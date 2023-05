Super League Kampf um letzten Europacup-Platz spitzt sich zu – Basel patzt, Zürich hofft Zwei Spieltage vor Schluss spitzt sich der Kampf um Platz 5 zu. Vier Teams befinden sich in dieser Lage. In Luzern sorgt vor allem das Geschehen nach dem Spiel für Diskussionen. Das Wichtigste vom Super-League-Wochenende.

Blerim Dzemaili darf sich bei seinem letzten Derby als Matchwinner feiern lassen. Daniela Frutiger / freshfocus

Nach dem bitteren Aus im Halbfinal der Conference League galt es in Basel, den Fokus auf den Saisonendspurt zu legen. Das (Mindest)-Ziel war es nun, die internationalen Plätze zu erreichen. Dafür rechnete Präsident David Degen vor: «In den letzten drei Spielen müssen wir neun Punkte holen.»

Dieses Szenario kann nach dem Heimspiel gegen den FC Lugano nicht mehr eintreten. Trotz Führung resultierte bloss ein 1:1. Ausgerechnet Renato Steffen, der ehemalige Basel-Spieler, besiegelte mittels Freistoss in der 84. Minute den Endstand. Die Basler, abermals gezeichnet von ihrem Europacup-Auftritt, gingen trotz wenig Ballbesitz in der 35. Minute in Führung. Zeqiri verwertete eine Kade-Flanke. Obwohl die drei Punkte nicht eingefahren werden konnten, verbesserte sich Basel auf Kosten der Grasshoppers auf den 5. Rang. Dieser berechtigt zur Qualifikation für die Conference League.

Den 5. Rang hat inzwischen auch der FC Zürich wieder im Visier. Im 281. Zürcher Derby setzten sich die Stadtzürcher vor über 20'000 Zuschauern im Letzigrund verdient mit 2:1 gegen die Grasshoppers durch. Als Matchwinner konnte sich der Ende Saison zurücktretende Blerim Dzemaili feiern lassen, welcher sich in der 55. Minute durch den GC-Strafraum tankte und den Siegestreffer erzielte. Der Rückstand von Zürich auf Basel beträgt zwei Spieltage vor Schluss nur noch zwei Zähler.

Enges Duell um Platz 5

Weil sich am Samstagabend Luzern und St. Gallen 1:1 trennten und Servette in Winterthur einen 1:0-Minisieg einfahren konnten, dürften Servette, Lugano und Luzern die Europacup-Plätze nicht mehr zu nehmen sein. Dahinter spitzt sich die Lage für den letzten verbleibenden Europacup-Platz zwei Spieltage vor Schluss zu. Basel, GC, St. Gallen und Zürich befinden sich alle innerhalb von zwei Punkten.

Am Tabellenende bleibt die Situation derweil unverändert. Auch mit Rückkehrer Paolo Tramezzani kann der FC Sion die Negativspirale nicht beenden. Die Walliser mussten krankheits- und verletzungsbedingt auf zahlreiche Spieler verzichten und unterlagen Ligakrösus YB mit 0:2. Jean-Pierre Nsame traf dabei doppelt und überholte damit im teaminternen Duell Cedric Itten im Kampf um die Torschützenkrone der Super League.

Paolo Tramezzani misslingt sein Comeback auf der Trainerbank beim FC Sion. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Welche Folgen haben die Ausschreitungen in Luzern?

In Luzern kam es nach dem 1:1 zwischen Luzern und St. Gallen zu Ausschreitungen. Laut der Luzerner Kantonspolizei kam es zu Sachbeschädigungen der St. Galler Anhänger und danach in der Nähe des Bahnhofs zu schweren Auseinandersetzungen zwischen den Fangruppen. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Gummischrot und Tränengas ein. Sieben Personen wurden verletzt, darunter vier St. Galler Fans, zwei Polizisten und eine unbeteiligte Passantin. Der Luzerner Polizeikommandant sprach von «absolut skandalösen» Vorkommnissen, der Luzerner Sicherheitsdirektor Paul Winiker zeigte sich schockiert. Bereits letzte Woche war es in Genf zu Ausschreitungen von Sion-Fans gekommen. Im Nachgang sperrten die Bewilligungsbehörden die Sion-Fankurve. Auch dieses Mal soll es Sanktionen geben. Welche, ist noch unklar.