Fussball Sturmlauf vom Schlusspfiff jäh gestoppt: Die FCL-Frauen verpassen Sieg gegen die Grasshoppers Bei der Wiederaufnahme der Women’s Super League trennen sich der Fussballclub Luzern und die Grasshoppers 1:1.

Fiona Hubler (links) wirbelt hier beim Tackling gegen FCL-Stürmerin Irina Pando viel Granulat auf. Dominik Wunderli (Luzern, 6. Februar 2021)

Es lief die Schlussphase. Und endlich hatten die Luzernerinnen jegliche Hemmungen vor dem Gegner abgelegt. Angriff um Angriff rauschte in Richtung Tor der Grasshoppers. Die FCL-Spielerinnen wollten diesen Sieg nun unbedingt. Doch dann, mitten in diesem Spielrausch, ertönte der Schlusspfiff wie ein Spielverderber. Es reichte nicht mehr zum Treffer, der das 2:1 bedeutet hätte. Zu oft verrannten sich die Luzernerinnen im Abwehrverbund von GC, der Zeitpunkt des (vor)letzten Zuspiels wurde des Öfteren vertändelt. Etwas, das FCL-Trainer Glenn Meier in der Nachbetrachtung dieser Partie ansprechen dürfte. Sehr zufrieden zeigte er sich indes über einen anderen Aspekt:

«Ich bin überrascht über unsere konditionelle Stärke.»

Auch FCL-Stürmerin Irina Pando, die ihr zehntes Meisterschaftstor in dieser Saison erzielte, hatte nach dem Schlusspfiff gemischte Gefühle: «Ich denke, dass beide Teams nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis sind. Betrachte ich unsere erste Halbzeit, dann ist es ein guter Punkt. Doch in der zweiten Halbzeit haben wir den möglichen Sieg liegen gelassen.»

1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit

In der Tat tat sich Luzern äusserst schwer zu Spielbeginn. In der Startviertelstunde gelang kaum ein Spielaufbau, die Zürcherinnen versuchten mit Pressing, das Heimteam zu Fehlern zu zwingen. Doch der Führungstreffer gelang ihnen erst zu einem Zeitpunkt, in dem sich die Luzernerinnen gefangen hatten. Nach einer halben Stunde verlagerte sich das Spielgeschehen allmählich in die Spielhälfte der Gäste. Nach einem Entlastungsangriff von GC hatte Luzern mindestens zwei Gelegenheiten, um die gefährliche Szene zu klären: Doch dann konnte Stürmerin Caroline Müller aus dem Gewühl im Strafraum heraus zum 1:0 einschiessen – ein zu diesem Zeitpunkt verdienter Führungstreffer.

Die Zürcherin Sarah Steinmann (links) wird von der Luzernerin Michèle Schnider bedrängt.

Dominik Wunderli (Luzern, 6. Februar 2021)

Diesen Rückschlag steckte das Heimteam gut weg, griff weiter hauptsächlich über die rechte Seite an. Es lief bereits die Nachspielzeit in dieser ersten Halbzeit, als Rahel Sager einen letzten Ball in Richtung Sturmspitze schlug. Dieser erreichte Pando, die eiskalt zum 1:1 vollstreckte. «Das war ein Super-Zuspiel von Rahel, und ich habe den Ball perfekt getroffen», resümierte die 25-jährige Stürmerin, die ihren Torriecher in dieser Situation einmal mehr unter Beweis gestellt hatte. «Der Zeitpunkt war ideal, so mussten wir nicht mit einem Rückstand in die Pause gehen.»

Taktische Umstellung lässt den Druck ansteigen

In der zweiten Halbzeit dominierte das Heimteam über weite Strecken und hatte die Chancen, das Spiel zu entscheiden. Doch Chantal Wyser (56.) und Pando (57.) vergaben, aber auch Svenja Fölmli, Stürmerin der Nationalmannschaft, trat im gegnerischen Strafraum zu zaghaft auf. Glenn Meier hatte das Team nach dem Seitenwechsel taktisch anders eingestellt, liess die Gegnerinnen auch von den Aussenverteidigerinnen Wyser und Sarah Klotz früher stören. Beide trugen mit ihrem druckvollen Spiel zur fulminanten Schlussphase bei – bis die Schiedsrichterin diese Bemühungen jäh unterbrach.