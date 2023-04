Eiskunstläufer Britschgi überzeugt an WM

Lukas Britschgi überzeugt auch an der Weltmeisterschaft in Saitama in Japan. Der 25-jährige Schaffhauser belegt nach dem Kurzprogramm Platz 9.

Zwei Monate nach dem unerwarteten Gewinn der Bronzemedaille an der Europameisterschaft in Espoo in Finnland zeigte sich Britschgi erneut von seiner besten Seite. Mit 86,18 Punkten egalisierte er praktisch seinen bisherigen Bestwert im Kurzprogramm. Im vergangenen November hatte er bei einem Wettkampf in Warschau 86,51 Punkte erreicht.

In Führung liegt Titelverteidiger Shoma Uno mit 104,63 Punkten. Der Japaner, an den Olympischen Spielen in Peking Dritter, nimmt einen Vorsprung von gut vier Punkten auf seinen ersten Verfolger, den 18-jährigen Ilia Malinin, mit in die Kür vom Samstag. Der Amerikaner mit russisch-usbekischen Wurzeln ist der Junioren-Weltmeister des letzten Jahres. (sda)