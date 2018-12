Starke Leistung von Swiss Central Basket bleibt unbelohnt Trotz mehrerer ausgefallener Spieler schlugen sich die Basketballer des Swiss Central Basketball am Samstagabend wacker. Dass die Partie gegen Massagno überhaupt bis zum Schluss offen war, war positiv überraschend. Daniel Schriber

Swiss Central Basketball verliert das letzte Spiel des Jahres hauchdünn und erst in der letzten Minute mit 83:88. Damit erinnerte das Duell gegen Massagno an die Auftritte gegen andere Top-Teams aus Genf, Fribourg und Vevey. Auch jene Spiele blieben lange ausgeglichen – doch stets mussten sich die Zentralschweizer am Ende knapp geschlagen geben.

Aggressive Verteidigung, schnelle Angriffe

Dass die Partie überhaupt bis zum Schluss offen war, darf als Überraschung bezeichnet werden und spricht für SCB-Coach Danijel Eric und seine Spieler. Die Ausgangslage war aus SCB-Sicht nämlich alles andere als optimal: Aufgrund zahlreicher verletzter Spieler verfügte Eric mit dem Senegalesen Ibrahima Camara nur über einen richtigen Innenspieler.

Doch dieser Umstand schien das junge Heimteam kaum zu stören – im Gegenteil: Immer wieder brachten die quirligen SCB-Spieler mit ihrer aggressiven Zonen-Verteidigung den Gegner ins Straucheln. Gleich 14 Mal «klauten» die SCB-Verteidigung dem Gegner den Ball – was immer wieder zu leichten Gegenangriffen führte. Aus individueller Sicht stachen die beiden Profis Derek Jackson (24 Punkte, 5 Assists) und Iba Camara (24 Punkte, 13 Rebounds) sowie die Schweizer Schlüsselspieler Marco Lehmann (15 Pt.) und Captain Michael Plüss (11) hervor.

Mit dem starken Auftritt gegen Massagno endet die erste Saisonhälfte für Swiss Central. Nun haben Danijel Eric und sein Team drei Wochen Zeit, um sich zu erholen und kleinere und grössere Blessuren auszukurieren. Am 12. Januar geht’s weiter in Vevey – und für SCB-Coach Danijel Eric ist klar: «Wir wollen mit einem Sieg ins neue Jahr starten.»