Super League Meister als erster Verfolger von Zürich: YB gewinnt das Spitzenspiel gegen Basel Die Young Boys gewinnen gegen Basel mit 3:1. Lange ist das Spiel ausgeglichen, ehe YB nach einer roten Karte gegen Wouter Burger einen Doppelschlag landet.

Die Berner mit Nicolas Moumi Ngamaleu (Mitte) jubeln über den Sieg gegen den FC Basel. Freshfocus

Ein Doppelschlag von Nicolas Moumi Ngamaleu und Jordan Siebatcheu in der 69. und 71. Spielminute sorgen für die Entscheidung in der Partie zwischen den Young Boys und dem FC Basel. Ngamaleu, frisch zurück vom Afrika-Cup, kommt in der 69. Minute an den linken Seite an den Ball, spielt auf Siebatcheu, der den Ball halten und wieder auf Ngamaleu ablegen kann. Dieser schiesst trocken ins linke untere Eck. Wenig später ist es Siebatcheu selber, der einen guten YB-Angriff zum einem Torerfolg nutzt. Dank dem 3:1-Sieg im Direktduell ist YB der erste Verfolger des Leaders FC Zürich.

Lange ist das Spiel ausgeglichen. Im ausverkauften Wankdorfstadion kämpften die beiden Teams um jeden Ball. Nach einer Stunde steht es 1:1, die Statistiken sprechen eine ausgeglichene Sprache. Dann nehmen sich die Gäste aus Basel wegen einer roten Karte selber den Wind aus den Segeln. Innenverteidiger Wouter Berger sieht innert sechs Minuten zwei gelbe Karten und muss vorzeitig vom Platz. Wenig später gelingt YB den Doppelschlag zum 3:1.

YB startet bissiger, FCB geht in Führung

Schon von Beginn sind die Berner bissig, schnürren Basel in den zehn Startminuten ein. Dem FCB gelingen zunächst nicht einmal Befreiungsangriffe. Doch starke zehn Startminuten bleiben für die Berner ohne Lohn, danach finden die Basler langsam ins Spiel. Und so gehen die Basler durch Michael Lang in der 22. Minute Michael Lang etwas glücklich in Führung. Der langjährige Nationalspieler gewinnt nach einem Eckball von Matias Palacios das Kopfballduell gegen Fabian Lustenberger und köpfelt zur Führung ein. Lustenberger muss wenig später verletzt ausgewechselt werden. Es ist der nächste Verletzte des langen YB-Lazaretts. Bereits vor der Partie war bekannt geworden, dass Mohamed Ali Camara rund sechs Monaten ausfällt.

«In Bärn wärde keni Gschänk meh vrteilt»: Die YB-Fans mit einer imposanten Choreo vor dem Spielstart. Keystone

Lustenbergers Captainbinde übernimmt in der Folge Vincent Sierro. Der Mittelfeldspieler der Young Boys steht wenig später selber im Zentrum des Geschehens. Ein abgewehrter Ball landet in der 39. Minute vor den Füssen des zentralen Mittelfeldspielers. Annahme, Schuss, Traumtor. Dank einem wunderbaren Schlenzer in den Winkel gleicht Sierro noch vor der Hälfte zum 1:1 aus.

In der Schlussphase der Partie sieht auch noch der Berner Ulisses Garcia eine gelb-rote Karte und muss aus dem Spiel. Den darauffolgende Freistoss von Esposito landet an der Lattenoberkante. Wäre er ins Tor geflogen, hätte vielleicht noch einmal etwas Spannung aufkommen können. So aber bringen die Berner am Ende die drei Punkte ins Trockene und machen neu Druck auf den FC Zürich.