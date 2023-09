Medwedew und Djokovic stehen im Final der US Open

Daniil Medwedew hat mit einem spektakulären Sieg gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz das erwartete Traum-Finale bei den US Open verhindert und trifft im Endspiel nun auf Topfavorit Novak Djokovic. Der Sieger von 2021 bezwang in der Nacht auf Samstag den Spanier Carlos Alcaraz im Halbfinale etwas überraschend mit 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Zuvor hatte sich Djokovic weitgehend souverän mit 6:3, 6:2, 7:6 (7:4) gegen den Amerikaner Ben Shelton durchgesetzt.

Novak Djokovic steht schon wieder in einem Grand-Slam-Final. Bild: EPA

Durch den Sieg in einem hochklassigen Match über 3:19 Stunden erreichte Medwedew sein drittes US-Open-Finale und will in New York den zweiten Grand-Slam-Titel erobern. Damals hatte der heute 27-Jährige im Endspiel gegen Djokovic gewonnen, der damit den Triumph bei allen Grand Slams in einem Jahr verpasst hatte. «Die Herausforderung wird sein, einen Typen zu schlagen, der 23 Grand-Slam-Titel hat und ich habe nur einen», sagte Medwedew vor dem Showdown des Turniers.

Djokovic seinerseits kann am Sonntag seinen vierten US-Open-Titel holen und damit der älteste Champion von New York in der Geschichte werden. «Das sind die Matches in Umgebungen, die mich inspirieren, jeden Tag aufzuwachen und so hart zu arbeiten wie die Jungen», sagte Djokovic. «Ein weiteres Grand-Slam-Finale - ich könnte nicht glücklicher sein.» Nach dem Turnier wird der Serbe wieder die Weltnummer 1 sein und Alcaraz wieder ablösen. (dpa)