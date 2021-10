Swiss City Marathon 2021 «Der CityRun eignet sich super als Einstieg» – Regula Portmann ist begeistert vom Luzerner Publikum Erst bringt er sie zum Laufen, dann an den SwissCityMarathon. Regula Portmann ist dank ihres Vaters am ersten CityRun dabei.

Regula Portmann. Bild: PD

Sie sind ein Laufneuling. Wie kam es dazu?

Mein Vater hat mich angesteckt und begleitete mich am Anfang. Ich geniesse es sehr, dass man einfach zu Hause starten kann und nicht erst an einen Ort reisen muss, um Sport zu machen. Irgendwann überredete mich mein Vater dazu, an einem Lauf teilzunehmen.

Waren Sie zuvor ein Sportmuffel oder einfach keine Läuferin?

Ich war früher Leistungssportlerin im Judo. Manchmal ging ich zu Hause laufen, aber eher selten. Als ich weniger Judo machte, begann ich mehr zu joggen.

Zur Person Regula Portmann (26) wohnt in Luzern und ist Lehrerin. Neben Laufen gehören Guggenmusig, Jassen und Kochen zu ihren Hobbys.

Ihre erste Laufveranstaltung war der «10KM» am SwissCity­Marathon 2019. Welche Erinnerungen haben Sie daran?

Es war ein grossartiges Erlebnis. Als Luzernerin ist es richtig heimelig, an diesem Anlass zu laufen. Die Laufstrecke ist sehr schön, und das Publikum, das einen anfeuert, ist noch viel besser!

Hat Sie damals das Lauffieber gepackt?

Nachdem es mir so gefallen hat, habe ich mich im letzten Jahr wieder für den 10-km-Lauf in Luzern angemeldet. Aus bekannten Gründen fand er nicht statt. Im Frühjahr war ich wieder mehr laufen und spielte mit dem Gedanken, mich in diesem Jahr erneut anzumelden, war mir aber noch nicht sicher. Mein Vater hat dies dann kurzerhand in die Hand genommen und mich ohne mein Wissen angemeldet. Ich war froh darum, denn mein Papa weiss, dass ich zwar gehen möchte, aber manchmal einfach zu viel nachdenke.

Sie starten nun am CityRun. Ist es noch nicht Zeit für den Halbmarathon?

Nein, nein! Dafür müsste ich noch mehr trainieren und mein Papa muss dann wohl auch ein bisschen Zeit, Geduld und Nerven opfern, um mich zu begleiten und zu unterstützen (lacht). Aber wer weiss, vielleicht in ein paar Jahren.

Was raten Sie jemandem, der mit dem Gedanken spielt, mit Laufen zu beginnen?

Der CityRun eignet sich super, um mit dem Laufen zu beginnen! So hat man ein Ziel vor Augen und freut sich, in Luzern seine Leistungen zeigen zu können.