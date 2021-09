Tennis Neue Allwetterplätze für den Tennisclub Meggen zum 50-Jahr-Jubiläum Der Tennisclub Meggen hat die neu fertiggestellten Allwetterplätze eröffnet und sein neues Clublogo präsentiert.

Sinan Kasap, Präsident des TC Meggen, durchschneidet das Eröffnungsband. Bild: PD

Über einen roten Teppich wurden die Gäste zum Walk of Fame, auf dem die Gönner der neuen Plätze verewigt sind, geführt. Unter den Gästen befand sich auch die Gemeinderätin und Beauftragte für Bildung/Sport und Jugend, Carmen Holdener. Die fünf neuen Allwetterplätze, teils mit einer neuen LED-Lichtanlage ausgestattet, ermöglichen es bei einem Regenschauer, bereits nach kurzer Zeit wieder zu spielen. Finanziert wurden die Plätze durch ein Crowdfunding, welches 114000 Franken einbrachte, sowie grosszügige Beiträge der Gemeinde Meggen und von Swisslos.

Die Saison wird deutlich länger

Sinan Kasap, Präsident des TC Meggen, sagte: «Wir haben einen enormen Mehrwert für den Club geschaffen, die Saison kann deutlich verlängert werden. Weiterhin können wir den Breiten- wie auch den Spitzensport fördern und uns für die Jugendförderung engagieren. Auch ist sehr erfreulich, dass wir einen guten Zuwachs an Neumitgliedern verzeichnen können.» Gründungs- und Ehrenmitglied Hannes Obermayr erzählte interessante Details über die Entstehung des Tennisclubs. Damals wurde über die Gründung an einer Meggener Gemeindeversammlung abgestimmt. Offensichtlich war das Interesse so gross, dass die Versammlung von der Turnhalle in die Kirche verlegt werden musste.

Nachdem das Eröffnungsband vom Präsidenten durchgeschnitten wurde, lieferten sich die beiden Spieler Adam Moundir und Rafael Lustenberger einen unglaublichen Showkampf auf dem Centercourts. Einige Junioren durften als Balljungen mit auf den Platz. Gefeiert wurde noch bis in die Nacht - und die Organisatoren waren glücklich, dass das Wetter trocken blieb. (pd)