Roger Federer lässt in Rapperswil bauen

Die Pläne von Roger Federer, sich am Zürichsee ein Anwesen zu erstellen, werden konkreter. In der Stadt Rapperswil-Jona ist man sich sicher, dass der Tennissuperstar hinter den Überbauungsplänen auf dem letzten freien Grundstück in der Kempratener Bucht steckt.