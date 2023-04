Sion mit Last-Minute Sieg in Luzern

Der FC Sion beendet seine Mitte Oktober begonnene Negativserie: Nach 14 Spielen ohne Sieg schlagen die Walliser auswärts den FC Luzern dank dem Tor von Kevin Bua in der 95. Minute mit 2:1. Die Walliser mussten dabei viel Glück in Anspruch nehmen. Mit dem ersten Torabschluss der Partie brachte Giovanni Sio die Gäste in Führung, eine Viertelstunde später sah dann Luzerns Max Meyer die Gelb-Rote Karte.

Zu zehnt kämpften sich die Luzerner nochmals zurück. Martin Frydek glich mit einem direkt verwandelten Freistoss aus und läutete die Schlussoffensive der zehn Innerschweizer ein. Doch das Tor fiel auf der Gegenseite: Itaitinga, einer von vier gelernten Stürmern in der Sittener Startformation, passte ein letztes Mal in den Luzerner Strafraum, wo Bua einschieben konnte.

Mit dem Erfolg beendete Sion seine längste Serie der Sieglosigkeit in der Super League - nicht nur für den neuen Trainer David Bettoni und den sehr nervös und hitzig agierenden Captain Mario Balotelli ist der Lucky Punch in Luzern eine Erlösung.

Grosser Jubel nach dem Siegtreffer in letzter Sekunde: Sion bejubelt in Luzern einen wichtigen Dreier. Philipp Schmidli / KEYSTONE

St. Gallen und Zürich trennen sich 2:2

Tosin hatte mit seinem zehnten Tor in den letzten zehn Spielen die Partie nach 25 Minuten so richtig lanciert. Kurz vor der Pause gelang dem St. Galler Topskorer Guillemenot der Ausgleich. Die Tore entstanden ähnlich und typisch für dieses Duell. Ein im Mittelfeld eroberter Ball wurde rasch in die Spitze gespielt. Nach der Pause war es St. Gallen, das durch Latte Lath (51.) zuerst traf, Okita glich nur fünf Minuten später aus.

In der letzten halben Stunde ging den St. Gallern etwas die Kraft aus. Zürich konzentrierte sich vermehrt aufs Kontern. Für Aufregung sorgten nur noch Zürichs Verteidiger Becir Omeragic und St. Gallens Stürmer Leon Dajaku, die in der Schlussphase noch die zweite Gelbe Karte sahen. (sda)