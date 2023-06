Nick Alpiger gehört seit Jahren zu den besten Schwingern der Schweiz. Am Wochenende holte er am Aargauer Kantonalschwingfest die Krone. Auch Jungschwinger Sinisha Lüscher wirbelte am Sonntag das Sägemehl in Möhlin kräftig auf und schaffte es das erste Mal beinahe in den Schlussgang. Im «TalkTäglich» erzählen die beiden von ihrem bewegenden Wochenende und wie sie Beruf und Berufung unter einem Hut bringen.