalanen noch 1:0 gewinnen. Im heimischen Camp Nou gabs im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey für den FC Barcelona nichts zu holen. Real Madrid setzte sich mit 4:0 durch. Vinícius Júnior traf kurz vor dem Pausenpfiff zum 1:0. In der zweiten Halbzeit legte Karim Benzema mit drei Toren nach (50., 58. und 80. Minute) und sorgte so für den Einzug ins Finale. Dort trifft Madrid auf CA Osasuna.

EHC Biel steht im Playoff-Final Der EHC Biel steht zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Playoff-Final. Die Seeländer schlagen die ZSC Lions auswärts mit 5:3 und entscheiden die Serie mit 4:0 für sich. Die Tore des Spiels Video: Mysports

Stuttgart und Leipzig im Pokal-Halbfinale Sebastian Hoeness hat sein erstes Spiel als Trainer des VfB Stuttgart gewonnen. Der Tabellenletzte der Fussball-Bundesliga steht nach einem 1:0 (0:0) beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg im Halbfinale des DFB-Pokals. Der kurz zuvor eingewechselte Enzo Millot (83. Minute) erzielte in einem lange Zeit ausgeglichenen Viertelfinale das späte Tor für die Schwaben. Begonnen hatte das Duell mit 30-minütiger Verspätung, nachdem Teile der 50'000 Fans Probleme bei der Anfahrt gehabt hatten. Im zweiten Spiel des Abends setzte sich RB Leipzig gegen Borussia Dortmund mit 2:0 durch. Timo Werner besorgte in der 22 Minute die Führung für den Titelverteidiger. Weil Leipzig seine Chancen nicht nutzte, blieb ein enttäuschender BVB lange noch im Rennen. Willi Orban machte mit der letzten Aktion des Spiels dann alles klar (98.).

Neue Missstände im Schweizer Turnsport Zweieinhalb Jahre nach den Magglingen-Protokollen kommen weitere Missstände im Schweizer Turnsport ans Licht. Über diese berichtet «SRF Investigativ». Sechs ehemalige Kader-Athletinnen und -Athleten erzählen dabei, wie ihre Trainerin sie zwischen 2012 und 2022 angeschrien, gedemütigt, wegen ihres Gewichts schikaniert, gar körperliche Gewalt angetan haben soll. «Sie ist uns auf die Knie gesessen, damit sie besser gestreckt sind», so eine Turnerin. Die Vorwürfe richten sich an die Cheftrainerin des Nordwestschweizerischen Kunstturn- und Trampolinzentrums NKL. Über ihren Anwalt weist die beschuldigte Trainerin die Anweisungen gegenüber SRF zurück. Das Verfahren von Swiss Sport Integrity läuft noch. Solange dieses noch nicht abgeschlossen sei, wolle das Leistungszentrum an der Trainerin festhalten. (gav) Der Schweizer Turnverband wird durch neue Enthüllungen durchgeschüttelt. (Symbolbild) Alexander Wagner / FOTO Wagner

Noch kein Entscheid über Ausschluss von Belarus Belarussische Mannschaften dürfen vorerst weiter an Wettbewerben der Uefa teilnehmen. Das Exekutivkomitee habe zwar über einen möglichen Ausschluss gesprochen, es sei aber kein Entscheid getroffen worden, sagte Aleksander Ceferin, der Präsident des europäischen Fussballverbandes, nach dem Uefa-Kongress in Lissabon. Zuletzt hatte eine Gruppe von mehr als 100 EU-Parlamentariern gefordert, wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nicht nur Mannschaften aus Russland auszuschliessen, sondern auch aus Belarus. Die Situation werde weiter beobachtet und solle erneut im Exekutivkomitee besprochen werden, sagte Ceferin. Die nächste Exekutivsitzung ist für den 28. Juni terminiert. Damit bleibt Belarus für die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland weiter zugelassen. Bereits seit längerem müssen belarussische Teams ihre internationalen Heimspiele auf neutralem Boden und ohne Zuschauer austragen, wie zuletzt beim 0:5 gegen die Schweiz in Novi Sad in Serbien. (sda/dpa) Die belarussischen Spieler dürfen momentan weiterhin die EM-Qualifikation bestreiten. Darko Vojinovic / AP

Ceferin weitere vier Jahre Uefa-Präsident Aleksander Ceferin ist für vier weitere Jahre Präsident der Uefa. Die Wiederwahl des 55-jährigen Slowenen war beim Kongress in Lissabon Formsache. Ceferin wurde ohne Gegenkandidaten per Akklamation in seinem Amt bestätigt. Er führt den Kontinentalverband seit September 2016 und musste sich bereits bei seiner ersten Wiederwahl 2019 keiner Konkurrenz stellen. Ceferin hatte die Aufgabe vor sieben Jahren als Nachfolger des damals suspendierten Michel Platini übernommen. Als Chef der Uefa ist er auch Vizepräsident der Fifa. (sda) Aleksander Ceferin bleibt Uefa-Präsident. Armando Franca / AP

Drei Securitys nach Cup-Halbfinal schwer verletzt Bei der Cup-Halbfinalpartie vom Dienstagabend zwischen dem FC Basel und den Young Boys wurden Mitarbeitende der Sicherheitsfirma des Stadionbetreibers von vermummten Personen tätlich angegriffen. Das meldet die Kantonspolizei Basel-Stadt. Bereits vor dem Spiel habe eine aufgeheizte Stimmung geherrscht. Personen beider Fan-Lager zündeten pyrotechnische Gegenstände. Daraufhin wurde eine Person kontrolliert. Sie und weitere Personen im Umfeld wehrten sich beim Aufnehmen der Personalien heftig, sodass Pfefferspray eingesetzt werden musste. Nach der Partie griff eine Gruppe von vermummten FCB-Fans die Mitarbeitenden der Sicherheitsfirma vor dem Stadion an. Drei Personen wurden schwer verletzt, eine mittelschwer. Die Polizei konnte in diesem Zusammenhang zwei Personen festnehmen. (gav) FCB-Fans haben nach dem Cup-Halbfinal drei Securitys schwer verletzt. (Archiv) Martin Baumann / AP

Predators bleiben im Rennen um Playoff-Plätze Die Nashville Predators wahren in der NHL die Chance auf einen Playoff-Platz. Das erneut ohne Roman Josi angetretene Team bezwingt die Vegas Golden Knights 3:2 nach Verlängerung. Dank dem Heimsieg gegen das punktemässig beste Team im Westen weisen die Predators im Kampf um eine der zwei Wild Cards für die Teilnahme an der entscheidenden Phase der Meisterschaft noch drei Punkte Rückstand auf. Nashville hat in der Regular Season noch fünf Partien vor sich. Das bereits für die K.o.-Phase qualifizierte New Jersey bezwang in der heimischen Arena die Pittsburgh Penguins 5:1. Zum klaren Erfolg trugen auch Nico Hischier und Timo Meier das Ihrige bei. Captain Hischier war Vorbereiter von zwei der drei Treffer des Kanadiers Dawson Mercer, dem in der NHL erstmals ein Hattrick gelang. Meier sorgte zu Beginn des zweiten Drittels mit dem Tor zum 3:0 im Powerplay für die Vorentscheidung. (sda) Die Nashville Predators wahren in der NHL die Chance auf einen Playoff-Platz. George Walker Iv / AP

Sieg nach Verlängerung: Ajoie gewinnt in der Liga-Qualifikation gegen La Chaux-de-Fonds Es dauerte lange, bis in dieser Partie der entscheidende Treffer fiel. Erst in der 93. Minute traf Jordane Hauert zum 3:2. Der HC Ajoie sichert sich damit den Sieg über den HC La Chaux-de-Fonds und verkürzt damit in der Liga-Qualifikation auf 1:2. Ajoie-Trainer Julien Vauclair kann am Ende zufrieden sein. Jonathan Vallat/Freshfocus La Chaux-de-Fonds war zunächst durch Treffer von Oliver Achermann (5. Minute) und Léonardo Fuhrer (32.) in Führung gegangen. Nachdem Alain Birbaum in der 37. Minute verkürzte, gelang Guillaume Asselin in der 40. der Ausgleich. Der Siegtreffer von Hauert in der zweiten Verlängerung war sein erstes Tor in der National League.

Elfmeter in der Nachspielzeit: Freiburg wirft Bayern aus dem DFB-Pokal Aus der Traum vom Triple: Ein fahriger FC Bayern ist im DFB-Pokal in letzter Minute an einem starken SC Freiburg gescheitert. Durch ein verdientes 2:1 (1:1) und dem ersten Sieg überhaupt in München verpassten die Breisgauer Thomas Tuchel in dessen zweitem Spiel als Trainer des deutschen Rekordmeisters- und Pokalsiegers gleich einen Dämpfer. Von einem Aufschwung war bei den Gastgebern drei Tage nach der Übernahme der Tabellenführung in der Bundesliga durch das 4:2 gegen Borussia Dortmund nichts zu sehen. Am Ende jubelte Freiburg über den Finaleinzug. Eduard Martin / EPA Eine Woche vor dem Viertelfinalhinspiel in der Champions League bei Manchester City beendete Lucas Höler mit einem verwandelten Handelfmeter (90.+5) den Tanz der Münchner auf drei Hochzeiten. Zuvor hatte Nicolas Höfler (27.) mit einem Sonntagsschuss am Dienstagabend die Führung der Bayern durch Dayot Upamecano ausgeglichen (19.). Die Gastgeber hatten in ihrem steten Bemühen, die gut stehende Abwehr der Freiburger zu überwinden, darüber hinaus nur einen Kopfball an die Latte von Benjamin Pavard (62.) vorzuweisen. (sda)

EV Zug verliert Spiel drei im Playoff-Halbfinal in Genf 1:2 Auch im dritten Halbfinalspiel zwischen Qualifikationssieger Genève-Servette und Titelverteidiger Zug setzt sich das Heimteam durch. Die Genfer gewinnen 2:1 und führen in der Best-of-7-Serie ebenfalls 2:1. Die Tore des Spiels Video: Mysports Die Zentralschweizer gingen im vierten Auswärtsspiel in Folge mit 1:0 in Führung und verloren auch diesmal. Servette drehte die Partie mit zwei Treffern im Mitteldrittel. 87 Sekunden nach der ersten Pause, kurz nach Ablauf einer Strafe gegen die Gäste, erwischte der finnische Verteidiger Sami Vatanen den Zuger Keeper Leonardo Genoni in der nahen Ecke. Nach genau 39 Minuten zeichnete Marco Miranda für das 2:1 verantwortlich. Der letztjährige WM-Teilnehmer reagierte am schnellsten, nachdem ein Schuss von Vatanen von der Bande vors Tor zurückgeprallt war. Kurz darauf wäre dem Ende Saison nach Schweden zurückkehrenden Henrik Tömmernes beinahe noch das 3:1 gelungen, Genoni machte allerdings dicht. Laurent Daspres/Freshfocus Auch die erste Chance im Schlussabschnitt gehörte Servette, Daniel Winnik scheiterte am Pfosten (41.). In der 44. Minute kamen die Zuger während und kurz nach ihrem ersten Powerplay in dieser Partie zweimal dem 2:2 nahe, jedoch parierte der starke Genfer Goalie Robert Mayer sowohl gegen Gregory Hofmann als auch gegen Sven Senteler. Die Zuger haben in diesem Halbfinal in nun sieben Versuchen noch kein Tor in Überzahl erzielt. In der Folge kamen die Genfer dem 3:1 näher als der EVZ dem 2:2. (sda) Eishockey Von allem zu wenig: Warum es beim EV Zug gegen Genève-Servette an allen Ecken und Enden fehlt Philipp Zurfluh, Genf

YB dank 4:2 gegen Basel erster Cupfinalist Die Young Boys stehen zum neunten Mal im Cupfinal. Der Super-League-Leader setzt sich beim FC Basel 4:2 durch. Cedric Itten brachte die Berner nach einem Foul von Marwin Hitz an Meschack Elia bereits in der dritten Minute vom Penaltypunkt in Führung. Nach einer Viertelstunde erhöhte Fabian Rieder auf 2:0. In der zweiten Halbzeit kam Basel durch einen von Aurèle Amenda entscheidend abgelenkten Schuss von Darian Males zum Anschluss, doch kurz darauf sorgten wiederum Itten sowie Elia für klare Verhältnisse. Dan Ndoyes 2:4 nach 70 Minuten brachte keinen Umschwung mehr. Meschack Elia erzielte gegen Marwin Hitz das Tor zum 1:4. Marc Schumacher / freshfocus Auf wen die Young Boys im Final am 4. Juni im Wankdorf treffen, wird Mittwochabend bekannt. Im zweiten Halbfinal duellieren sich Servette und Lugano. (sda)

DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt erster Halbfinalist Eintracht Frankfurt steht als erste Mannschaft in den Halbfinals des deutschen Cups. Die Mannschaft mit dem Schweizer Djibril Sow gewann zuhause gegen Union Berlin 2:0. Eintrachts Top-Stürmer Randal Kolo Muani traf zwischen der 11. und 13. Minute doppelt. Beim 1:0 profitierte der 24-jährige französische Internationale von der perfekten Vorlage von Mario Götze mit dem Absatz, beim 2:0 überlobte er Berlins zu weit aus dem Tor gerückten Ersatzkeeper Lennart Grill. Kolo Muani (l.) machte mit seinem Doppelpack den Einzug ins Halbfinale perfekt. Ronald Wittek / EPA Für den zuletzt aus dem Tritt geratenen Cupsieger von 2018 war es wettbewerbsübergreifend der erste Sieg seit dem 18. Februar. Im zweiten Viertelfinal des Tages empfängt Bayern München am Abend den SC Freiburg. Die Duelle vom Mittwoch lauten Nürnberg - Stuttgart und Leipzig - Dortmund. (sda)

Der SC Bern und Trainer Toni Söderholm gehen getrennte Wege Toni Söderholm ist in der kommenden Saison nicht mehr Trainer im SC Bern. Der Finne und der Klub haben sich entschieden, die Zusammenarbeit nach nur knapp fünf Monaten zu beenden. «Im Rahmen der Saison-Abschluss-Gespräche sind beide Seiten zum Schluss gekommen, dass die Zusammenarbeit nicht fortgesetzt wird», schrieb der SCB in einem Communiqué. Der 16-fache Schweizer Meister wie auch der Finne sind im Besitz einer Ausstiegsklausel, die es den Parteien ermöglicht, den bis 2024 gültigen Vertrag per Ende April aufzulösen. Toni Söderholm ist nicht mehr Cheftrainer beim SC Bern Anthony Anex / KEYSTONE Die Trennung kommt nicht überraschend, ist es Söderholm doch nicht gelungen, die Mannschaft zu stabilisieren, seitdem er im November von seinem schwedischen Vorgänger Johan Lundskog übernommen hatte. Nachdem sich der SCB auf den letzten Drücker für die Playoffs qualifiziert hatte, scheiterte er in den Viertelfinals am Kantonsrivalen EHC Biel. Noch vor Beginn der Playoffs war das Gerücht aufgekommen, wonach Söderholm zu seinem Ex-Klub EHC Red Bull München zurückkehren soll, um dort ab der kommenden Saison als Cheftrainer die Nachfolge des Amerikaners Don Jackson anzutreten. (sda)

Nati-Juwel Riola Xhemaili wechselt von Freiburg zu Wolfsburg Der deutsche Double-Gewinner und Champions-League-Halbfinalist VfL Wolfsburg verstärkt sich für die nächsten drei Jahre mit Riola Xhemaili vom SC Freiburg. Die 20-jährige Mittelfeldspielerin hat 20 Länderspiele für die Schweiz bestritten und war 2021 vom FC Basel nach Freiburg gewechselt. (fsc) Riola Xhemaili jubelt bald für Top-Klub Wolfsburg. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Rafael Nadal pausiert weiter - auch Alcaraz in Monte Carlo nicht am Start Rafael Nadal ist noch nicht fit genug für Ernstkämpfe. Auf Twitter schrieb er, dass er sich von seiner Verletzung am linken Bein noch nicht ausreichend erholt habe und deshalb nicht am Masters-1000-Turnier von nächster Woche in Monte Carlo teilnehmen werde. Seit Januar und seinem Aus in der zweiten Runde des Australian Open hat der Spanier keine Partie mehr bestritten. Rafael Nadal muss sich während den Australian Open behandeln lassen. James Ross / EPA Auf die Reise an die Côte d’Azur verzichtet auch Carlos Alcaraz. Er gibt wegen Beschwerden an der linken Hand und im Rücken Forfait für das Turnier in Monte Carlo. Der 19-jährige Spanier schied in der letzten Woche in Miami als Titelverteidiger im Halbfinal gegen den Italiener Sinner aus. Das hatte zur Folge, dass er die Nummer 1 im Ranking wieder an Novak Djokovic abtreten musste. (fsc)

Der spanische Überflieger Carlos Alcaraz bei seiner Halbfinal-Niederlage gegen Jannik Sinner. Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA

FCZ-Topstürmer Tosin fällt aus Aiyegun Tosin hat diese Saison schon elf Mal getroffen - zuletzt am Wochenende in St. Gallen. Freshfocus Der FC Zürich muss mehrere Wochen auf seinen besten Torschützen verzichten. Aiyegun Tosin hat am Sonntag im Meisterschaftsspiel gegen St. Gallen (2:2) eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten. Der 24-jährige Internationale aus Benin, der sein Team mit dem elften Treffer in der laufenden Meisterschaft 1:0 in Führung gebracht hatte, musste in der Halbzeit ausgewechselt werden. (sda)

Nashville Predators verlieren - Josi fehlt erneut Die Nashville Predators müssen in der NHL weiter um die Playoff-Qualifikation bangen. Das erneut ohne Roman Josi angetretene Team verliert bei den Dallas Stars 1:5. Josi verpasste wegen seiner Oberkörper-Verletzung bereits das neunte Spiel in Folge. Seine letzte Partie bestritt der Berner Mitte März bei der Heimniederlage gegen die Winnipeg Jets. Der Captain täte der Mannschaft im Moment besonders gut - in der finalen Phase der Regular Season im Kampf um die Teilnahme an den Playoffs. Bei sechs ausstehenden Spielen liegen die Predators fünf Punkte hinter einem Wild-Card-Platz. (sda)

Stuttgart entlässt Labbadia Der VfB Stuttgart hat sich nach 120 Tagen wieder von seinem Trainer Bruno Labbadia getrennt. Der Tabellenletzte der Bundesliga bestätigte am Montag entsprechende Medienberichte. Als Nachfolger engagierte der fünffache deutsche Meister Sebastian Hoeness. Labbadia ist bereits der dritte Coach, der in dieser Saison in Stuttgart gescheitert ist. Unter dem 57-Jährigen gewann der VfB seit dem Amtsantritt im Dezember nur ein Spiel, von den letzten neun Partien in der Meisterschaft gingen sieben verloren. Es droht der dritte Abstieg des fünfmaligen deutschen Meisters seit 2016. Mit dem Cup-Viertelfinal beim Zweitligisten Nürnberg wartet am Mittwoch schon vor dem Kellerduell beim VfL Bochum am Sonntag die erste Bewährungsprobe auf den ehemaligen Hoffenheim-Trainer Hoeness. (sda) Bruno Labbadia muss in Stuttgart gehen. Christian Charisius / EPA

Simon Ammanns Erfolgstrainer verlässt Swiss Ski Berni Schödler wird Swiss-Ski nach 13 Jahren verlassen. Wie der Schweizer Wintersportverband mitteilte, tritt der 51-jährige Bündner Ende Saison als Disziplinenchef Skispringen und Nordische Kombination zurück. Wer sein Amt übernimmt, ist noch offen. Mit Ausnahme eines zweijährigen Unterbruchs war Schödler seit 1997 in verschiedenen Funktionen für Swiss-Ski tätig. Als Nationaltrainer der Skispringer war er 2002 an Simon Ammanns Doppel-Olympiasieg in Salt Lake City beteiligt. 2010 kehrte er nach Trainerstationen im Ausland als Disziplinenchef zum Verband zurück. In den letzten Jahren arbeitete Schödler zusätzlich zu 50 Prozent beim internationalen Skiverband FIS. Diese Funktion als Race Director im Continental Cup und bei Junioren-Weltmeisterschaften wird er weiterführen. (sda) Simon Ammann feiert zusammen mit Trainer Berni Schoedler seine zweite Goldmedaille an den Olympischen Spielen am Mittwoch, 13. Februar 2002, im Swiss House in Salt Lake City. (KEYSTONE/Karl Mathis) KEYSTONE

Neuer Nachwuchs-Chef bei Swiss Ski Werner Zurbuchen ist bei Swiss-Ski neuer Chef Alpin Nachwuchs. Der Berner Oberländer tritt die Nachfolge des zum Alpin-Direktor beförderten Hans Flatscher an. Der 42-jährige Zurbuchen ist seit einigen Jahren für den Schweizer Verband tätig und hat dabei sowohl auf Männer- als auch auf Frauen-Seite verschiedene Funktionen ausgeübt. Nebst anderen hat er während drei Saisons Wendy Holdener betreut. In seiner neuen Funktion wird Zurbuchen unter anderem die sportliche Leitung des C-Kaders bis und mit U16-Stufe innehaben. Dazu gehört auch die Führung der NLZ-Chefs und von den U16-Verantwortlichen. (sda)

Nagelsmann Kandidat bei Chelsea Julian Nagelsmann ist laut englischer Medienberichte einer der Topkandidaten auf den Job des Teammanagers beim FC Chelsea. Wie der Guardian und die Daily Mail berichten, steht der Name des jüngst von Bayern München entlassenen 35-Jährigen auf einer sogenannten Shortlist des Premier-League-Klubs, der am Sonntag die Trennung von Graham Potter bekannt gegeben hatte. Auch Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner zählt offenbar zum erweiterten Kreis der Kandidaten. Chelsea habe über Vermittler bereits einen ersten Kontakt zu Nagelsmann hergestellt, schrieb die Daily Mail. Allerdings sei eher unwahrscheinlich, dass er nach seiner Entlassung am 24. März bei den Bayern kurzfristig zur Verfügung stehe. Der Guardian verwies darauf, dass Nagelsmann mit Teilen der Führung der «Blues» bekannt sei. Mit den Technischen Direktoren Laurence Stewart und Christopher Vivell hatte er bereits bei RB Leipzig zusammengearbeitet. Chelsea, der Klub von Nationalspieler Kai Havertz, hatte am Tag nach der ernüchternden 0:2-Heimpleite gegen Aston Villa die Trennung von Potter vollzogen. Der 47-Jährige hatte erst vor knapp sieben Monaten die Nachfolge von Thomas Tuchel übernommen, der inzwischen beim deutschen Rekordmeister in München unter Vertrag steht. Als Interimslösung präsentierte der zweimalige Champions-League-Sieger am Sonntag den bisherigen Assistenten Bruno Saltor. Neben Chelsea sucht auch Tottenham Hotspur nach einem neuen Chefcoach. Auch dort gilt Nagelsmann als Kandidat. Ohne Job sind derzeit auch Mauricio Pochettino, Spaniens Ex-Nationalcoach Luis Enrique sowie Zinedine Zidane. (SID) Julian Nagelsmann ist Kandidat bei Chelsea. Marius Becker / dpa

Djokovic lösst Alcaraz wieder ab Novak Djokovic ist zurück an der Spitze der Tennis-Weltrangliste. Der 22-malige Grand-Slam-Champion aus Serbien profitierte vom Halbfinal-Aus des Spaniers Carlos Alcaraz beim Masters in Miami und übernahm wieder die Führung. Djokovic ist mit 380 Wochen auf Platz eins Rekordhalter. Bei den Masters in Indian Wells und Miami hatte er wie im vergangenen Jahr gefehlt, weil er als Ungeimpfter nicht in die USA einreisen darf. Miami-Sieger Daniil Medwedew verbesserte sich auf Platz vier. Der Russe, der wegen der Sanktionen durch den Angriffskrieg auf die Ukraine unter neutralem Status antreten muss, gewann in Florida bereits seinen vierten Titel in dieser Saison. Bester Bei den Frauen führt weiterhin Iga Swiatek (Polen) das Ranking mit deutlichem Vorsprung auf Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka an. Swiatek fehlte verletzt in Miami, in ihrer Abwesenheit gewann Petra Kvitova ihren 30. Titel auf der WTA-Tour. Die Tschechin sprang nach dem Finalsieg über Wimbledonchampion Jelena Rybakina (Kasachstan) auf Platz zwölf. Wieder an der Spitze der Weltrangliste: Novak Djokovic. Kamran Jebreili / AP

Schweizer Curler mit Siegen gegen Tschechien und Deutschland Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller starten mit drei Siegen in die WM in Ottawa. Nach dem tollen Erfolg gegen Kanada zum Auftakt bezwang die Schweiz am Sonntag zunächst Tschechien 7:4 und in der zweiten Session Deutschland 7:3. Mit einem Zweierhaus im 8. End gingen Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller und Benoît Schwarz vom CC Genf gegen Tschechien zum 6:4 erstmals deutlicher in Führung. Das Team von Skip Lukas Klima wusste darauf keine Antwort mehr. Nach dem Rücktritt des starken Skips Jiri Snitil 2015 machte das tschechische Männer-Curling eine Durststrecke durch. Der 32-jährige Klima ist dabei, ein neues konkurrenzfähiges Team aufzubauen. In Ottawa bestreitet er seine 2. WM als Skip. Im Match gegen die von Sixten Totzek angeführten Deutschen zogen die Schweizer in der ersten Spielhälfte auf 5:1 davon. Sie nutzten den Vorteil des letzten Steins für ein Zweier- und ein Dreierhaus. Nach 8 Ends gaben die Deutschen auf. (sda) Skip Yannick Schwaller ist mit seinem Team an der WM in Ottawa auf Kurs. Sean Kilpatrick / AP

Medwedew triumphiert in Florida Tennisspieler Daniil Medwedew hat das Masters-Turnier in Miami gewonnen. Der 27 Jahre alte Russe schlug am Sonntag im Endspiel den Italiener Jannik Sinner mit 7:5, 6:3. Medwedew gewann damit auch im sechsten Duell mit dem Südtiroler. Der frühere Weltranglisten-Erste hatte das Finale durch einen Sieg gegen seinen Landsmann Karen Chatschanow erreicht, den er 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 bezwang. Sinner hatte zuvor im Halbfinale überraschend den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz 6:7 (4:7), 6:4, 6:2 geschlagen. Da Alcaraz seinen Titel in Miami nicht verteidigen konnte, verliert der Spanier jetzt die Führung in der Weltrangliste wieder an den Serben Novak Djokovic. (dpa) Holt sich souverän den Turniersieg in Miami: Daniil Medwedew nach dem Sieg über Jannik Sinner. Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA

Chelsea entlässt Trainer Potter Der englische Fussball-Club FC Chelsea hat nach nur sechs Monaten Trainer Graham Potter freigestellt. Dies teilte der Londoner Verein am Sonntag in einem Statement mit. Co-Trainer Bruno Saltor (42) wird zunächst als Interimslösung die Nachfolge von Potter antreten. Der 47-jährige Potter war erst im September 2022 als Nachfolger von Thomas Tuchel zum FC Chelsea gekommen. Die «Blues» hatten am Samstag in der Premier League mit 0:2 gegen Aston Villa verloren und belegen in der Tabelle lediglich Platz elf. In diesem Jahr hat Chelsea lediglich drei von zwölf Premier-League-Spielen gewonnen. In der Champions League hat der FC Chelsea allerdings das Viertelfinale erreicht und trifft auf Real Madrid. Potter habe sich bereit erklärt, mit dem Verein zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, hiess es. «Chelsea bedankt sich bei Graham für seine Bemühungen und seinen Beitrag und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.» (dpa) Muss nach gut einem halben Jahr seinen Platz bei Chelsea räumen: Trainer Graham Potter. Ian Walton / AP

Manchester United stolpert über Newcastle – Seferovic trifft in Spanien Newcastle United hat sich im Topspiel der Premier League gegen Manchester United durchgesetzt und den englischen Fussball-Rekordmeister damit vom dritten Tabellenplatz verdrängt. Der Scheich-Klub schlug die Red Devils mit 2:0 (0:0) und nahm damit Revanche für die Niederlage im Ligapokal-Finale Ende Februar (0:2). Joe Willock hatte die Magpies nach 65 Minuten in Führung gebracht, Callum Wilson (88.) sorgte für den Endstand. Der Schweizer Internationale Fabian Schär kam wie gewohnt über die volle Distanz zum Einsatz. Ausgelassene Jubelstimmung in Newcastle nach dem 2:0-Heimsieg über Manchester United. Jon Super / AP Haris Seferovic erzielt sein zweites Tor seit der Rückkehr in die höchste spanische Liga. Der zuletzt nicht für die Schweiz aufgebotene Stürmer traf beim 2:2 von Celta Vigo daheim gegen Almeria in der 10. Minute zum 1:1. Karim Benzema gelang derweil beim 6:0-Heimsieg von Real Madrid gegen Valladolid zwischen der 29. und 36. Minute ein Hattrick, der schnellste eines Real-Spielers in der Meisterschaft seit 1991. (sid/fge)

MotoGP: Premierensieg für Bezzecchi Unter schwierigen Bedingungen hat der italienische Motorrad-Fahrer Marco Bezzecchi seinen ersten Sieg in der MotoGP-Weltmeisterschaft geholt. Auf dem nassen Kurs im argentinischen Termas de Rio Hondo gewann der 24-Jährige am Sonntag mit einem Vorsprung von mehr als vier Sekunden vor seinen Ducati-Markenkollegen Johann Zarco und Alex Márquez. Bezzecchi übernahm durch den Erfolg auch den ersten Platz in der Gesamtwertung, nachdem der bisherige Spitzenreiter Francesco Bagnaia wegen eines Sturzes zurückgefallen war. Mit Joan Mir musste beim zweiten WM-Lauf schon der fünfte Pilot der Königsklasse verletzungsbedingt aussetzen. Der Weltmeister von 2020 zog sich im Sprintrennen am Samstag bei einem Crash ein Schädel- und Halswirbel-Trauma zu, wie sein Honda-Rennstall wenige Stunden vor dem Start mitteilte. Der 24-jährige Italiener Marco Bezzecchi triumphiert zum ersten Mal auf MotoGP-Stufe. Juan Ignacio Roncoroni / EPA

Sion mit Last-Minute Sieg in Luzern Der FC Sion beendet seine Mitte Oktober begonnene Negativserie: Nach 14 Spielen ohne Sieg schlagen die Walliser auswärts den FC Luzern dank dem Tor von Kevin Bua in der 95. Minute mit 2:1. Die Walliser mussten dabei viel Glück in Anspruch nehmen. Mit dem ersten Torabschluss der Partie brachte Giovanni Sio die Gäste in Führung, eine Viertelstunde später sah dann Luzerns Max Meyer die Gelb-Rote Karte. Zu zehnt kämpften sich die Luzerner nochmals zurück. Martin Frydek glich mit einem direkt verwandelten Freistoss aus und läutete die Schlussoffensive der zehn Innerschweizer ein. Doch das Tor fiel auf der Gegenseite: Itaitinga, einer von vier gelernten Stürmern in der Sittener Startformation, passte ein letztes Mal in den Luzerner Strafraum, wo Bua einschieben konnte. Mit dem Erfolg beendete Sion seine längste Serie der Sieglosigkeit in der Super League - nicht nur für den neuen Trainer David Bettoni und den sehr nervös und hitzig agierenden Captain Mario Balotelli ist der Lucky Punch in Luzern eine Erlösung. Grosser Jubel nach dem Siegtreffer in letzter Sekunde: Sion bejubelt in Luzern einen wichtigen Dreier. Philipp Schmidli / KEYSTONE St. Gallen und Zürich trennen sich 2:2 Tosin hatte mit seinem zehnten Tor in den letzten zehn Spielen die Partie nach 25 Minuten so richtig lanciert. Kurz vor der Pause gelang dem St. Galler Topskorer Guillemenot der Ausgleich. Die Tore entstanden ähnlich und typisch für dieses Duell. Ein im Mittelfeld eroberter Ball wurde rasch in die Spitze gespielt. Nach der Pause war es St. Gallen, das durch Latte Lath (51.) zuerst traf, Okita glich nur fünf Minuten später aus. In der letzten halben Stunde ging den St. Gallern etwas die Kraft aus. Zürich konzentrierte sich vermehrt aufs Kontern. Für Aufregung sorgten nur noch Zürichs Verteidiger Becir Omeragic und St. Gallens Stürmer Leon Dajaku, die in der Schlussphase noch die zweite Gelbe Karte sahen. (sda)

Pogacar gewinnt Flandern-Rundfahrt – Küng 6. Der slowenische Radstar Tadej Pogacar hat zum ersten Mal die traditionsreiche Flandern-Rundfahrt gewonnen. Der zweimalige Tour-de-France-Sieger vom UAE Team Emirates setzte sich nach einem spektakulären Sturzfestival beim Frühjahrsklassiker im Solo durch und verwies seinen favorisierten Rivalen Mathieu van der Poel (Niederlande) auf den zweiten Rang. Dritter wurde der dänische Ex-Weltmeister Mads Pedersen im Sprint. «Es ist fantastisch. Ich werde diesen Tag nie vergessen», sagte Pogacar, der als erst dritter Tour-Sieger in Flandern triumphierte: «Ich wusste, dass ich es im Solo versuchen musste - das war der einzige Weg. Ich bin sehr stolz.» Gewinnt zum ersten Mal die Flandern-Rundfahrt: Der Slowene Tadej Pogacar. Olivier Matthys / EPA Der 24-Jährige setzte rund 18 km vor dem Ende die entscheidende Attacke, liess van der Poel stehen und überholte den bis dahin in Führung liegenden Pedersen. Der Thurgauer Stefan Küng fuhr ein aktives Rennen, befand sich lange in einer Spitzengruppe und fuhr letztendlich als guter 6. in die Top Ten. Bei den Frauen setzte sich die Belgierin Lotte Kopecky ebenfalls im Alleingang vor der Niederländerin Demi Vollering und Elisa Longo Borghini aus Italien durch. Die 27 Jahre alte Kopecky triumphierte zum zweiten Mal nach 2022 bei der Flandern-Rundfahrt, die Bernerin Marlen Reusser wurde 7. (sid/fge)

Dritter Sieg in Serie für die Grasshoppers Zum ersten Mal seit der Rückkehr in die Super League 2021 schaffen die Grasshoppers drei Siege in Folge. Nach Winterthur und Sion schlagen die Zürcher in der 26. Runde auch Lugano mit 2:1. Matchwinner war Petar Pusic, welcher in der 67. Minute nur vier Minuten nach seiner Einwechslung das entscheidende 2:1 schoss. GC war eine Spur aktiver als Lugano, das mit dem Kopf schon etwas beim am Mittwoch in Genf stattfindenden Cup-Halbfinal gegen Servette schien. Vor allem nach dem 1:0 von Topskorer Zan Celar nach einer halben Stunde kam von den Tessinern bis zur Schlussphase mit dem Pfostenschuss von Ignacio Aliseda (88.) spielerisch zu wenig. Die Grasshoppers hingegen reagierten noch vor der Pause auf den Rückschlag durch den immer besser in Form kommenden Deutschen Meritan Shabani, der mit einem Halbvolley ausglich. Er war es, der in der 63. Minute dann für Pusic Platz machte. (sda) Der eingewechselte Petar Pusic darf sich als Matchwinner feiern lassen. Michael Buholzer / KEYSTONE

Deschwanden zum Abschluss in den Top 20 Beim abschliessenden Skifliegen in Planica kann Gregor Deschwanden nicht ganz an die starke Leistung des Vortags anknüpfen. Der 32-jährige Luzerner klassiert sich im 19. Rang. Nach einem Sprung auf 219 Meter im ersten Durchgang verbesserte er sich im zweiten auf 229,5 Meter. Weil er dabei aber von günstigen Windverhältnissen profitiert hatte, fiel er im Klassement trotzdem noch vier Ränge zurück. Beim letzten Springen der Saison konnten die heimischen Slowenen einen Doppelsieg feiern. Timi Zajc setzte sich mit dem Minimalvorsprung von 0,1 Punkten gegenüber Anze Lanisek durch. Der Österreicher Stefan Kraft wurde Dritter und sicherte sich so im Duell mit Gesamt-Weltcup-Sieger Halvor Egner Granerud die kleine Kugel. (sda) Der Luzerner Skispringer Gregor Deschwanden fliegt zum Saisonabschluss auf Platz 19. Reichert/Freshfocus / NordicFocus

Wadenverletzung bremst Ramona Bachmann aus Ramona Bachmann muss wegen einer Wadenverletzung pausieren und verpasst die Nati-Länderspiele gegen China (6. April in Luzern) und Island (11. April in Zürich). Nationaltrainerin Inka Grings hat Aurélie Csillag nachnominiert. Für die Stürmerin ist es die erste Berufung ins Nationalteam. Die 20-jährige Zürcherin stürmt seit Februar 2023 für den FCB und hat am Samstag gegen Rapperswil-Jona die ersten zwei Meisterschaftstore für Basel erzielt.

NHL: Meier, Fiala und Moser treffen Die New Jersey Devils bleiben dank einem 6:3-Sieg gegen die Chicago Blackhawks im Rennen um den Sieg in der Metropolitan Division. Massgeblichen Anteil am Erfolg hatte Timo Meier. Der Stürmer bereitete den Treffer zum 2:2-Ausgleich vor und markierte mit seinem 37. Saisontor das 5:3 für sein Team. Sein Landsmann Nico Hischier liess sich einen Assist gutschreiben. Die Los Angeles Kings sind noch nicht für die Playoffs qualifiziert, haben mit dem 3:1-Sieg gegen die Seattle Kraken jedoch einen grossen Schritt in diese Richtung gemacht. Kevin Fiala trug sich dabei erstmals seit seiner Verletzungspause wieder in die Torschützenliste ein. Er traf 46 Sekunden vor Schluss ins leere Tor. Davor hatte der Schweizer Stürmer bereits einen Assist verbucht. Ebenfalls zu einem Treffer – seinem siebten in dieser Saison – kam Janis Moser. Der Schweizer Verteidiger der Arizona Coyotes fand im Powerplay nach einem schönen Querpass die Lücke. Sein Team war beim 2:7 gegen die San Jose Sharks jedoch chancenlos. Das galt auch für die Columbus Blue Jackets, die gegen die Florida Panthers im heimischen Stadion 0:7 untergingen. Beim ersten Gegentreffer sass Verteidiger Tim Berni auf der Strafbank. (sda) Darf sich erneut in die Torschützenliste eintragen: Timo Meier erzielt sein 37. Saisontor. Charles Rex Arbogast / AP

Gelungener WM-Auftakt für Schweizer Curler Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller hätten nicht besser in die Weltmeisterschaft in Ottawa starten können. Sie besiegen das favorisierte kanadische Team um Skip Brad Gushue 8:3. Zuvor hatten verschiedene Schweizer Teams alle drei Duelle gegen Gushues Crew an Weltmeisterschaften verloren. Umso überzeugender war dieser Sieg der Genfer. Mit zwei Zweierhäusern gingen sie nach drei Ends 4:1 in Führung. Sie hielten allen Angriffen der Kanadier stand und stahlen bis zur Pause drei Steine zum 7:1. Nach acht Ends gaben die kanadischen Meister auf. (sda) Skip Yannick Schwaller führt die Schweiz zum Auftaktsieg gegen Kanada. Sean Kilpatrick / AP

Kvitova gewinnt Turnier in Miami Petra Kvitova gewinnt das Masters-1000-Turnier in Miami mit einem 7:6, 6:2 im Final gegen die Kasachin Jelena Rybakina. Die Vorentscheidung zwischen Kvitova und Rybakina fiel im ersten Satz, den die Tschechin nach 66 Minuten im Tiebreak mit 16:14 zu ihren Gunsten entschied. Die Tschechin Petra Kvitova kürt sich zur Siegerin in Miami. Wilfredo Lee / AP Kvitova, 2011 und 2014 Wimbledonsiegerin, war beim hochdotierten Turnier in Florida noch nie über die Viertelfinals hinausgekommen. Nun kehrt die 33-jährige Linkshänderin - auf Kosten von Belinda Bencic - erstmals seit zwei Jahren in die Top 10 der Weltrangliste zurück. Die Australian-Open-Finalistin Rybakina verpasste das «Sunshine Double», nachdem sie vor zwei Wochen in Indian Wells ihr erstes Masters-1000-Turnier gewonnen hatte. (sda)

Biel und La-Chaux-de-Fonds gewinnen erneut Der EHC Biel gewinnt auch Spiel zwei im Playoff-Halbfinal. Die Seeländer schlagen die Zürcher 4:0. ZSC Lions - EHC Biel 0:4 - die Tore im Video Video: Mysports In der Liga-Quali liegt La-Chaux-de-Fonds 2:0 vorne, dank einem 4:1-Sieg zuhause gegen Ajoie. La-Chaux-de-Fonds - Ajoie 4:1 - die Tore im Video Video: Mysports

Basel findet gegen Winterthur zum Siegen zurück Der FC Basel kommt mit geringem Aufwand zum fünften Heimsieg in der Super League. In der 26. Runde schlagen die Basler ein für einmal torloses Winterthur 2:0. Ein früher Durchbruch durch die Winterthurer Abwehrreihen erleichterte dem FC Basel die Aufgabe. Jean-Kévin Augustin gelang er in der 25. Minute, als er zwei Verteidiger mit einem Sprint durch die Mitte überraschte und im Fallen Goalie Markus Kuster überwand. Basel beschränkte sich nach dem 1:0 auf das Verwalten des Resultats und tat dies geschickt. Das Team von Heiko Vogel ging mit seinen Kräften drei Tage vor dem Cup-Halbfinal gegen YB haushälterisch um und lief trotzdem kaum Gefahr, Punkte liegen zu lassen. Es stand dem 2:0 immer näher als Winterthur dem 1:1. Bevor Bradley Fink in der 85. Minute das zweite Basler Tor schoss, hatte der FCB unter anderem zwei Treffer wegen Abseits aberkannt bekommen. Der FC Winterthur strahlte nur selten etwas Torgefahr aus. Am stärksten zeigte er sich nach rund einer Stunde, als es im Basler Strafraum zu zwei, drei gefährlichen Situationen kam. Angesichts der Offensiv-Leistung war das Ende der bemerkenswerten Winterthurer «Ein-Tor-Serie» logisch. Seit Mitte Oktober und 15 Spielen hatten die Zürcher immer genau einen Treffer pro Match erzielt und waren damit zu 20 Punkten gekommen.

Bradley Fink bejubelt das siegbringende 2:0 gegen den FC Winterthur. Marc Schumacher / freshfocus

Servette bezwingt Leader YB und festigt Rang 2

Lange Zeit hatten die Young Boys in Genf alles im Griff. Der designierte Meister führte bis Mitte der zweiten Halbzeit dank Jean-Pierre Nsame mit 1:0. Mehrmals verpasste er die Möglichkeit, das Skore zu erhöhen, zweimal verhinderte die Torumrandung den zweiten Berner Treffer. Für die fehlende Effizienz wurde YB bestraft, auch weil Servette nie locker liess und sich auf Chris Bedia verlassen konnte.

Bedia, der 27-Jährige von der Elfenbeinküste, ist der mit Abstand gefährlichste Stürmer in den Reihen von Servette. In der 69. Minute vollendete er eine schöne Kombination gekonnt zum 1:1 und eine Viertelstunde später stand er mit seiner Beharrlichkeit und dem von YB-Goalie Anthony Racioppi abgewehrten Abschluss am Ursprung vom Siegtreffer von Patrick Pflücke.

Für die Young Boys geht es bereits am Dienstag weiter mit dem Cup-Halbfinal in Basel. Die Vorbereitung darauf misslang resultatmässig. Aber die Leistung war lange Zeit überzeugend. Nach dem Führungstor von Nsame, der zum 14. Mal in dieser Saison traf, spielte YB stark auf und hätte mit etwas Abschlussglück zur Pause schon entscheidend führen können. (sda)

Cupsiege für Fribourg Olympic und Elfic Fribourg Der Schweizer Basketball-Cup ist fest in Freiburger Hand. Bei den Männern holt Fribourg Olympic dank des 86:76-Sieges gegen seinen grossen Rivalen Massagno den elften Cuptitel seiner Geschichte. Bei den Frauen triumphierte Elfic Fribourg in höchst souveräner Manier (93:43 gegen Pully). Für die Freiburgerinnen, die in dieser Saison auf nationaler Ebene noch ungeschlagen sind, war es der dritte Sieg im Cupfinal in Serie. (sda) Die Spieler von Fribourg Olympic holen den 11. Cupsieg der Vereinsgeschichte. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Arsenal mit souveränem Sieg – Xhaka mit 5. Saisontor Premier League-Leader Arsenal hat mit einem 4:1-Heimsieg über Leeds seine Spitzenposition manifestiert und liegt bei einem Spiel weiterhin 8 Punkte Manchester City. Nati-Captain Granit Xhaka, beim Ehrentreffer der Gäste durch einen Ablenker noch unfreiwilliger Vorlagengeber, köpfelte in der 84. Minute zum Endstand ein. Der Schweizer hat nun wettbewerbsübergreifend im 3. Spiel in Folge für Arsenal getroffen. Zwei weitere Treffer gingen auf das Konto von Gabriel Jesus. Für den brasilianischen Stürmer, der über zwei Monate wegen einer Knieverletzung gefehlt hatte, waren es die ersten Tore seit einem halben Jahr. Champions-League-Viertelfinalist FC Chelsea enttäuscht derweil in der Premier League weiter. Die desolaten Blues unterlagen Aston Villa mit 0:2 (0:1) und sind nur noch Tabellenelfter. Granit Xhaka wird von seinen Teamkollegen bejubelt. Daniel Hambury / EPA

RB Leipzig patzt erneut - Auch Stuttgart und Schalke verlieren RB Leipzig hat in der Fussball-Bundesliga im Kampf um die Champions-League-Ränge einen weiteren Rückschlag kassiert. Die Sachsen unterlagen am Samstag 0:3 (0:1) gegen den FSV Mainz 05 und haben nach zwei Liga-Niederlagen in Serie zwei Punkte Rückstand auf den Vierten SC Freiburg. Leipzig hatte Glück, dass Freiburg gegen Hertha BSC nur 1:1 (0:0) spielte. Den dritten Tabellenplatz hinter Borussia Dortmund und dem FC Bayern festigte der 1. FC Union Berlin, der 3:0 (0:0) gegen den VfB Stuttgart gewann. Die Schwaben bleiben nach dem 26. Spieltag mit 20 Zählern Tabellenletzter. Auf Rang 17 liegt weiterhin der FC Schalke 04, der 0:3 (0:0) gegen Bayer Leverkusen verlor. Der Tabellen-16. Hertha verpasste es durch das vierte sieglose Spiel in Serie ebenfalls, die Abstiegszone vorerst zu verlassen. Leverkusen kletterte durch den Erfolg auf Rang sieben und hat wieder Anschluss an die Europapokalränge. Der VfL Wolfsburg rettete beim 2:2 (0:2) gegen den FC Augsburg durch ein spätes Tor einen Punkt, rutschte aber dennoch auf Platz neun ab. (dpa) Krise in Leipzig: Gegen die Mainzer bleiben sie das dritte Spiel in Folge torlos. Jan Woitas / dpa

Verstappen mit Pole in Melbourne Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich die Pole Position für den Grossen Preis von Australien gesichert. Der Red-Bull-Star verwies im Albert Park von Melbourne die Mercedes-Piloten George Russell und Rekordchampion Lewis Hamilton auf die Plätze und geht zum 22. Mal in der Königsklasse von Startplatz eins in ein Rennen. Max Verstappen darf den Grossen Preis von Australien von ganz vorne in Angriff nehmen. Joel Carrett / EPA Verstappens Teamkollege Sergio Perez, vor zwei Wochen noch Sieger in Saudi-Arabien, schied nach einem Ausritt ins Kiesbett im ersten Abschnitt aus und muss vom letzten Platz ins Rennen am Sonntag (7.00 Uhr) starten. Enttäuschend verlief das Qualifying für die beiden Piloten von Alfa Romeo. Der Rennstall aus Hinwil blieb chancenlos muss sich mit den Plätzen 19 (Valtteri Bottas) und 17 (Guanyu Zhou) zufrieden geben. (sid/fge)

Deschwanden fliegt in Planica auf Platz 7 Beim Skifliegen im slowenischen Planica springt der 32-jährige Luzerner Groger Deschwanden auf den starken 7. Platz. Beim Wettkampf, der wegen anhaltenden Windes von Freitag auf Samstag verschoben und nur mit einem Durchgang durchgeführt wurde, sprang Deschwanden auf 229,5 Meter. Mit dem 7. Platz erreichte Deschwanden nicht nur sein bestes Resultat der Saison (bisher ein 10. Platz in Sapporo), er egalisierte auch sein Karrierebestresultat. Gewonnen wurde das Skifliegen vom Österreicher Stefan Kraft, der mit einem Sprung auf 239,5 Meter seinen 30. Weltcupsieg feierte. Deschwandens Teamkollegen Simon Ammann und Remo Imhof sprangen auf die Ränge 29 und 35. (sda) Egalisiert sein Karrierebestresultat: Gregor Deschwanden fliegt im slowenischen Planica auf den 7. Rang. Juergen Feichter/Freshfocus / Expa

Alcaraz scheitert an Sinner und verliert Weltranglistenführung itelverteidiger Carlos Alcaraz ist beim Masters in Miami im Halbfinale gescheitert und verliert damit nach zwei Wochen auch wieder die Spitzenposition in der Tennis-Weltrangliste an den Serben Novak Djokovic. Der 19-jährige Spanier, der seine vorherigen zehn Matches jeweils ohne Satzverlust für sich entschieden hatte, unterlag dem Italiener Jannik Sinner nach mehr als drei Stunden mit 7:6 (7:4), 4:6, 2:6. Der 21-jährige Sinner, Nummer 11 der Welt, bekommt es im Finale am Sonntag mit dem früheren Branchenprimus Daniil Medwedew aus Russland zu tun. Für Sinner wäre es der erste Titel bei einem Masters. Für Alcaraz, der mit muskulären Problemen im Oberschenkel zu kämpfen hatte, war es erst die zweite Niederlage in diesem Jahr. «Ich habe zu Beginn des dritten Satzes Krämpfe bekommen, aber das war nicht der Grund, warum ich das Match verloren habe», sagte Alcaraz: «Jannik im dritten Satz besser als ich. Das ist die Wahrheit.» (sid) Carlos Alcaraz unterliegt in Miami Jannik Sinner und muss damit die Weltranglistenführung abgeben. Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA