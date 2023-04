Djokovic lösst Alcaraz wieder ab

Novak Djokovic ist zurück an der Spitze der Tennis-Weltrangliste. Der 22-malige Grand-Slam-Champion aus Serbien profitierte vom Halbfinal-Aus des Spaniers Carlos Alcaraz beim Masters in Miami und übernahm wieder die Führung. Djokovic ist mit 380 Wochen auf Platz eins Rekordhalter. Bei den Masters in Indian Wells und Miami hatte er wie im vergangenen Jahr gefehlt, weil er als Ungeimpfter nicht in die USA einreisen darf.

Miami-Sieger Daniil Medwedew verbesserte sich auf Platz vier. Der Russe, der wegen der Sanktionen durch den Angriffskrieg auf die Ukraine unter neutralem Status antreten muss, gewann in Florida bereits seinen vierten Titel in dieser Saison. Bester

Bei den Frauen führt weiterhin Iga Swiatek (Polen) das Ranking mit deutlichem Vorsprung auf Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka an. Swiatek fehlte verletzt in Miami, in ihrer Abwesenheit gewann Petra Kvitova ihren 30. Titel auf der WTA-Tour. Die Tschechin sprang nach dem Finalsieg über Wimbledonchampion Jelena Rybakina (Kasachstan) auf Platz zwölf.