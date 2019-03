Sportstadt St.Gallen im Aufstiegsfieber Egal, ob Volleyball, Tischtennis oder Eishockey: Drei St.Galler Sportvereine stehen kurz vor dem Aufstieg. Ein Überblick. Ives Bruggmann

Michal Kubat bestreitet mit dem Tischtennisclub St.Gallen die Aufstiegsspiele.

(Bild: Mareycke Frehner)



Den Aufstieg haben die Eisbären St.Gallen bereits besiegelt. In der kommenden Saison spielt somit weiterhin eine St.Galler Eishockeymannschaft in der 2. Liga, nachdem der EHC abgestiegen ist. Am Samstag besteht für die Eisbären gar noch die Möglichkeit, den Ostschweizer Meistertitel der 3. Liga zu ergattern. Es wäre die Krönung einer ohnehin schon erfolgreichen Saison. Um 14 Uhr empfangen die Eisbären im Lerchenfeld das Team des EHC Bülach, das sich in der anderen Masterround den Aufstieg sicherte.

Roman Brühwiler und der STV St.Gallen stehen vor dem Aufstieg in die NLB.

(Bild: Urs Bucher)

Ebenfalls nahe am Optimum war die Saison der Volleyballer des STV St.Gallen. In der Hauptrunde der 1. Liga musste der Stadtverein nur zwei Niederlagen einstecken. Die dritte Niederlage setzte es im Cup gegen einen höher klassierten Verein ab.

Nun steht die Equipe des Spielertrainers und früheren Nationalspielers Adrian Schläpfer kurz vor dem Aufstieg in die zweithöchste Liga. Die St.Galler bestreiten am Samstag das Rückspiel des Playoff-Finals gegen Amriswil II. Das Hinspiel hatten sie auswärts mit 3:1 gewonnen. Somit muss der STV St.Gallen in der Heimpartie am Samstag um 16 Uhr in der Alten Kreuzbleiche noch zwei Sätze gewinnen, um den Gang in die NLB antreten zu können. Lange hatte der Vorstand der «Mission Aufstieg» skeptisch gegenüber gestanden. Doch vor dem Playoff einigten sich Team und Vereinsleitung.

Tischtennisclub vor Aufstiegsturnier

Gross war die Enttäuschung beim Tischtennisclub St.Gallen, als die erste Mannschaft in der vergangenen Saison in die Regionalliga abgestiegen war. Knapp ein Jahr später stehen die St.Galler um Spielertrainer Michal Kubat bereits wieder an der Schwelle zur NLC, der dritthöchsten Liga der Schweiz. Der TTC St. Gallen verbuchte im vorentscheidenden Spiel im Kampf um die Aufstiegsspiele einen wichtigen 6:4-Auswärtserfolg gegen Verfolger Neuhausen III. Matchwinner war wie so oft Kubat, der alle Einzel sowie das Doppel gewann. Eine Runde vor Ende der Qualifikation ist den St. Gallern die Teilnahme am Aufstiegsturnier im Mai nicht mehr zu nehmen. Die abschliessende Partie gegen den Tabellenersten Rapperswil-Jona II am 4. April ist somit der optimale Test, um einen Monat später gegen die besten Teams der 1. Liga zu bestehen.