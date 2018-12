Starke Österreicher dominieren Continental Cup in Engelberg

Mit zwei starken Sprüngen gewann Routinier Philipp Aschenwald aus Österreich am Freitag den zweiten FIS Continental Cup in Engelberg vor dem Slowenen Anze Lanisek und seinem Landsmann Markus Schiffner. Von den Schweizer Athleten klassierte sich lediglich Andreas Schuler in den Top-Ten.