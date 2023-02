Super League Kein Sieger im Zürcher Kellerderby - die Young Boys haben jetzt schon 16 Punkte Vorsprung Nach dem 1:1 zwischen Zürich und Winterthur wird die Lage für den FC Sion immer ungemütlicher. Die Young Boys gewinnen im «Spitzenspiel» gegen St. Gallen gleich mit 5:1.

Umkämpft: Das Derby zwischen dem FC Zürich und dem FC Winterthur. Keystone

Am Ende werden die Winterthurer immer kecker, und beinahe gehen sie im Kantonsderby gegen den FC Zürich noch als Sieger vom Platz. Nach 78 Minuten eilen die Spieler in rot plötzlich nach vorne, wie ein Schwarm Wespen stürzen sie sich auf die Zürcher Abwehr. Es ist dann an Yannick Brecher, dem Goalie des FC Zürich, das 1:1 festzuhalten - und wenig später gleich noch einmal.

1:1 also zwischen Zürich und Winterthur. Es ist ein Ergebnis, das am Ende in Ordnung geht. Für den FC Zürich bedeutet es, dass sein Aufwärtstrend ein wenig gebremst wird. Unter Bo Henriksen, dem dänischen Energiebündel an der Seitenlinie, hatte sich der Meister zuletzt stark verbessert gezeigt und zehn Punkte aus vier Spielen gewonnen. Auch gegen den FC Winterthur sind die Zürcher anfangs dominant, doch je länger das Spiel dauert, desto ausgeglichener wird es.

Für Sion wird die Lage immer ungemütlicher

Die beiden Zürcher Teams bleiben damit am Ende der Tabelle, sie haben nun beide 20 Punkte auf dem Konto - und rücken bis auf einen Zähler an den FC Sion heran. Dort steht seit der Winterpause mit Fabio Celestini ein neuer Trainer an der Seitenlinie, der sich bereits in einer ungemütlichen Situation befindet. Die Konkurrenz rückt näher, die Walliser kriegen kein Bein vor das andere.

Seit dem Amtsantritt des Westschweizers hat Sion aus vier Spielen nur einen Punkt gewonnen; am Samstagabend verliert Sion beim FC Basel verdient 1:3. Damit ist der Einstand von Interimstrainer Heiko Vogel in Basel geglückt. Der Deutsche hatte unter der Woche von Alex Frei übernommen.

Cedric Itten trifft gegen St. Gallen zwei Mal. Keystone

Während es im Tabellenkeller immer enger zugeht, ziehen an der Tabellenspitze die Young Boys mit jedem Spieltag ihre Kreise noch ein wenig einsamer.

Am Sonntag bestreiten sie gegen den FC St. Gallen so etwas wie ein Spitzenspiel, denn die Ostschweizer gehen als Zweiter in die Partie im Wankdorf-Stadion. Es sagt viel aus über die derzeitigen Kräfteverhältnisse im Schweizer Fussball, dass die Berner das Spiel mit 5:1 gewinnen - und das, obwohl sie in der ersten Halbzeit unten durch müssen. Damit hat das Team von Trainer Raphael Wicky nun bereits 16 Punkte Vorsprung auf den neuen Tabellenzweiten Servette. Und das Mitte Februar.