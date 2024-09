Tennis Novak Djokovic kassiert Pfiffe und steht im Final der French Open – Carlos Alcaraz plagen Krämpfe Dramatisches Ende im Duell der Giganten. Carlos Alcaraz wird ab dem dritten Satz von Krämpfen geplagt. Novak Djokovic steht im Final der French Open. Dort trifft er auf Alexander Zverev oder Casper Ruud.

Einmal mehr prasseln gellende Pfiffe auf Novak Djokovic nieder. Doch für einmal trifft den Serben nicht nur keine Schuld, er bleibt davon auch völlig unbeeindruckt. Grund für den Unmut des Publikums: Djokovic erhält im Halbfinal der French Open im dritten Satz ein Break zum 2:1 geschenkt.

Carlos Alcaraz wird von Krämpfen am ganzen Körper geplagt. Jean-Francois Badias / AP

Zuvor hatte sich Carlos Alcaraz behandeln lassen müssen, obwohl kein Seitenwechsel war – gequält von Krämpfen an der rechten Schlaghand und an der rechten Wade. Die dafür vorgesehene Folge ist ein Strafpunkt.

Nichts hatte auf dieses dramatische Ende der mit Spannung erwarteten Partie hingedeutet. Während zweieinhalb Stunden hatten Alcaraz und Djokovic die Zuschauer mit begeisterndem Tennis von den Sitzen gerissen. Auf Zauberschläge folgten unerklärliche Fehler. Hatte einer der beiden sich vermeintlich einen Vorteil verschafft, befreite sich der andere wieder aus der Umklammerung. Es war das erhoffte Generationenduell zwischen dem 20-jährigen Carlos Alcaraz und dem 36-jährigen Novak Djokovic.

Djokovic startete besser in die Partie, ging mit 4:1 in Führung, wehrte alle Breakchancen von Alcaraz im ersten Durchgang ab, drei beim Stand von 4:2, eine vierte beim Stand von 5:3. Nach 58 Minuten gewann er den Satz.

Djokovic muss sich ebenfalls behandeln lassen

Noch mehr verrückte Wendungen brachte der zweite Durchgang, in dem sich Djokovic beim Stand von 3:4 am Handgelenk der rechten Hand hatte behandeln lassen müssen und daraufhin das Break zum 3:5 hinnehmen musste, das er umgehend wettmachte. Beim Stand von 4:5 wehrte er bei eigenem Aufschlag drei Satzbälle in Folge ab und kam bei 5:5 seinerseits zu einer Breakchance, ehe er erneut den Aufschlag und den Satz abgab.

Auch Novak Djokovic war körperlich am Limit. Jean-Francois Badias / AP

Gespielt waren schon weit über zwei Stunden, die Weichen waren gestellt für ein episches Duell. Vier Mal hatten sich Alcaraz und Djokovic in diesem Jahr gegenseitig an der Spitze der Weltrangliste abgelöst, doch duelliert hatten sich die beiden noch nie. Sowieso war es erst das zweite Mal, dass die beiden aufeinandertrafen, nachdem Alcaraz Djokovic im Frühling 2022 auf dem Weg zum Turniersieg in Madrid in drei Sätzen bezwungen hatte.

Novak Djokovic strebt seinen dritten Titel bei den French Open an. Christophe Ena / AP

Doch es kommt anders. Vor einem Return kann Alcaraz das Racket wegen eines Krampfs in der rechten Hand nicht mehr richtig greifen. Nach dem nächsten Ballwechsel hat er auch noch in der rechten Wade einen Krampf. Danach gewinnt Alcaraz nur noch ein Game. Nach 3:23 Stunden setzt sich Djokovic mit 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 durch und steht im Final der French Open.

Djokovic kann Nadal hinter sich lassen

«Das Letzte, was du willst, ist es, in der Endphase eines Grand-Slam-Turniers vom Körper gestoppt zu werden. Es war hart für ihn, nicht zu wissen, ob er aufhören oder weiterspielen solle. Respekt für ihn, dass er bis zum Schluss weitergemacht hat. Am Netz sagte ich zu ihm, er habe noch viel Zeit vor sich. Er werde dieses Turnier noch viele Male gewinnen. Er ist ein unglaublicher Kämpfer und sehr netter Typ. Ich hoffe, er kommt sehr bald zurück», sagte Novak Djokovic danach im Platzinterview.

Im Final trifft er auf Casper Ruud (25, ATP 4). Der Norweger gewann das zweite Halbfinal gegen Alexander Zverev mit 6:3, 6:4, 6:0. Djokovic winkt damit nicht nur die Chance auf den dritten French-Open-Sieg nach 2016 und 2021, sondern auch auf den 23. Grand-Slam-Titel. Er wäre damit alleiniger Rekordhalter. Bisher teilt er sich diese Marke mit Rafael Nadal.

Gewinnt Novak Djokovic das Turnier, löst er Carlos Alcaraz erneut an der Spitze der Weltrangliste ab. Es wäre bereits das dritte Mal in diesem Jahr.