Raess läuft Schweizer Rekord über 3000 Meter

Jonas Raess stellte am Memorial Borisa Hanzekovica, einem internationalen Meeting in Zagreb, in 7:35,12 Minuten einen Schweizer Rekord über 3000 m auf. Der 29-jährige Zürcher wurde beim Sieg des in der Ostschweiz lebenden Weltklasseläufers Dominic Lobalu aus dem Südsudan starker Dritter. Dabei unterbot er den Schweizer Rekord von Markus Ryffel aus dem Jahr 1979 (7:41,05) um fast sechs (!) Sekunden. In der europäischen Saisonbestenliste liegt Raess nun an dritter Stelle.

Über 1500 m lief die 800-m-Spezialistin Lore Hoffmann in 4:05,78 Minuten auf den 8. Platz. Nur vier Schweizerinnen sind diese Distanz jemals schneller gelaufen, was den Wert ihrer Leistung unterstreicht. Im 800-m-Rennen brillierte Rachel Pellaud in 2:00,15 Minuten mit der zweitbesten Zeit ihrer Karriere und wurde Dritte. (sda)