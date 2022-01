Fussball Die Super League startet in die Rückrunde – unsere Texte zu den drei heissesten Titelanwärtern Der FC Zürich, die Berner Young Boys oder der FC Basel? Das Titelrennen in der Super League könnte dieses Jahr richtig spannend werden. Vor dem Start in die Rückrunde haben wir den drei Klubs auf den Zahn gefühlt.

Der FC Zürich führt die Super League mit sieben Punkten Vorsprung an. Das Team von Trainer André Breitenreiter machte in der Vorrunde einen starken Eindruck. Kann der FCZ diese Niveau auch nach der Winterpause halten?

Der FC Basel ist erster Verfolger der Zürcher. Neben der Meisterschaft ist der FCB auch noch in der Europa Conference League vertreten. Wie gut orchestriert Trainer Patrick Rahmen die mit guten Individualisten gespickte Mannschaft?

Der amtierende Meister aus Bern will bestimmt den fünften Titel in Folge. Jean-Pierre Nsame ist auf dem Weg zurück und wohl bald einsatzfähig – schiesst der Stürmer YB zurück an die Spitze?

