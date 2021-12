Sports Awards Die Qual der Wahl: Wer wird Schweizer Sportlerin des Jahres: Nina Christen Belinda Bencic oder Jolanda Neff? Der Medaillenrausch an den Olympischen Spielen von Tokio stellt den Schweizer Sport vor die Qual der Wahl: Wer soll Sportlerin des Jahres werden? Selbst WM-Medaillen garantieren 2021 keine Nomination.

Drei Mal jubelte die Schweiz im Sommer an den Olympischen Spielen in Tokio über Gold, drei Mal war es eine Frau: Belinda Bencic, die auch noch Silber im Doppel gewann, im Tennis, Jolanda Neff beim Dreifachsieg der Mountainbikerinnen und Schützin Nina Christen, die neben Gold auch Bronze holte. Zur Debatte stehen bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres stehen auch die beiden Sprinterinnen Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte sowie Skifahrerin Lara Gut-Behrami, die zwei Mal Weltmeisterin wurde und sowohl den Abfahrts- als auch den Super-G-Weltcup gewann.

Der Medaillenrausch hat zur Folge, dass andere gar nicht erst nominiert wurden. Allen voran die Zeitfahrenspezialistin Marlen Reusser, die sowohl an den Olympischen Spielen als auch an den Weltmeisterschaften Silber gewann. Eine Olympiamedaille gewannen auch Sina Frei, Lind Indergand, Nikita Ducarroz und die Beachvolleyballerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré und Viktorija Golubic, die mit nach Silber im Doppel mit Belinda Bencic auf die Auszeichnung als Team des Jahres hoffen kann.

Offen gestaltet sich das Rennen auch bei den Männern, wo mit Beat Feuz und Marco Odermatt zwei Skifahrer zur Wahl stehen, daneben die beiden Schwimmer Jérémy Desplanches und Noè Ponti, die in Tokio Silber und Bronze gewonnen hatten. Auch die Mountainbiker stellen zwei Männer: Mathias Flückiger, der in Tokio Silber gewann und den Gesamtweltcup für sich entschied, sowie Nino Schurter, der in Tokio zwar für einmal leer ausging, aber im Spätsommer zum neunten Mal Weltmeister wurde.

Sports Awards 2021 – die Nominierten Sportlerin des Jahres Belinda Bencic (Tennis), Jolanda Neff (Mountainbike), Nina Christen (Schiessen), Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte (Leichtathletik), Lara Gut-Behrami (Ski alpin) Sportler des Jahres Jérémy Desplanches und Noè Ponti (Schwimmen), Beat Feuz und Marco Odermatt (Ski alpin), Mathias Flückiger und Nino Schurter (Mountainbike) Most Valuable Player Clint Capela (Basketball), Leonardo Genoni (Eishockey), Marielle Giroud (Basketball), Noel Ott (Beachsoccer), Yann Sommer (Fussball), Maja Storck (Volleyball) Team des Jahres 4x100-m-Staffel (Kambundji, Dietsche, Del Ponte, Kora), Olympia-Doppel Belinda Bencic und Viktorija Golubic (Tennis), Schweizer Fussballnationalmannschaft der Männer. Paralympische Sporler:in des Jahres Heinz Frei (Rad, Leichtathletik), Marcel Hug (Leichtathletik), Manuela Schär (Lechtathletik). Trainerin des Jahres Laurent Meuwly (Leichtathletik), Edmund Telser (Mountainbike), Beat Tschuor (Ski alpin)

Die Vorauswahl trafen Sportler sowie Journalistinnen, deren Stimmen wie jene der Zuschauenden zu je einem Drittel in die Wertung einfliessen. Preise werden auch in folgenden Kategorien verliehen: Paralympische Sportler:in, Team, Most Valuable Player (MVP) und Trainer.

Im letzten Jahr wurden die besten Sportlerinnen und Sportler der letzten 70 Jahre gekürt, in diesem Jahr finden die Sports Awards zwar wieder statt (Sonntag, 20.05 Uhr auf SRF 1), wegen der steigenden Infektionszahlen aber ohne Zuschauende im Studio. Abstimmen kann das Publikum während und bis kurz vor Ende der Sendung unter www.sports-awards.ch.