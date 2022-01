Tennis Das sagen Roger Federer und Novak Djokovic dazu, dass Rafael Nadal ihre Rekordmarke ausgelöscht hat Rafael Nadal feiert bei den Australian Open seinen 21. Grand-Slam-Titel und überflügelt damit Roger Federer und Novak Djokovic. Wie Federer und Djokovic auf den Triumph von Nadal reagieren.

Rafael Nadal gewinnt sein 21. Grand-Slam-Turnier. Hamish Blair / AP

Zum zweiten Mal nach 2009 triumphiert Rafael Nadal bei den Australian Open. Für den 35-jährigen Spanier ist es der 21. Grand-Slam-Titel. Er hält damit die wichtigste Rekordmarke im Tennis alleine. Diese hatte er sich bisher mit Roger Federer und Novak Djokovic geteilt. Neben dem Serben und den beiden Australiern Roy Emerson und Rod Laver ist Nadal erst der vierte Mann, der alle vier Grand-Slam-Turniere mindestens zwei Mal hat gewinnen können. Ein Kunststück, das Roger Federer verwehrt blieb.

French Open 2005: Im Alter von 19 Jahren gewinnt Rafael Nadal seinen ersten Titel auf Stufe Grand Slam. In Paris gewinnt er den Final gegen Mariano Puerta mit 6:7, 6:3, 6:1 und 7:5. Keystone

Nadal und Federer sind zwischen 2004 und 2017 insgesamt neun Mal in Finals eines Grand-Slam-Turniers aufeinandergetroffen, sechs Mal setzte sich Nadal durch, drei Mal Federer, letztmals 2017 in Melbourne. Nun gehört der Schweizer zu den ersten Gratulanten Nadals. Er schreibt:

«An meinen Freund und grossen Rivalen, Rafael Nadal. Herzlichen Glückwunsch, dass du der erste Mann bist, der 21 Grand Slam-Einzeltitel gewonnen hat. Vor ein paar Monaten machten wir Witze darüber, dass wir beide an Krücken gehen. Unterschätze niemals einen grossen Champion. Deine unglaubliche Arbeitsmoral, dein Engagement und dein Kampfgeist sind eine Inspiration für mich und unzählige andere auf der ganzen Welt. Ich bin stolz darauf, diese Ära mit dir zu teilen, und fühle mich geehrt, eine Rolle dabei zu spielen, dich dazu zu bringen, mehr zu erreichen. So wie du es in den letzten 18 Jahren für mich getan hast. Ich bin sicher, du hast noch weitere Errungenschaften vor dir, aber jetzt geniesse diesen Erfolg.»

2017 trafen Rafael Nadal und Roger Federer bei den Australian Open zum neunten Mal im Final eines Grand-Slam-Turniers aufeinander. Keystone

Titelverteidiger und mit neun Titeln Rekordsieger der Australian Open ist Novak Djokovic. Dem 34-jährigen Serben, der nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, war noch vor dem Turnier das Visum entzogen und damit die Chance auf den 21. Grand-Slam-Titel verwehrt worden. Auch er reagiert auf den historischen Triumph seines Rivalen Rafael Nadal. Er schreibt:

«Gratulation an Rafael Nadal für den 21. Grand-Slam-Titel. Herausragende Leistung. Beeindruckender Kampfgeist. Daniil Medwedew hat mit grosser Leidenschaft und Entschlossenheit gespielt, die wir von ihm erwarten.»