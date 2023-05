Super League Trainersuche beendet: Timo Schultz übernimmt beim FC Basel Der FC Basel ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Timo Schultz wird ab kommender Saison neuer Cheftrainer.

Timo Schultz unterzeichnet beim FC Basel einen Zweijahresvertrag. Bild: Freshfocus

Nach der Entlassung von Alex Frei Anfang Februar liessen sich die Klubverantwortlichen Zeit, um die Nachfolgelösung auf der Position des Cheftrainers zu bestimmen. Interimistisch übernahm Sportchef Heiko Vogel. Trotz den grossen Erfolgen auf internationaler Ebene stellte dieser stets klar, dass er wieder in seine angestammte Position zurückkehren werde. Das war auch nach der Halbfinal-Qualifikation für die Conference League nicht anders.

Nun steht fest, dass Timo Schultz ab kommender Saison die Geschicke an der Seitenlinie beim FC Basel leiten wird .Der 45-jährige Deutsche erhält in Basel einen Zweijahresvertrag. Das teilt der Superligist am Freitagvormittag mit. Schultz war zuletzt beim Bundesliga-Zweitligisten FC St. Pauli bis letzten Dezember unter Vertrag. Für ihn ist es die erste Traineraufgabe ausserhalb des Traditionsklubs aus Hamburg.

«Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe, den Klub und seine Fans. Die Gespräche mit allen Verantwortlichen waren von Beginn an sehr positiv und konstruktiv. Wir haben ehrgeizige Ziele und ich verspüre eine grosse Vorfreude, diese ab kommender Saison in Angriff zu nehmen. Bis dahin wünsche ich dem FC Basel viel Erfolg für die restliche Saison», lässt sich der neue Coach in der Mitteilung zitieren.

Gemäss Sportchef Heiko Vogel handle es sich bei der Neubesetzung des Trainerpostens um eine Wunschlösung. «Wir wollten uns die Zeit, die es für eine derart wichtige Entscheidung braucht, nehmen und konnten mit Timo den Trainer verpflichten, der mit seinem Profil und seiner Erfahrung perfekt zur Mannschaft und der Philosophie des Vereins passt. Wir waren von der ersten Sekunde an zu einhundert Prozent von ihm überzeugt und freuen uns auf die Zusammenarbeit.» (gav)