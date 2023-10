EM-Quali: Italien siegt gegen die Ukraine – Schottland unterliegt England

Europameister Italien hat nach dem ersten Sieg im zweiten Spiel unter dem neuen Nationaltrainer Luciano Spalletti die EM-Teilnahme wieder in eigener Hand. Die Squadra Azzurra besiegte die Ukraine in Mailand mit 2:1 (2:1) und verdrängte die Osteuropäer in Gruppe C vom zweiten Platz hinter dem souveränen Spitzenreiter England. Davide Frattesi von Inter Mailand (12., 29.) traf doppelt für die Gastgeber.

England hat auch dank Bayern-Stürmer Harry Kane in einem Testspiel gegen Schottland gewonnen. Beim 3:1 (2:0)-Erfolg der Three Lions am Dienstagabend in Glasgow sorgte der 30-Jährige mit seinem Tor in der 81. Minute für den Endstand. Zuvor hatten Phil Foden (32.) und der Ex-Dortmunder Jude Bellingham (35.) die Gäste in Führung gebracht. Ein Eigentor des englischen Verteidigers Harry Maguire (67.) hatte die Partie zwischenzeitlich wieder spannend gemacht. (dpa)