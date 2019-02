Swiss Central: Pechsträhne reisst nicht ab Swiss Central verliert das Deutschschweizer Derby gegen die Starwings hauchdünn mit 65:67. Damit wartet das Team Danijel Eric seit dem 24. November 2018 auf ein Erfolgserlebnis.

Swiss Central befindet sich in einer Negativspirale. Hier verteidigt Swiss Central-Spieler Harding Ngueyep Nana (Mitte, im schwarzen Trikot) gegen Branislav Kostic. (Bild: Georgios Kefalas/Keystone (Birsfelden, 3. Februar 2019))

Die siebte Niederlage in Folge ist für SCB auch deshalb so bitter, weil das Spiel bis zuletzt ausgeglichen war. Michael Plüss kam in der Schlusssekunde gar noch zu einem Dreipunkte-Versuch. Der Wurf des SCB-Captains landete jedoch nur am Ring, statt im Korb.

Nach der Schlusssirene war den SCB-Spielern die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Dies auch deshalb, weil Central zuletzt auch gegen Boncourt nur knapp (82:85) verlor. Die beiden aktuellen Niederlagen stehen exemplarisch für eine Saison, in der SCB vom Pech verfolg zu sein scheint: Einerseits muss Danijel Eric immer wieder auf verletzte Spieler verzichten, andererseits verlor das Team in den vergangenen Monaten immer wieder in den letzten Sekunden. Dass die Schiedsrichter gestern zudem kurz vor Schluss einen deutlichen Starwings-Schrittfehler ungeahndet liessen, passt irgendwie zur Situation.

Ob aus der Pech- doch noch eine Glückssträhne wird, zeigt sich bereits morgen Abend: Um 19.30 Uhr begrüsst SCB den BBC Monthey und damit den Meister der Saison 2016/17 in der Maihofhalle. (pd/stp)