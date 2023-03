Joseph holt Gold, Kambundji Bronze

Jason Joseph gewinnt über 60 m Hürden an den Hallen-Europameisterschaften in Istanbul die Goldmedaille. Der 24-jährige Baselbieter setzt sich in 7,41 Sekunden überlegen durch. Joseph besiegte somit den Fluch am Grossanlass. Seit der WM 2019 in Doha hatte er in der Elite-Kategorie nie jene Leistung abrufen können, die in ihm steckt. Nun holte der U23- und U20-Europameister die erste Medaille an einen internationalen Event bei den Grossen. Joseph hatte in dieser Saison der Schweizer Rekord in fünf Etappen auf 7,44 Sekunden gesenkt. Nun folgte ein sechster Streich. Insgesamt verbesserte er sich diesen Winter um 15 Hundertstel.

Ditaji Kambundji gewinnt bei der Hallen-EM in Istanbul über 60 m Hürden die Bronzemedaille. Die 20-jährige Bernerin läuft in 7,91 Sekunden hinter der Finnin Reetta Hurske (7,79) und der Niederländerin Nadine Visser (7,84) ins Ziel. Somit schlägt die jüngste der Kambundji-Schwestern bei der Elite erneut zu. Vergangenen August hatte sie sich bereits an der EM in München 2022 Bronze umhängen lassen. Die Bernerin war dank ihrem Schweizer Rekord (7,81) als Nummer 2 der Entry List in die Türkei gereist. (sda)