Super League Ein Punkt gegen Leader YB: Das Zürcher Lebenszeichen unter dem neuen Trainer Bo Henriksen Bo Henriksen, der neue Trainer des FC Zürich, haucht seinem Team neues Leben ein – es erreicht gegen Leader YB verdient ein 0:0.

Gelungenes Super-League-Debüt: Bo Henriksen, der neue FCZ-Trainer. Freshfocus

Seit einer guten Woche ist Bo Henriksen jetzt der Trainer des FC Zürich, und wenn es ein Wort gibt, dass diese Woche geprägt hat, dann muss es dieses sein: Energie. Der Däne verströmt sie seit seinem Amtsantritt im Überfluss, er tut das mit Worten, mit Gesten, mit allem eigentlich.

Als die Zürcher Fussballer am Sonntag nach dem 0:0 gegen YB endlich wieder einmal Anlass dazu haben, mit einem Ergebnis zufrieden zu sein, ist hinterher viel von dieser Energie zu hören. Bledian Krasniqi, der junge Mittelfeldspieler, spricht von ihr und darüber, wie viel Henriksen dem Zürcher Team vermittelt habe. Auch Antonio Marchesano kommt auf sie zu sprechen, erwähnt zudem die gute Stimmung, die der Däne gebracht habe, und das sie das gebraucht hätten.

Auf einmal verteidigen die Zürcher gekonnt

Meister gegen Leader, das ist die eine Art, um die Affiche im Letzigrund zusammenzufassen. Eine andere lautet so: Letzter gegen Leader. Bevor die Zürcher gegen YB auf den Platz treten, hat sich ihr Rückstand auf das neuntplatzierte Winterthur auf fünf Punkte vergrössert. Auf die Berner fehlen ihnen gar schon 19 Punkte. Besser lässt sich der Zerfall des Meisters, der in dieser Saison noch kein Super-League-Spiel gewonnen hat, nicht wiedergeben

Den ersten Sieg gibt es dann auch gegen YB nicht. Aber die Zürcher zeigen im Letzigrund, dass es in ihnen jetzt wieder Leben gibt. Auch André Breitenreiter, der Trainer, der sie wundersam zum Meistertitel gecoacht hat und dann in die Bundesliga abgewandert ist, verfolgt den kämpferischen Auftritt vor Ort. Und vielleicht hat er sich dabei gefragt, wie das alles bloss so kommen konnte. Dieser FC Zürich, Tabellenletzter in der Super League?

Am Donnerstag, beim ersten Spiel unter Bo Henriksen, waren die Zürcher in der Europa League noch mit 0:5 untergegangen beim PSV Eindhoven. Gegen YB wirkt das noch nach, sie konzentrieren sich in erster Linie einmal darauf, wenig zuzulassen. Sie hätten sich taktisch clever verhalten, die Räume gut geschlossen, sagt Trainer Henriksen hinterher. Auf dem Platz sieht das dann so aus: Die Zürcher haben zwar den Ball viel seltener als der Gegner, doch sie lassen es kaum einmal zu, dass er sich eine gefährliche Gelegenheit erspielen kann.

Die beste Chance des Spiels gehört den Zürchern

So entsteht ein Spiel, in dem es kaum Torschüsse gibt und noch weniger Torchancen. Der FC Zürich darf hinterher für sich beanspruchen, den ersten und den letzten Schuss des Spiels abgegeben zu haben, und er ist es auch, der die beste Chance von allen herausspielt: Nach 27 Minuten lanciert Ivan Santini den Flügelverteidiger Nikola Boranijasevic, doch dem fehlt vor dem Tor die Ruhe, er setzt auf Wucht statt Finesse und schiesst neben das Tor.

Vorbei: Nikola Boranijasevic vergibt die beste Chance des Spiels. Keystone

An der Seitenlinie steht Bo Henriksen und zeigt in seiner Coaching-Zone, wie er es gemacht hätte, Innen- statt Vollrist. Der Däne wird an diesem Nachmittag noch ein paar Mal die Arme in die Luft werfen und sein Team antreiben.

Im Vergleich zu seinem ersten Spiel hat er auf vier Positionen gewechselt, doch der wichtigste Unterschied zum Vergleich in Eindhoven ist nicht das Personal, sondern die Haltung, insbesondere in der Defensive, wo die Zürcher mit viel Disziplin und noch mehr Wille auftreten. Dadurch erarbeiten sie sich auch immer wieder gute Umschaltsituationen, aus denen sie aber zu wenig machen, weil ihnen die Präzision abgeht.

Den Young Boys fällt gegen so viel Zürcher Entschlossenheit wenig ein. Sie können zwar zehn Eckbälle treten, aber gefährlich werden sie nur selten. Ihre beste Torchance vergeben sie in den Schlussminuten, und es ist bezeichnend, dass Filip Ugrinic aus der Distanz knapp am Zürcher Tor vorbeischiesst. Denn wirklich nahe kommen die Berner ihm im ganzen Spiel kaum einmal. Es ist ein enttäuschender Auftritt des Leaders, wie schon in den Spielen gegen Luzern und St. Gallen. Und dieses Mal gelingt ihm kein spätes Tor mehr, das die spielerischen Mängel kaschiert.

Henriksen freut sich über seine Männer

Raphael Wicky, der Berner Trainer, sagt hinterher, sein Team sei nicht klar und nicht ruhig genug gewesen. Auch die reich bestückte Auswechselbank rettet YB nicht. Wicky kann etwa Cedric Itten einwechseln und es sich leisten, Kastriot Imeri, den Rekordtransfer innerhalb der Super League, das ganze Spiel auf der Bank zu lassen. Am Ende steht bei YB die Null – erst zum zweiten Mal überhaupt in dieser Super-League-Saison.

Bo Henriksen freut das natürlich, aber noch lieber schwärmt er nach dem Schlusspfiff darüber, Männer auf dem Platz gesehen zu haben, er lobt seine Spieler für ihre Power und ihren Mut. Doch natürlich weiss auch der Däne, dass sein Team bald mehr liefern muss als Herz und Kampf, es braucht endlich Siege. Deshalb spricht er auch noch von den vielen kleinen Schritten, die es zu machen gelte. Und davon, dass jetzt mal einer gemacht sei.