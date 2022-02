Super League «Aus Schweizer Sicht ist es tragisch»: Wie schwer es Fans und Vereinslegenden fällt, sich mit dem neuen GC abzufinden Seit bald zwei Jahre hat GC, der Schweizer Fussball-Rekordmeister und Traditionsverein, chinesische Besitzer – vor dem Zürcher Derby ziehen Fans und Vereinslegenden eine Zwischenbilanz.

GC-Präsident Sky Sun. Ennio Leanza / KEYSTONE

Heute ist in Zürich wieder Derby-Zeit, GC gegen den FC Zürich, zum 277. Mal. Für die Fans ist das bis heute ein besonderes Spiel, doch die Gefühlslage ist gerade ziemlich unterschiedlich. Hier der klare Leader FC Zürich, in dessen Lager Euphorie herrscht.

Dort die Anhänger von GC, dem Club, der seit bald zwei Jahren chinesische Besitzer hat. Die haben diesen Winter so deutlich wie noch nie demonstriert, wo GC steht in der Hierarchie ihres Fussball-Konstrukts, zu dem auch die Wolverhampton Wanderers aus England gehören.

Das kam so: Mit Toti Gomes und Hayao Kawabe wurden zwei GC-Leistungsträger im Januar kurzerhand nach England beordert. Beide verbrachten den Monat beim englischen Premier-League-Klub – und nur einer, Kawabe, kehrte zurück. Den zuvor nach Zürich ausgeliehenen Gomes dagegen hat Wolverhampton behalten.

Gleichzeitig wechselten weitere Fussballer aus dem Dunstkreis von Wolverhampton nach Zürich, darunter ein Japaner, ein Südkoreaner und zwei Portugiesen. GC als Farmteam, auch wenn man es in Niederhasli nicht gerne hört. Was sagen Leute dazu, die den Verein schon lange im Herzen tragen, Fans, Vereinslegenden?

Raimondo Ponte, Legende. Bei GC von 1974 bis 1980 und von 1982 bis 1988. Dreifacher Meister, zweifacher Cupsieger, Uefa-Cup-Halbfinalist.

Raimondo Ponte erreichte mit GC den Uefa-Cup-Halbfinal - und wurde in jener Saison Torschützenkönig des Wettbewerbs. Valentin Hehli

«Ich und GC, das ist bis heute eine Liebesbeziehung, ich gehe immer noch an die Spiele. Als ich damals, 1974, zu GC wechselte, stand GC nicht gerade gut in der Tabelle. Aber GC war ein richtig grosser Club. Heute muss man leider sagen: Das ist nicht mehr so.

Es ist jetzt immer die Rede davon, dass GC ein Farmteam sei, das Farmteam von Wolverhampton. Ich lese das nicht gerne. GC ist GC. Und immer noch der Schweizer Rekordmeister. Was beim Verein wirklich läuft? Es ist schwierig, das von aussen zu beurteilen. Aber man bekommt den Eindruck, dass Spieler parkiert werden und die eigenen Jungen es schwer haben. Ein wenig weh tut es schon, das zu sehen.

Ich habe Sky Sun, den Präsidenten, schon getroffen. Er hat mir einen sehr guten Eindruck gemacht und keinen Satz über Wolverhampton verloren. Man wolle die starken Spieler behalten, hat er gemeint, aber wieso gibt man sie dann weg?

Früher hatte GC immer grosse Namen, die den Verein geprägt haben. Leute wie Grahn, Ohlhauser, Sulser, Elsener, Gren. Das fehlt heute. Ich hoffe, dass sich das bald wieder ändert. GC braucht drei, vier erfahrene Topspieler, die den Kader führen, damit es wieder zur alten Grösse zurückfindet.»

René Gnägi, Fan. Fand im Alter von sechs Jahren zum GCZ. Gründer und Präsident des GC Fanclub Ostschweiz.

René Gnägi fand im Espenmoos zu GC. zVg

«Ich wurde GC-Fan, als ich ein kleiner Bub war. Mein Vater nahm mich damals mit ins altehrwürdige Espenmoos, St. Gallen spielte gegen GC. Mir gefielen die Blau-Weissen einfach besser. Seither gilt: Einmal GC – Immer GC. Die Liebe zum Verein ist bis zum heutigen Tag geblieben. Das heisst aber nicht, dass ich alles gut finde, was mit ihm passiert ist.

Ich glaube, wenn man auf das GC von heute schaut, muss man sich bewusst sein, wie sich der Fussball allgemein entwickelt hat. Früher ging es viel mehr um Stolz, Identifikation und Ehre. Heute ist Fussball doch vor allem eines: ein riesiges Geschäft. Es geht darum, Geld zu verdienen. Viele Vereine werden deshalb von Investoren gekauft. So wie in der Schweiz GC, Lausanne oder Lugano.

Wenn man sich über die Besitzer aus China wundert, darf man nicht vergessen, dass es in der Schweiz niemanden gegeben hat, der ernsthaft an GC interessiert war. Immerhin gibt es den Klub noch. Aber wir zahlen einen hohen Preis. Die Identifikation fällt vielen Fans schwer. Wir sind ein Schweizer Verein aus der Stadt Zürich. Aber Spieler kommen und gehen, die allermeisten von irgendwo aus dem Ausland. Sie kennen die Geschichte und Tradition des Vereins gar nicht.

Wir sind in meinen Augen ein Farmteam, auch wenn gewisse Vertreter des Verein immer von einer Partnerschaft sprechen. Klar, das kann Vorteile haben, weil der GC so Zugang zu sehr guten Spielern bekommt. Aber es braucht dringend Konstanz. Es kann doch nicht sein, dass Wolverhampton einmal pfeift und unsere Spieler, kaum sind sie da, schon wieder weg sind. Wie das aktuelle Beispiel Toti Gomes.

Aber egal was die Zukunft noch bringen wird: GC bleibt für immer mein Verein. Und sind wir mal ehrlich: Wenn wir in fünf Jahren Schweizer Meister werden, interessiert sich niemand mehr dafür woher die Besitzer oder Investoren kommen.»

Andy Egli, Legende. Bei GC von 1978 bis 1984 und von 1985 bis 1990. Viermal Meister, viermal Cupsieger.

Andy Egli spielte viele Jahre für GC. Benjamin Manser

«Was bei GC passiert ist, diese Übernahme durch die Chinesen, das zeigt vor allem eines: Offensichtlich hat der Spitzensport in Zürich und in der Schweiz keinen hohen Stellenwert mehr. Nur so kann ich mir erklären, dass sich in einem so reichen Land niemand fand, der am traditionsreichsten Fussballverein interessiert ist.

Ich lebe zwar schon lange in Bern, aber ich bin immer noch ein GCler, anders geht das gar nicht nach allem, was ich mit dem Verein erlebt habe. Auch beim Derby am Samstag gehe ich wieder ins Stadion.

In meinen Augen kann man nicht hingehen und sagen, das ist ein Riesenseich, was mit GC passiert ist. Denn wenn die neuen Besitzer nicht gekommen wären, gäbe es den Klub gar nicht mehr. Aber man muss der Realität schon ins Auge schauen: GC ist zu einem Satelliten verkommen. Die neuen Besitzer parkieren dort Spieler, und wer sich gut entwickelt, wird nach England verschoben. Das macht aus ihrer Sicht Sinn: GC als Mittel zum Zweck. Aus Schweizer Sicht ist es tragisch.

Das letzte Jahr war für den Schweizer Fussball super, die Erfolge an der EM, die WM-Qualifikation vor Italien. Aber das, was bei GC passiert, ist eine Katastrophe für den hiesigen Nachwuchs. Die Plätze werden von ausländischen Spielern eingenommen. Der Weg in die erste Mannschaft wird für junge Schweizer sehr steinig. Dabei hat GC eine der besten Nachwuchsschmieden. Da müssen wir ein Auge drauf haben, denn es ist brandgefährlich.»

Tom Gisler, Fan. Radiomoderator, Podcaster, unter anderem über Fussball in Sykora Gisler von SRF.

«Ich weiss noch, wie ich einmal, als Kind, bei Andy Egli unter dem Regenschirm stand. Das war in den 1980er-Jahren an einem Spiel der 1. Mannschaft des FC Stäfa, meinem Heimatverein. GC-Verteidiger Egli war dort, weil er, soweit ich mich erinnere, mit der Tochter eines Funktionärs amourös verbandelt war. Es regnete. Und ich durfte unter seinen Schirm. Das hat mich natürlich sehr beeindruckt.

Ich war da schon ein paar Jahre GC-Fan. Wie alles angefangen hat, weiss ich nicht mehr so genau. Da war ein Leibchen, geschenkt von einem Verwandten. Vielleicht hat es eine Rolle gespielt, dass ich am rechten Zürichseeufer aufgewachsen bin. Und klar: GC war damals, in meiner Kindheit, eine grosse Nummer.

Eines ist sicher: Vom GC von heute würde ich nicht mehr Fan. Der Verein steht für Vieles, das mir grundsätzlich nicht sympathisch ist. Aber ich bleibe ihm trotzdem verbunden, dem Emblem, den Farben, dem Gefühl aus der Vergangenheit. Schaue Spiele, freue mich über Siege. Das geht nicht mehr weg. Es ist wie die toxische Beziehung zu einer erloschenen Liebe: Du willst eigentlich nicht mehr zusammen sein, bleibst aber trotzdem.

Gegen die neue Führung hege ich keinen Groll. Es war klar, was die Chinesen mit GC vorhaben. Und es war ja nicht so, dass andere Investoren Schlange gestanden sind. Der Zürcher Geldadel hat sich bekanntlich vom Verein abgewandt. Mir wäre ein kleineres GC lieber gewesen. Ein GC mit eigenen, jungen Spielern, sympathisch und cool, dafür halt in der Challenge League.»