Swiss City Marathon 2021 «Die Schweiz hat mich geprägt» – dieser 69-jährige Deutsche beendet seine Laufkarriere in Luzern Norbert Wein läuft und läuft – seit über 40 Jahren. Dabei hat er seine Liebe zur Schweiz entdeckt und geniesst zum Ende seiner Laufkarriere den Halb­marathon am SwissCityMarathon – Lucerne.

Norbert Wein (rotes T-Shirt) und sein Karlsruher Lauffreund Hans-Peter Lahres beim Halbmarathon 2017 in der Swisspor-Arena. Gemeinsam laufen sie auch in diesem Jahr in Luzern. Bild: www.alphafoto.com

Wie wurden Sie zum Läufer?

Ich arbeitete bis zu meiner Pensionierung als Jurist in einer grossen Rentenanstalt. Als Ausgleich zu diesem stressigen Beruf habe ich 1980 das Laufen für mich entdeckt und sehr bald kultiviert. Somit fällt der Beginn meiner sportlichen Laufbahn mit den Anfängen der Volkslaufbewegung und der City-Marathons zusammen.

Wo waren Sie als einer der Ersten dabei?

1981 nahm ich beim ersten Berliner Stadtmarathon mit rund 2500 Finishern teil. Heute hat er über 40000 Teilnehmer.

Wo liefen Sie erstmals in der Schweiz?

Ein Freund hatte mir den Floh ins Ohr gesetzt, den Bieler Hunderter zu versuchen. Dieser Lauf wurde zum «Running Gag». Ich habe ihn zwischen 1983 und 2008 insgesamt 25-mal bewältigt. Meine Bestzeit im Jahr 2005 mit 8 Stunden und 42 Minuten war mein absolut grösster Erfolg. Als ich zum ersten Mal dabei war, hatte ich noch über 4 Stunden länger. Aber viel wichtiger als mein Bestehen war, dass ich dort die unfassbare Ausschreibung für den 50. Murtenlauf sah. Das war für mich so gewaltig, dass ich dabei sein musste.

Zur Person Norbert Wein (69) wohnt bei Karlsruhe und ist seit 1998 Vorstandsmitglied und seit drei Jahren Vorsitzender des Karlsruher Baden-Marathons.

Weshalb?

Ich frage mich: Wie kann es sein, dass die schon 50 Auflagen hinter sich haben? Wieso machen da 16000 Teilnehmer mit? Der Murtenlauf hat mich so fasziniert, dass ich in den nächsten Jahren noch fünfmal in Folge mitlief.

Welche weiteren Schweizer Läufe haben es Ihnen angetan?

Im Jahr 1989 trat der Grand Prix von Bern in mein Leben. Daran nahm ich insgesamt 20-mal teil. Diese Veranstaltung hatte in Karlsruhe eine grosse Begeisterung ausgelöst. Einmal bin ich sogar mit 140 Leuten in drei Omnibussen hingefahren.

Hat Sie die Schweiz geprägt?

Absolut. Ich weiss nicht, ob ich ohne diese tollen Läufe in der Schweiz so intensiv gelaufen wäre. Fünf bis acht Wettkämpfe in fast allen Kantonen waren ein ganz normales Jahresprogramm.

Wie wurden Sie auf den Luzerner Marathon aufmerksam?

Über eine Vorankündigung in der Zeitschrift «Fit for Life». Für mich war klar, dass in Luzern ein grosser professioneller Lauf entstehen würde. Da musste ich einfach dabei sein.

Was zeichnet den SwissCity­Marathon aus?

Ich kenne viele grossartige und perfekte Veranstaltungen, gerade in der Schweiz. Aber nirgendwo stehen hinter der Sache so liebenswerte Personen, die sich den Teilnehmern auch zeigen und für jeden greifbar sind. Ich denke da an die Präsidenten Hansruedi Schorno oder jetzt Jost Huwyler, die im Ziel alle begrüssen.

Weshalb laufen Sie den Halb­marathon in Luzern?

Luzern und die Distanz Halbmarathon sind für meine leider zu Ende gehende Laufkarriere ideal. 2019 konnte ich wegen Rückenbeschwerden nicht starten, war aber als Zuschauer vor Ort. In allen anderen Jahren machte ich am Halbmarathon in Luzern mit.

Dann laufen Sie noch einige Jahre mit?

Ja, wenn es die Gesundheit zulässt. Beim Halbmarathon in Luzern kommt alles Positive zusammen: die Stadt, die Berge, der See, die Freundlichkeit der Menschen. Der Eindruck ist überwältigend. Die Veranstaltung ist ein herbstliches Gesamtkunstwerk, auf das ich mich ein Jahr lang freue.