Sportschützin Nina Christen: «Wenn ich Lust aufs Schiessen habe, hänge ich einen Punkt an die Wand» Die Nidwaldner Schützin Nina Christen (26) über Schiessübungen in der Wohnung und ihre Reise nach China.

Nina Christen geniesst derzeit die nicht verplanten Stunden. Bild: Corinne Glanzmann (Stans, 28. November 2019)

Im letzten Oktober waren Sie an den Militär-Weltspielen in Wuhan. Dort also, wo zwei Monate später das Coronavirus ausbrach ...

Nina Christen: Genau. Es ist schon speziell, wenn ich Bilder von Wuhan im TV sehe und Orte erkenne, an denen ich war. Für jemanden aus der kleinen Schweiz ist diese Stadt unfassbar gross. Sich dann vorzustellen, dass sie komplett abgeriegelt wird, ist schon krass. Doch wer China ein wenig kennt, der weiss: Das ist halt China.

Welche Erinnerungen bleiben Ihnen von den Wettkämpfen in Wuhan?

Ich war ja auch schon an den Olympischen Spielen in Rio dabei, doch eine so grosse Eröffnungsfeier wie in Wuhan habe ich noch nie erlebt. Auch das Athletendorf war der Wahnsinn. Speziell: Alles wurde überwacht, es gab keinen Platz, wo nicht zwei Kameras gefilmt hätten. Man kam nirgends rein ohne Badge mit elektronischem Chip, teilweise gab es sogar eine Gesichtserkennung. Sportlich war ich mit dem Abschneiden nicht ganz zufrieden, ich verpasste zweimal das Podest knapp.

Ende Februar kam das Coronavirus in der Schweiz an und legte in der Folge das Sportleben lahm. Wie gehen Sie damit um?

Obwohl man wusste, dass das Virus auch in die Schweiz kommen würde, schien es lange weit weg zu sein. Als es hier war, ging dann alles Schlag auf Schlag. Ich musste meinen Trainingsplatz in Magglingen verlassen und mir vom Arzt bestätigen lassen, dass ich gesund bin. Dann kehrte ich zurück, doch nach der Verschiebung der Olympischen Spiele ging das Sportzentrum wieder zu. Es ist dieses Rauf und Runter, diese Ungewissheit, die viel Energie kostet. Als Sportlerin bin ich mir einen klaren Plan gewohnt – mit Training, Wettkämpfen, Olympia. Nun ist alles abgesagt. Ich befinde mich wie in einem luftleeren Raum.

Der Saisonhöhepunkt, die Olympischen Spiele in Tokio, sind um ein Jahr verschoben. Sie waren in grosser Form, galten als Medaillen­kandidatin.

Die Verschiebung von Olympia ist natürlich eine recht grosse Enttäuschung. Ich habe mega viel gemacht, um im Sommer auf einem Topniveau zu sein. Es fühlt sich an, als ob mir jemand dieses Ziel geklaut hätte. Ich habe viel Zeit zum Nachdenken, mir schwirrt viel im Kopf herum. Was passiert, wenn mein nächstes Jahr schlecht wird? Darüber spreche ich regelmässig mit meinem Sportpsychologen. Ich versuche nun, das Positive zu sehen. Vielleicht bietet mir diese Situation ja auch eine Chance.

Wie sieht Ihr Neuaufbau aus?

Aktuell übertreibe ich es nicht mit dem Training. Solange die Schweiz stillsteht, warte ich auch ab. Ich mache zu Hause Kraft- und Konditionstraining, und ich versuche auch, im mentalen Bereich zu arbeiten. Wenn der Schiesssport-Weltverband festgelegt hat, wann wieder Wettkämpfe stattfinden werden, schaue ich, welche wichtig für mich sind. Dann plane ich das Training darum herum und beginne mich mental wieder auf die Situation einzustellen: Was täte ich, wenn ich heute in Tokio am Start stehen würde?

FCL-Spieler Pascal Schürpf jongliert Klopapier, Max Heinzer fechtet mit einem künstlichen Arm. Wie sieht Ihre Schiessübung zu Hause in Wolfenschiessen aus?

Wenn ich Lust aufs Schiessen habe, hänge ich einen Punkt an die Wand und ziele darauf. Da ich in etwa vier Metern Abstand die Wettkampfdistanz von 50 Metern simuliere, ist dieser Punkt viel kleiner. An mein Gewehr schliesse ich einen Laptop an. Eine App zeichnet dann relativ realitätsnah meine Bewegungen auf und misst, wie lange ich gezielt habe. Ich kann auch einen Schuss abgeben, natürlich ohne Munition (lacht). Das System zeigt mir dann auf, wo mein Treffer etwa gelandet wäre.

Letztes Jahr reisten Sie während insgesamt fünf Monaten durch die Welt. Was machen Sie mit der ungewohnten Freizeit?

Nahm ich mir da jeweils eine halbe Stunde nur für mich raus, sind es nun pro Tag fünf Stunden, die ich nicht gross verplant habe. Das ist sehr bereichernd. Ich kann das Mittagessen kochen oder ein Dessert backen. Mein früheres Kinderzimmer habe ich blitzblank aufgeräumt. Lacht. Die Steuererklärung ist fast schon gemacht, und ich nehme gerne auch mal ein altes Buch zum Lesen zur Hand.

Wie trifft Sie die Coronakrise finanziell?

Mein Vertrag als Zeitsoldatin läuft im Januar 2021 aus. Wie es danach mit der Unterstützung der Armee, der Sporthilfe und dem Schweizer Schiesssportverband weitergeht, ist noch offen. Derzeit halte ich die Ausgaben relativ klein, finanziell bin ich daher nicht stark betroffen.