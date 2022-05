Arbeitsmarkt Schreiner, Gärtnerinnen und Köche gesucht: Der Schweiz fehlen die Fachkräfte – das sind die Ursachen und Folgen

Aktuell sind auf dem Schweizer Arbeitsmarkt so viele Stellen offen wie seit Jahren nicht mehr. Arbeitgeber suchen händeringend nach Fachkräften. Während sich die Branchenverbände um ihre Betriebe sorgen, finden die Gewerkschaften das alles nicht so schlimm. Die Arbeitnehmenden sitzen plötzlich am längeren Hebel.