Super League FCL hat grosse Ambitionen – doppelt besetzte Positionen verstärken den Konkurrenzkampf Die 3:4-Startniederlage gegen YB stachelt den FC Luzern an – die interne Rivalität wird noch grösser. Nach der Verpflichtung von Innenverteidiger David Domgjoni sucht Sportchef Remo Meyer nach einem neuen Aussenverteidiger.

Konkurrenzkampf für die Innenverteidiger Holger Badstuber (Mitte) und Marco Burch (rechts) sowie Mittelfeldmann Lorik Emini. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 13. Juli 2021)

Ein Augenschein im Training zeigt: Beim FC Luzern ist die unglückliche 3:4-Heimniederlage gegen die Young Boys nicht spurlos an den Spielern vorbeigegangen. Die Mannschaft von Fabio Celestini arbeitet sehr fokussiert, einfache Abwehrfehler wie gegen den Meister aus Bern will man möglichst abstellen.

Die nächste Gelegenheit, um nicht nur in der Offensive zu brillieren, sondern auch in der Defensive Tauglichkeit zu beweisen, hat der FCL am Sonntag (14.15 Uhr) in St.Gallen. Dann treffen die Innerschweizer auf die Ostschweizer. Zwei Monate und eine Woche sind seit dem gewonnenen Cupfinal gegen den FC St.Gallen vergangen. Man kann davon ausgehen, dass Peter Zeidler und sein Team auf Revanche aus sind.

Meyer und Celestini formen weiter das neue Kader

Allerdings macht der FCL im aktuellen Zustand einen gefestigten Eindruck. Anders als noch vor wenigen Jahren hat der Verein einen längerfristigen Plan. Mit anderen Worten: Das Liga-Tagesgeschäft führt nicht zu sofortiger Nervosität. Sportchef Remo Meyer würde ruhig bleiben, sollten die Punkte in der Startphase wie im Vorjahr ausbleiben. Meyer bestätigte vor der Saison:

«In meinem Job braucht man Ruhe und Vertrauen in Spieler und Trainer.»

Sportchef und Coach sind noch immer daran, das neue Kader zu gestalten. Am frühen Mittwochabend hat der FCL mit David Domgjoni einen neuen Innenverteidiger präsentiert. Der Kosovo-Internationale von Menemen Spor (2. Liga Türkei) hat zwar keinen grossen Namen, doch der 1,90-Meter-Mann soll den Konkurrenzkampf verstärken. Er passe mit seiner zweikampfstarken und intelligenten Spielweise «ideal in unsere Mannschaft», wurde Meyer in der Mitteilung des Klubs zitiert.

Die bisherigen zentralen Abwehrleute Marco Burch, Marvin Schulz und Holger Badstuber haben einen neuen Konkurrenten um die zwei Plätze in der Innenabwehr. Das ist der Plan: Celestini sagte vor der Saison, dass sein Team möglichst auf jeder Position doppelt besetzt sein sollte. Darum ist Meyer auf der Suche nach einem zusätzlichen Aussenverteidiger neben Patrick Farkas, Martin Frydek, Silvan Sidler und Simon Grether.

In der europäischen Conference League die Gruppenphase erreichen

Deshalb hat die sportliche Führung die Rückkehr von Louis Schaub vom 1. FC Köln noch nicht ganz aufgegeben. Obwohl der FCL mit Samuele Campo bereits eine neue Nummer 10 hat. Der Spielmacher wechselte vom FC Basel nach Luzern.

Warum strebt man überhaupt Doppelbesetzungen auf allen Positionen an? Fabio Celestinis rhetorische Frage erklärt’s:

«Wäre es für den FC Luzern das erste Mal, wenn er die Gruppenphase in einem europäischen Wettbewerb erreichen würde?»

Das wäre tatsächlich der Fall. Dazu muss zuerst Feyenoord Rotterdam geschlagen und anschliessend auch noch die Playoff-Runde überstanden werden.

Die FCL-Verstärkungen aus Deutschland, Christian Gentner (links) und Holger Badstuber, sind enttäuscht nach der 3:4-Auftaktniederlage gegen den Meister Young Boys.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 24. Juli 2021)

Spiel-DNA muss durchgezogen werden

Die Spielweise gibt Celestini vor, seine Profis haben von hinten heraus konsequent zu kombinieren. «Unsere DNA müssen wir durchziehen. Gegen YB spielten wir in der zweiten Halbzeit lange Bälle. Dieses Pingpong hat dem Gegner in die Karten gespielt», kritisierte der Coach. Christian Gentner und Holger Badstuber gehen im Training zielstrebig voran. In St.Gallen wollen die Deutschen mit dem FCL erstmals punkten.

Positionen und Spieler beim FC Luzern

Torhüter: Marius Müller, Vaso Vasic.

Innenverteidiger (2 Plätze): Marco Burch, Marvin Schulz, Holger Badstuber, David Domgjoni.

Aussenverteidiger (2 Plätze): Martin Frydek, Patrick Farkas, Silvan Sidler, Simon Grether.

Defensive Mittelfeldspieler (2 Plätze): Christian Gentner, Jordy Wehrmann, Tsiy Ndenge, Marvin Schulz, Filip Ugrinic, Lorik Emini, Simon Grether.

Offensiver Mittelfeldspieler: Samuele Campo, Samuel Alabi (noch längere Zeit verletzt).

Rechter Mittelfeldspieler: Ibrahima Ndiaye, Varol Tasar.

Linker Mittelfeldspieler: Pascal Schürpf, Filip Ugrinic.

Mittelstürmer: Dejan Sorgic, Yvan Alounga, Pascal Schürpf.