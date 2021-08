Tennis Belinda Bencic besiegt Arantxa Rus und steht in der zweiten Runde der US Open Olympiasiegerin Belinda Bencic besiegt die Holländerin Arantxa Rus (30, WTA 71) mit 6:4, 6:4 und steht in der zweiten Runde der US Open. Dort trifft sie erstmals auf die Italienerin Martina Trevisan (WTA 106).



Belinda Bencic steht souverän in der zweiten Runde der US Open.

John Minchillo / AP

Belinda Bencic startet mit einem nie gefährdeten 6:4, 6:4-Erfolg gegen die Holländerin Arantxa Rus (30, WTA 71) in die US Open. Gleich im ersten Game der Partie nimmt Olympiasiegerin Bencic der Linkshänderin den Aufschlag ab.

Im zweiten Durchgang gelingt ihr das entscheidende Break zum 3:2. Bei eigenem Aufschlag gibt die an Position 11 gesetzte Bencic kaum Punkte ab und muss keine einzige Breakchance abwehren.



Bencics Gegnerin in der zweiten Runde am Mittwoch ist die Italienerin Martina Trevisan (27, WTA 106), die sich etwas überraschend in zwei Sätzen gegen die frühere US-Open-Halbfinalistin Coco Vandeweghe durchsetzte. Bencic und Trevisan treffen zum ersten Mal aufeinander.



Bei keinem Grand-Slam-Turnier war Belinda Bencic bisher erfolgreicher als bei den US Open: 2014 erreichte sie dort als 17-jährige die Viertelfinals, 2019 bei ihrer letzten Teilnahme stand sie erstmals in einem Halbfinal. Vor einem Jahr, als unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unter strengen Massnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus gespielt wurde, verzichtete Bencic aus freien Stücken auf eine Teilnahme.