Handball Zu viele Zeitstrafen – St.Otmar verpasst den Auftaktsieg gegen Meister Pfadi Winterthur Die St.Galler Handballer verlieren das Auswärtsspiel in Winterthur und liegen damit im Playoff-Viertelfinal 0:1 in Rückstand.

Exklusiv für Abonnenten

St.Otmars wurfgewaltiger Rückraumspieler Dominik Jurilj (am Ball) erzielt in Winterthur fünf Playoff-Tore. Bild: Deuring Photography

Ein Tor. Um so viel war der Schweizer Meister Pfadi Winterthur zum Auftakt des Viertelfinals besser als sein Herausforderer St.Otmar. Diesen einen Treffer fände man in unzähligen Bereichen. Sei es bei den Goalies, die bei keinem der beiden Teams so richtig überzeugten. Yahav Shamir und Dennis Wipf parierten trotz allem zwei Bälle mehr als Aurel Bringolf und Becir Perazic: 9:7. Ballverluste leisteten sich die St.Galler mit 12:10 mehr und befeuerten so das Tempospiel der Winterthurer. Wohl entscheidend war aber die Statistik der Zweiminutenstrafen. Diese «gewann» St.Otmar mit 9:5. In Unterzahl gelang es den Gästen zwar, den Schaden jeweils in Grenzen zu halten, mehr aber auch nicht.

«Es ist frustrierend, wenn du immer wieder mit einem Mann weniger agieren musst», sagte St.Otmars Topskorer Ariel Pietrasik direkt nach der Partie.

«Es kostet einfach Kraft und Energie, immer hinterherzulaufen.»

Zu allem Überfluss kassierte Benjamin Geisser bereits in der 42. Minute seine dritte Zeitstrafe und musste daraufhin das Feld verlassen. Umstrittener Entscheid hin oder her.

Variable Winterthurer Offensive

Aufgrund der vielen Zeitstrafen auf beiden Seiten verkam die Partie zu einem hektischen Hin und Her. «Wir verpassten es, einmal auf vier oder fünf Tore davonzuziehen», sagte Pfadis Trainer Goran Cvetkovic. Er sah das Versäumnis seiner Mannschaft vor allem darin, dass sie die Überzahlsituation nicht ausnutzte. «Das war zu wenig.» Doch es reichte am Ende auch so. Das hat auch damit zu tun, dass die Winterthurer in der Offensive variabel agierten. Zusätzlich zu ihrem Tempospiel kam das Heimteam auch über die Flügel, den Kreis oder aus der Distanz zu seinen Toren.

Die St.Galler spielten in dieser Hinsicht häufig nach demselben Schema. Topskorer Pietrasik und Regisseur Andrija Pendic spielten sich den Ball gegenseitig zu und schufen Löcher für den einen oder den anderen. Zwar bewiesen die beiden vor rund 1000 Zuschauern einmal mehr ihre Extraklasse. Um Pfadi zu bezwingen, braucht es aber mehr als nur zwei überzeugende Akteure. Pietrasik kam am Ende auf 13 Treffer, Pendic auf deren sechs. Zudem lieferte der Spielgestalter mehr als zehn Assists.

Zwei Flügel- und drei Kreistore

Über aussen gelangen St.Otmar dank David Fricker gerade einmal zwei Treffer. Die Kreisläufer Antonio Juric und Geisser brachten es gemeinsam auf drei Tore. Die St.Galler zeigten über die gesamte Spielzeit eine hohe Einsatz- und Laufbereitschaft. Sie liessen sich nie abschütteln und brachten Pfadi fast noch in Bedrängnis. Die Gastgeber lagen nie mit mehr als drei Toren in Front und wurden dafür fast bestraft.

Es blieb spannend bis in die letzte Minute

Denn zweieinhalb Minuten vor Schluss verkürzte Dominik Jurilj auf 28:29. 60 Sekunden später hiess es nach einem verwandelten Penalty Pendics 29:30. Doch der Meister liess sich nicht beirren. Trainer Cvetkovic nahm 25 Sekunden vor Spielende sein letztes Time-out und gab seinen Akteuren nochmals einen Spielzug mit auf den Weg. Bezeichnend, dass am Ende der Kette Flügelspieler Noam Leopold stand und den spielentscheidenden Treffer erzielte. Da half auch Pietrasiks Tor fünf Sekunden vor der Sirene nichts mehr. Eines muss man den St.Gallern lassen: Sie haben sich im Vergleich zum letzten Aufeinandertreffen mit Winterthur deutlich gesteigert. In dieser Verfassung liegt im Heimspiel vom Sonntag durchaus ein Sieg drin.

Schon in der ersten Halbzeit hielten die St.Galler mit dem Meister gut mit. Die Defensive, die nach langer Zeit wieder mit Rückkehrer Frédéric Wüstner auf der halblinken Position agierte, neutralisierte die auf das Tempo drückende Winterthur Offensive weitestgehend. Nur die Zeitstrafen – im ersten Spielabschnitt waren es bereits deren fünf – verhinderten ein noch besseres Resultat. Im weiteren Verlauf der Serie müssen diese deutlich reduziert werden.

Telegramm:

Pfadi Winterthur – St.Otmar 31:30 (16:15)

1096 Zuschauer – Sr. Hennig/Meier.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Winterthur. 9-mal 2 Minuten plus Disqualifikation Geisser (42.) gegen St.Otmar.

Pfadi Winterthur: Shamir (7 Paraden)/Wipf (2 P.); Leventoux (2), Ott, Schönfeldt (1), Tynowski (8), Pecoraro, Dechow, Sidorowicz (3), Jud (1), Bräm (1), Freivogel, Tskhovrebadze (8/7) Lagerquist (2), Hadj Sadok (2), Leopold (3).

St.Otmar: Bringolf (7 P.)/Perazic (0 P.)/; Hörler, Fricker (2), Gwerder (2), Pendic (6/1), Wüstner, Lakicevic, Geisser (2), Jurilj (1), Haas (1), Pietrasik (13/7), Juric (1), Maros.

Bemerkungen: St.Otmar ohne Kaiser und Gangl (beide verletzt). – Vergebene Penaltys: 2:1.