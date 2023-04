2:3-Niederlage gegen Tschechien: Schweizer Frauen-Nationalteam verpasst WM-Bronze

Das Eishockey-Nationalteam der Frauen muss sich an der Weltmeisterschaft im kanadischen Brampton im Spiel um Rang 3 geschlagen geben. Die Schweizerinnen verlieren gegen Tschechien 2:3.

Das Team von Nationaltrainer Colin Muller scheint an Grossanlässen ein Abonnement auf den 4. Rang zu besitzen. Wie an den Weltmeisterschaften vor sieben Monaten in Dänemark (2:4 gegen Tschechien) und 2021 in Calgary (1:3 gegen Finnland) sowie an den Olympischen Spielen 2022 in Peking (0:4 gegen Finnland) setzte es im Kampf um Bronze wiederum eine bittere Niederlage ab.

So verpassten es die Schweizerinnen, zum dritten Mal an einem internationalen Grossanlass eine Medaille zu gewinnen. 2012 hatte an der WM in Burlington (USA) mit dem 6:2-Sieg gegen Finnland ebenso Rang 3 resultiert wie zwei Jahre später an den Olympischen Spielen in Sotschi (4:3 gegen Schweden). (sda)