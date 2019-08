Strenges Pflichtenheft für Veranstalter des Eidgenössischen

Keinen Regentropfen seit 33 Jahren: das Hoch über den Eidgenössischen

Es ist so legendär wie unerklärlich: das Wetterglück der Eidgenössischen Schwingfeste. Seit dem letzten Regentropfen an einem Eidgenössischen sind 33 Jahre vergangen. Und der Wetterbericht für das Wochenende in Zug verheisst nur Gutes.