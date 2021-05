Tennis Ab 15.30 Uhr live: Roger Federer feiert in Genf gegen einen Sandhasen eine doppelte Premiere Roger Federer trifft bei den Geneva Open auf den Spanier Pablo Andujar (35, ATP 76). Bei der Rückkehr auf Sand feiert Federer eine doppelte Premiere. Verfolgen Sie das Spiel ab 15.30 Uhr live.

Roger Federer vor seinem ersten Spiel beim ATP-Turnier in Genf.

Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Fast zwei Jahre, oder 711 Tage ist es her, dass Roger Federer letztmals eine Partie auf Sand bestritten hat - den Halbfinal in Roland Garros gegen den Spanier Rafael Nadal. Nun, zwei Operationen später und 39-jährig kehrt er bei den Geneva Open zurück. Es ist eine doppelte Premiere: Federer tritt erstmals in Genf an. Und er trifft er erstmals auf Pablo Andujar (ATP 76).



Der 35-jährige Spanier hat eine ähnliche Verletzungsgeschichte hinter sich wie Federer, musste sich zwischen März 2016 und April 2017 gleich drei Mal am rechten Ellbogen operieren lassen und wurde gar nicht mehr in der Weltrangliste geführt. 2018 kehrte Andujar, der einmal die Nummer 32 der Welt war und vier Titel auf Sand gewann, in die Top 100 zurück.



Der Spanier Pablo Andujar ist Federers erster Gegner.

Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Über das Duell mit Federer sagt Andujar: «Es ist ein Traum, der wahr wird, dass ich endlich gegen ihn spielen kann. Davon werde ich meinen Kindern und Enkelkindern erzählen, wenn ich einmal alt bin.» Den Achtelfinal von Genf zwischen Roger Federer (39, ATP 8) und Pablo Andujar können Sie ab zirka 15.30 Uhr im Liveticker und Stream mitverfolgen.