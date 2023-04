Swiss Indoors Federer-Verabschiedung noch offen – diese Shootingstars kommen aber fix nach Basel Roger Federer war im vergangenen Jahr für eine Verabschiedung an den Swiss Indoors in Basel noch nicht bereit. Folgt diese nun bei der diesjährigen Austragung?

Wird Roger Federer in diesem Jahr bei den Swiss Indoors in Basel verabschiedet? Bild: Keystone

Nach dem Rücktritt im September des vergangenen Jahres mussten die Swiss Indoors in Basel ohne Publikumsliebling Roger Federer auskommen. Der 41-jährige Baselbieter hat eine besondere Beziehung zum Tennisturnier. Zunächst bewunderte er die Stars als Balljunge aus nächster Nähe, ehe er die Geschichte des Turniers wie kein anderer prägte: 15 Mal stand er im Final, ist mit zehn Triumphen Rekordsieger.

Turnierdirektor Roger Brennwald wollte den 20-fachen Grand-Slam-Sieger im vergangenen Jahr gebührend verabschieden. Doch dazu kam es nicht. Federer benötigte nach dem Abschiedsspiel am Laver Cup noch Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten. «Die Feier zu Hause in Basel wird eine ganz besondere Bedeutung haben und kommt für mich nun zu kurz nach London», liess er sich damals zitieren.

Kommt es in der diesjährigen Ausgabe des ATP-500-Turniers nun zum grossen Abschied im eigenen «Wohnzimmer»? Das ist noch unklar. Gegenüber CH Media lässt Turnierdirektor Brennwald diese Option noch offen. Der Fokus liege derzeit auf dem Turnier, das auch künftig in Basel steigen soll. Im vergangenen Jahr wünschte sich Brennwald noch mehr Unterstützung durch Stadt und Kanton, weil die Hallen-Miete das Budget stark belaste. Diesbezüglich sei man nun in einem guten Austausch, verrät der Turnierdirektor.

Organisatoren locken mit Shootingstars

Letztes Jahr pilgerten 67'100 Zuschauer in die St. Jakobshalle. Die erste Austragung nach der Federer-Ära war geglückt, doch bis Mitte September konnte man noch davon ausgehen, dass Publikumsmagnet Federer spielen würde. Nun wird sich zeigen, ob man auch in diesem Jahr die Fans in die Halle locken kann. Schaffen wollen das die Organisatoren mit Shootingstars.

Carlos Alcaraz entschied am vergangenen Wochenende das Sandplatzturnier in Barcelona für sich. Es war bereits der neunte Karrieretitel. Bild: Joan Monfort/AP

Vor dem Start des Ticketverkaufs am Mittwoch geben die Swiss Indoors ihre ersten Verpflichtungen bekannt. Neben Carlos Alcaraz (ATP 2) wird mit Holger Rune (ATP 7) ein weiterer 19-Jähriger das Feld schmücken. Der Spanier, der bereits einen Grand-Slam-Titel in seinem Palmarès hat, soll am «Super Monday» aufschlagen. Das Erstrundenspiel des Dänen, der sich im vergangenen Jahr erst im Final beugen musste, ist am Dienstag geplant. Das mit rund 2,2 Millionen Euro (2,15 Millionen Franken) dotierte Turnier steigt zwischen dem 21. bis 29. Oktober.