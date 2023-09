Alcaraz steht im US-Open-Halbfinal

Alexander Zverev hat das Halbfinale bei den US Open mit einer deutlichen Niederlage gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz verpasst. Der Tennis-Olympiasieger unterlag dem 20 Jahre alten Titelverteidiger aus Spanien am Mittwochabend (Ortszeit) im Viertelfinale nach 2:30 Stunden glatt in drei Sätzen mit 3:6, 2:6, 4:6.

Alexander Zverev (links) muss sich im Halbfinal geschlagen geben. Bild: Will Oliver/EPA

Zwei Tage nach dem epischen Sieg gegen den Italiener Jannik Sinner über mehr als viereinhalb Stunden fehlte Zverev in New York die Kraft, um gegen Alcaraz zu bestehen. Dazu wirkte der 26 Jahre alte Hamburger angeschlagen, liess sich nach dem zweiten Satz behandeln. Zverev muss damit weiter auf seinen ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier warten. Alcaraz trifft in der Runde der besten Vier nun am Freitag auf den Russen Daniil Medwedew. (dpa)