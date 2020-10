Sursee-Center Kiser: «Das Captainamt erfüllt mich mit Stolz» Der Neuenkircher Yannick Kiser ist Captain beim Zweitligist EHC Sursee. Er will mit den Surentalern unter die Top 4.

Die Freude zum Eishockey entdeckte er beim EHC Sursee. «Das ist mein Stammverein, hier habe ich meine Wurzeln. Ich kam durch meinen Bruder zum Eishockey. Damals war ich sechs Jahre alt und die Leidenschaft zu diesem Hobby ist bis heute ungebrochen.» Bereits vor zehn Jahren feierte der 26-jährige Center Yannick Kiser sein Début in der ersten Mannschaft. «Ich war noch ein Junior. Wir spielten damals noch in den Niederungen, in der Anonymität der vierten Liga», sagt Kiser, der die ganze Entwicklung im Verein miterlebt hat. «Dass wir nun in der zweiten Liga sind, ist sehr wichtig für den Verein. Über Sursee wird gesprochen, man nimmt den Verein wahr. Wir sind präsent und auch in Sachen Nachwuchsarbeit eine gute Adresse», so Kiser.

Yannick Kiser

Wie jedes Jahr kämpft auch Sursee um die Playoffs. Ein realistisches Unterfangen, denn die Surentaler haben sich in der zweiten Liga etabliert. Aktuell stehen sie nach dem dritten Spieltag mit vier Punkten auf dem sechsten Platz. «Wir wollen unter die besten vier Mannschaften, so hätten wir einen Heimvorteil in den Viertelfinals.» Der Center, der seinen Lebensunterhalt als Elektriker verdient und in Kriens lebt, will sich mit dem Fanionteam zu einem Topteam mausern. «Wir machen Schritt für Schritt, der Weg stimmt.» Kiser ist nun erstmals Captain, was ihn stolz macht:

«Das ist eine schöne Wertschätzung für mich, eine Ehre. Der Verein ist wie eine zweite Familie für mich. Das Captainamt erfüllt mich mit stolz.»

Kiser’s Vorbild ist ebenfalls ein Center und Captain: «NHL-Star Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins ist ein Spieler, der mich fasziniert. Seine Spielweise, seine Bescheidenheit trotz Erfolg und auch wie er mit seinen Mitspielern umgeht, beeindrucken mich.» Wo sieht der Neuenkircher seine neue Aufgabe als Captain? «Ich bin ein Kommunikator und will ein Vorbild sein. Der positive Teamgeist ist wichtig. Sollte die Stimmung einmal kippen, versuche ich das wieder ins Lot zu bringen. Ich erwarte aber auch von einem Routinier, dass er Impulse gibt.»

Der Aufstieg als Highlight

Kisers schönstes Erlebnis mit Sursee war der Aufstieg in die zweite Liga (2016/17). «Ich wurde in der Saison 2018/19 auch für drei Spiele an die Red Lions Reinach ausgeliehen. Die Partien auf 1.-Liga-Niveau waren eine super Erfahrung für mich.»

In der Freizeit hört Kiser gerne Musik: «Techno, Hip-Hop oder Rock», sagt er, der auch gerne mit Kollegen skaten geht. «In den Ferien in Portugal oder Frankreich ist jeweils surfen angesagt.»