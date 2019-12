Super League: Basel-Fans greifen Luzerner Sicherheitsdienst an – Polizei greift mit Gummischrot ein Am Sonntagabend vor dem Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Luzern griffen Basel-Fans das Luzerner Sicherheitspersonal mit Pfefferspray an. Die Polizei musste mit Gummischrot und Wasserwerfer einschreiten.

(lil) Am Sonntagabend fand das Super-League-Spiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel in der Swissporarena statt. Bei der Einlassphase kam es vor dem Gästesektor zu Ausschreitungen: Gemäss der Luzerner Polizei griffen FCB-Fans den Sicherheitsdienst des FC Luzern mit Knallpetarde und Pyrofackel ausgerüstet an und sprühten Pfefferspray. Darauf reagierte der Sicherheitsdienst ebenfalls mit Pfefferspray.

Nach mehrmaligem Abmahnen durch die Stadionsprecherin griff die Luzerner Polizei mit Gummischrot und dem Wasserwerfer ein. Daraufhin beruhigte sich die Situation und das Einlassprozedere konnte fortgeführt werden. Das Spiel wurde rechtzeitig angepfiffen.