Super League Siebatcheu-Festival bei 5:0-Sieg von YB über Lugano Vor der Winterpause melden sich die Young Boys mit einem 5:0 gegen Lugano eindrucksvoll zurück. Prägende Figur an einem torreichen Sonntag ist Jordan Siebatcheu, der vier Treffer markiert.

Mit vier Toren war Jordan Siebatcheu der Matchwinner für die Young Boys. Claudio De Capitani / freshfocus

«Endlich», musste sich YB-Trainer David Wagner gedacht haben, als Jordan Siebatcheu nach einer herrlichen Flanke von Nicolas Moumi Ngamaleu zum 2:0 einköpfte. Endlich ist die Ineffizienz verschwunden. Die Ineffizienz, die den Young Boys eine erfolgreiche Hinrunde gekostet und im Herbst die Resultatkrise eingeleitet hatte. Von dieser war im Stadio di Cornaredo in Lugano an einem sonnigen 4. Adventssonntag nichts zu sehen. Das zweite Tor des YB-Stürmers in der 21. Minute löste den Knoten der Berner Offensivabteilung.

Vor allem Siebatcheu konnte dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Mit vier Toren schoss er die Gäste im Alleingang zum Sieg und sorgte dafür, dass YB zur Halbzeit der Saison mit acht Punkten hinter Leader Zürich liegt. Auf der anderen Seite muss Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti die höchste Niederlage seiner Amtszeit bei den Tessinern hinnehmen und YB in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

Lugano macht das Spiel, YB die Tore

Zu Beginn der Partie war von der Berner Machtdemonstration noch keine Spur. Im Gegenteil: In den ersten zwei Minuten sorgte Asumah Abubakar auf Seiten der Luganesi für zwei Berner Schreckmomente. Zuerst kam der Offensivspieler nach 47 Sekunden zum Abschluss, eine Minute später verpasste er aus aussichtsreicher Position eine Flanke nur knapp. Wer sich anschliessend auf die Führung der Heimmannschaft einstellte, wurde kurze Zeit später eines besseren belehrt. Nach einem langen Ball leitete Siebatcheu selbst an der Strafraumgrenze den Ball per Kopf Richtung Meschack Elia weiter. Dieser fiel im Sechzehner und forderte einen Penalty. Das Spielgerät fand jedoch den Weg zurück zu Siebatcheu, der problemlos zur Führung in der sechsten Minute einschob.

Mohamed Ali Camara und Siebatcheu (links) sorgten für die Berner Tore. Claudio De Capitani / freshfocus

In der Folge drückten die Luganesi auf den Ausgleichstreffer, die Berner auf das zweite Tor. Eine ereignisreiche Partie entwickelte sich in der ersten Viertelstunde. Die Young Boys waren es dann, die wieder jubeln durften. Ngamaleu erhielt auf der rechten Seite zu viel Platz und flankte das Leder gefühlvoll in den Strafraum, wo wieder Siebatcheu richtig stand und das 2:0 markierte. Danach wirkten die Gastgeber niedergeschlagen. Die Offensivbemühungen wurden grösstenteils eingestellt, dem BSC YB wurde Platz gewährt. Davon profitierte Mohamed Ali Camara, der erst mit dem Fuss das Leder knapp am linken Pfosten vorbeischoss, danach aber doch erfolgreich war. Nach einer Ecke von Fabian Rieder kam der YB-Verteidiger freistehend zum Kopfball und versenkte zum Pausenstand von 3:0.

«Winterpause kommt zum richtigen Zeitpunkt»

Nach der Pause startete YB furios und kam durch einen weiteren Siebatcheu-Kopfball zum 4:0 in der 49. Minute. Der Stürmer hatte damit aber noch nicht genug und setzt vom Punkt noch einen drauf zum 5:0-Endresultat. Von Lugano kam in der zweiten Halbzeit offensiv wenig. Einzig ein Schuss von Sandi Lovric strahlte Gefahr aus, ging aber klar am Tor vorbei. Nach dem Abpfiff war den Young Boys die Erleichterung deutlich ins Gesicht geschrieben. «Die Winterpause kommt zum richtigen Zeitpunkt. Das war eine aufreibende Zeit, eine Pause wird uns guttun», sagte YB-Captain Fabian Lustenberger.

YB-Captain Fabian Lustenberger durfte sich neben fünf Toren auch über ein gegentorloses Spiel freuen. Claudio De Capitani / freshfocus

In der Tat haben die Berner in der Pause nun die Chance, den Schwung aus einem selbstsicheren und effizienten Auftritt mitzunehmen. Dazu kommt, dass man gegen Lugano das erste Mal seit 14 Spielen zu Null spielte. Das sollte dem Meister Mut geben, in der Rückrunde zum Angriff auf den fünften Titel in Serie zu blasen. Gleichzeitig dürfte Lugano als Überraschungsteam der Hinrunde trotz des 0:5-Debakels positiv auf die vergangenen Monate zurückblicken. Seit der Übernahme von Croci-Torti konnte die Mannschaft die Super League aufmischen und steht in der Tabelle mit nur zwei Punkten weniger hinter YB. Zum Rückrundenstart können sich die Tessiner bereits an den Bernern revanchieren, wenn sie auswärts gegen YB antreten.