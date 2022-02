Telemark Beatrice Zimmermann wird Schweizermeisterin Bastien Dayer bei den Männern und Beatrice Zimmermann bei den Frauen sind die Titelhalter im Telemark-Riesenslalom. Für Jubel sorgte der Titel vor allem bei der Nidwaldnerin Beatrice Zimmermann, die praktisch in ihrem «Wohnzimmer» zum Sieg fuhr.

«Danke für diese sensationell organisierten Schweizermeisterschaften», lautete der Kommentar von Bastien Dayer, nachdem er im Ziel abgeschwungen hatte. Dass er zu diesem Zeitpunkt zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden bei den Telemarkfahrern Schweizermeister geworden ist, war in diesem Moment zweitrangig. Die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer fanden auf dem Brunni ob Engelberg wie schon am Samstag hervorragende Pistenverhältnisse vor. Und die verleiteten die Teilnehmenden zu angriffigen Fahrten. Man schenkte sich auch am Tag zwei der Schweizermeisterschaften nichts.

Bei den Frauen stellte sich nach dem überlegenen Sieg am Vortag im Sprint die Frage, ob Martina Wyss aus Lauterbrunnen auch im Riesenslalom zuschlagen wird. Als Favoritin gestartet, machte sie die Rechnung ohne die Stanserin Beatrice Zimmermann. «Endlich konnte ich meine kurzen Schwünge auspacken», kommentierte die Nidwaldnerin ihre zwei Fahren, die ihr den Schweizermeistertitel im Riesenslalom einbrachte und damit die meistgenannte Favoritin Martina Wyss auf den Ehrenplatz verwies. Platz drei belegte Simone Oehrli aus Gstaad.

Beatrice Zimmermann fährt zum Sieg Bild: Beat Christen

Die Frage nach dem Sieger stellte sich eigentlich auch bei den Männern nicht. Wie schon am Samstag im Sprint, war auch beim Riesenslalom Bastien Dayer eine Klasse für sich. Sein Sieg nach den perfekten Sprüngen und sauberen Fahrten die logische Folge. Auch der Deutsche Thomas Orlovius konnte nicht mithalten und musste sich als Zweiter erneut geschlagen geben. Als Vizemeister feiern konnte sich der Obwaldner Flo Odermatt, der im Rennen selber auf Platz drei fuhr und sich damit noch vor Gaetan Procureur aus Nyon klassierte.

Bei den Junioren heisst der neue Telemark-Riesenslalom-Meister Alexi Mosset vom Skiclub La Vue des Alpes. Bei den Frauen wurde der Riesenslalom-Titel bei den Juniorinnen in diesem Jahr nicht vergeben.

Die Telemark-Schweizermeister im Überblick

Sprint, Frauen

1. Martina Wyss, Lauterbrunnen 2. Beatrice Zimmermann, Stans

Sprint, Juniorinnen

1. Marie-Julie Huber, Mouch

Sprint, Männer

1. Bastien Dayer, Hérémencia 2. Maxime Mosset, Mouch 3. Reto Niederberger, Dallenwil

Sprint, Junioren

1. Alexi Mosset, La Vue des Alpes 2. Timo Walser, Bühler 3. Frédéric Martin, Mouch

Riesenslalom, Frauen

1. Beatrice Zimmermann, Stans 2. Martina Wyss, Lauterbrunnen 3. Simone Oehrli, Gstaad

Riesenslalom, Männer

1. Bastien Dyer, Hérémencia 2. Flo Odermatt, Melchsee-Frutt 3. Gaetan Procureur, Nyon

Riesenslalom, Junioren

1. Alexi Mosset, La Vue des Alpes 2. Timo Walser, Bühler 3. Frédéric Martin, Mouch