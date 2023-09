Super League Spezieller Rekord für Lugano-Schreck: Zweifacher Nsame schiesst YB an die Tabellenspitze Die Young Boys siegen mit 4:1 gegen den FC Lugano und klettern auf den ersten Platz der Tabelle. Bei diesem Spiel kam es nicht nur zu einem speziellen Rekord für den Doppeltorschützen Jean-Pierre Nsame, sondern auch zu einer Premiere für Fabian Lustenberger.

Jean-Pierre Nsame trifft gegen Lugano doppelt – Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti ist nicht erfreut. Bild: Peter Schneider/Keystone

Es soll sein Nachmittag werden: Dessen des YB-Stürmers Jean-Pierre Nsame. Der Ball wird in der 19. Minute von der linken Seite vor seine Füsse geflankt. Der Kameruner steht beim Penaltypunkt bereit, stoppt zunächst den Ball und schiesst ihn dann mit voller Wucht ins Tor. 1:0 für YB. Der Blick auf die Statistiken und den späteren Spielverlauf zeigen, die Luganesi liegen dem Kameruner perfekt.

In den letzten drei Meisterschaftsspielen kam der Stürmer lediglich ab der 70. Minute zum Einsatz. Nach den ersten beiden Partien, bei dessen er von Anfang an spielen konnte, ist der Kameruner wieder zurück in der Startformation der Berner. Dass er in dieser Startelf auch in den nächsten Spielen bleiben möchte, bewies er gegen FC Lugano mit einer klaren Ansage.

Nach dem Nsame YB zur Führung schoss, doppelte Joel Monteiro nach. Es zeichnete sich schon nach den ersten 20 Minuten ab, dass die Berner die bessere Mannschaft im Wankdorf waren. Lange Bälle, kaum Ballverluste und eine Chance nach der anderen: Der amtierende Schweizer Meister liess auch nach der Champions-League-Niederlage gegen RB Leipzig nichts anbrennen.

Späte Premiere für YB-Lustenberger

Zurück zum Kameruner in Diensten der Young Boys. Nsame schoss in seiner Karriere bei YB gegen den FC Lugano insgesamt 16 Tore. Kurz vor der Pause kam sein 17. Treffer gegen die Tessiner und der zweite Treffer des Nachmittags auf sein Konto. In der 79. Minute ging das Schützenfest für den Kameruner mit dem Wechsel auf die Bank zu Ende. Für ihn kam der Stürmer Cedric Itten auf den Platz. Die beiden stehen im direkten Duell für einen Stammplatz und wenig verwunderlich zeigte Itten ein ähnliches Tempo auf dem Rasen - nur torlos.

Schiesst sein erstes Tor in der Super League: Fabian Lustenberger. Bild: Claudio De Capitani/freshfocus

Kaum war der Wechsel über die Runde, kamen die Gäste noch zu einem Ehrentreffer. Neben Nsame und Monteiro traf auch der Verteidiger Fabian Lustenberger beim 4:1 für YB. Für den 35-Jährigen ist es das erste Tor in der Super League. Nicht nur seine Premiere feierte er gegen die Tessiner, sondern auch das 100. Spiel mit den Young Boys. Nach diesem Sieg stehen die Berner wieder an der Tabellenspitze.