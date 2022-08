Super Leauge 1:1 in Winterthur: Dem Meister FC Zürich gelingt endlich ein Tor - und doch macht er einen Schritt zurück Der FC Zürich trifft im Kellerduell in Winterthur erstmals, doch es ist wieder ein schlechter Auftritt des Meisters. Trainer Foda und Präsident Canepa finden danach harsche Worte.

Blerim Dzemaili ist mitverantwortlich für die offensive Harmlosigkeit seines FC Zürich. Keystone

20. Minute, 50. Minute, 75. Minute: Gnadenlos tickt auf der Winterthurer Schützenwiese die Uhr, und mit jeder Zeigerumdrehung wird die Bilanz des FC Zürich noch ein wenig schrecklicher. Kein einziges Mal hat er in der aktuellen Super-League-Kampagne ins Tor getroffen, und auch an diesem Nachmittag, im fünften Spiel der Saison, ändert sich daran lange nichts. Schlimmer noch: Es deutet nicht einmal etwas darauf hin, dass die Zürcher einen Weg ins gegnerische Tor finden könnten.

0:1 liegt der Meister im Kantonsderby gegen Winterthur, den wackeren Aufsteiger, zurück, und bereits läuft die Schlussphase. 85 Minuten sind gespielt, als der Winterthurer Verteidiger Souleymane Diaby einen langen Ball ganz schlecht verteidigt. Fabian Rohner profitiert, schiesst, trifft – 1:1, das erste Tor, endlich.

Dass die Zürcher dafür auf gegnerische Hilfe angewiesen sind, erzählt schon viel über ihren Auftritt. Den Rest übernimmt die Statistik: Der Schuss von Rohner ist der erste überhaupt, den sie auf das gegnerische Tor bringen.

Beim FCZ fallen schon deutliche Worte

8400 Zuschauer sind zum Zürcher Derby gekommen, es ist eine stimmungsvolle Angelegenheit auf der Schützenwiese. Für den Meister endet sie mit einem Tor und einem Punkt. Das eine gab es in dieser Saison noch nie, das andere erst einmal, und doch macht der FC Zürich an diesem Tag eher einen Schritt zurück als einen nach vorne. Sogar Ancillo Canepa sieht das nach dem Spiel so.

Der Präsident des FCZ ist zuletzt eher dadurch aufgefallen, seine Mannschaft besser zu reden, als sie das eigentlich war. Nach dem Spiel in Winterthur spricht er von einem Rückschritt und davon, dass gerade die erste Halbzeit etwas vom Schlechtesten gewesen sei, das er in den «letzten paar Monaten oder Jahren» erlebt habe.

In dieser ersten Halbzeit schiesst Antonio Marchesano einmal weit über das Winterthurer Tor, womit die Zürcher Offensivaktionen auch schon aufgezählt wären. Im Sturm des Meisters fällt Ivan Santini nur auf, als er eine gelbe Karte kassiert. Dahinter gelingt Marchesano so wenig, dass er zur Pause raus muss. Spielt Blerim Dzemaili Steilpässe, die alle überraschen, auch die Teamkollegen. Kommen die Aussenverteidiger Boranijasevic und Guerrero kaum dazu, sich ins Offensivspiel einzuschalten.

So geht das immer weiter für den FC Zürich, und weil er sich neben der offensiven Harmlosigkeit auch noch defensive Passivität erlaubt, wird er vom FC Winterthur zuweilen regelrecht ausgespielt. Das Heimteam kombiniert sich in gute Positionen, aber es fehlt ihm dann oft die Qualität, etwas Zählbares daraus zu machen. Das alles ergibt ein Spiel, das nicht nur auf dem Papier das Kellerduell zwischen dem sieglosen Letzten und dem ebenfalls sieglosen Zweitletzten ist, sondern auf dem Rasen auch genau so daherkommt.

Franco Foda, der Trainer des FC Zürich, sagt nach dem Spiel, so wie in der ersten Halbzeit dürfe man «einfach nicht auftreten», er tut das gleich mehrmals und fügt an, dass die Basics gefehlt hätten. Die neue Saison ist zwar noch jung, die Meisterfeier erst ein paar Monate her, doch der Sprachgebrauch beim Meister ist schon ziemlich rau geworden – allem Anschein nach auch intern. Jedenfalls betonten nach dem Spiel Trainer Foda und auch Goalie Brecher, wie laut es in der Pause in der Zürcher Kabine geworden sei.

Foda, der glücklose Nachfolger von Meistertrainer André Breitenreiter, hat bisher erst gegen den nordirischen Winzling Linfield einen Sieg geschafft. Am Sonntag will er nach der Pause einen viel besseren FC Zürich gesehen haben, wobei es auch diese Version des Meisters bis zur 85. Minute und dem Ausgleich durch Rohner nicht schafft, eine richtige Torchance zu kreieren.

Winterthurer Frust und Freude

Beim FC Winterthur wissen sie nach dem Spiel nicht so recht, was sie von diesem Punkt halten sollen. Trainer Bruno Berner spricht von einem Mix aus Frust und Freude. Francisco Rodriguez findet, das mehr dringelegen wäre. Der Winterthurer Mittelfeldspieler wurde einst beim FC Zürich gross. Am Sonntag profitiert er nach 73 Minuten davon, dass sowohl Goalie Brecher als auch Innenverteidiger Mirlind Kryeziu bei einem langen Ball alt aussehen.

Ein spezielles Tor sei das für ihn, sagt Rodriguez. Am Ende steht sein Team mit einem Punkt da, wie schon zum Saisonauftakt gegen den FC Basel. Wie damals hätten die Winterthurer auch am Sonntag gewinnen können. Es ist für sie höchste Zeit, ihre Anfangseuphorie auch in Siege umzumünzen, denn die Saison ist noch lang.