Basketball Swiss Central muss Heimspiel absagen Weil viele Spieler positiv auf Corona getestet wurden, muss das Heimspiel am Mittwoch gegen Lugano verschoben werden. Auch die Partie gegen Basel am Wochenende steht auf der Kippe.

Swiss Central Basket, am Ball Stan Leemans, muss vorerst pausieren. Bild: Roger Gruetter (Luzern, 18. Oktober 2021)

Nachdem bei Swiss Central vor dem Cupspiel in Fribourg (54:114-Niederlage) am vergangenen Samstag die beiden Amerikaner Antwoine Anderson und Michael Philipps positiv auf Corona getestet wurden , traf es nun noch weitere Spieler der Zentralschweizer. In Absprache mit dem Verband und dem Gegner wurde das für Mittwoch angesetzte Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Lugano deshalb verschoben. Ein Nachfolgetermin steht noch nicht fest.

Offen ist zudem auch, ob Swiss Central am Wochenende auswärts gegen die Starwings Regio Basel antreten wird. Die Basler sind als achte direkt hinter Swiss Central klassiert. Wie SCB-Cheftrainer Orlando Bär auf Anfrage mitteilt, soll die Situation im Verlaufe des Mittwochs erneut mit dem Verband analysiert werden.